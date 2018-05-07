Путин вступил в должность президента. Сравниваем четыре инаугурации

Media playback is unsupported on your device Инаугурация 4.0 : как менялась церемония при Путине?

В Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина, в четвертый раз избравшегося на пост президента России. Путин принес присягу, выступил с речью и принял парад президентского полка. Прямую трансляцию церемонии вели российские телеканалы.

Как выглядит инаугурация

Сначала в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца внесли российский флаг и штандарт президента Российской Федерации. Затем были внесены конституция и знак президента, их поместили на специальные подставки перед трибуной. Из Георгиевского зала все атрибуты внесли сначала в Александровский зал, а потом в Андреевский.

После этого в Андреевский зал вошли - в таком порядке: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Далее в трансляции показали кабинет Путина, который получил звонок, встал, надел пиджак и отправился на инаугурацию. В течение нескольких минут президент шел по коридорам, после чего вышел во двор и сел в автомобиль.

Правообладатель иллюстрации kremlin.ru

Это лимузин российского производства проекта "Кортеж". Его не только впервые используют во время инаугарции, но вообще в первый раз показали публике. В сопровождении мотоциклистов автомобиль двинулся в Кремлевский дворец.

Ровно в полдень под бой курантов Путин вошел Георгиевский зал и через Александровский проследовал в Андреевский. Зорькин попросил Путина принести присягу. Путин ее произнес, после чего Зорькин объявил его вступившим в должность президента. Заиграл гимн.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metcel/TASS Image caption В прямом эфире телеканалы показали, как Путин идет по коридорам Кремля

Далее вступивший в должность президент выступил с речью. Он сказал, что "особенно остро" осознает "колоссальную ответственность" перед народом и перед Россией, "страной грандиозных побед и свершений". Путин обещал сделать все для сбережения страны, целью его работы будет "служение людям", сказал он.

Он также поблагодарил за поддержку на президентских выборах. Россия, по его словам, и дальше будет укреплять свое могущество, "а люди будут жить лучше". Страна, по его словам, справилась с экономическими проблемами, научилась отстаивать свои интересы. "При этом мы открыты к диалогу", - добавил он. Лидерами перемен должна стать молодежь, заявил Путин.

"Мы обязательно добьемся успеха. Верю, что так оно и будет. Сделаю для этого все, что в моих", - закончил выступление Путин.

Следующая часть церемонии - парад президентского полка на Соборной площади. После него Путин подошел к молодежи, стоявшей на площади, и поговорил с девушками о выборах и политике. Одна из них попросила президента сделать общее фото. Он согласился.

Где кортеж?

Примерный сценарий церемонии еще накануне раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он говорил, что после присяги Путин через Красное крыльцо Большого Кремлевского дворца спустится на Соборную площадь, где примет парад Кремлевского полка. Затем в Благовещенском соборе ожидается краткое богослужение.

Песков назвал этот сценарий традиционным. Русская служба Би-би-си рассказывает, чем церемония будет напоминать три предыдущих, через которые прошел Путин, а чего в этот раз будет не хватать.

Из сказанного пресс-секретарем Путина следовало, что торжественная церемония не включает в себя проезд президентского кортежа по улицам Москвы. Он отмечал, что в Большой Кремлевский дворец президент отправится из своего рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля.

Шесть лет назад федеральные телеканалы вели прямую трансляцию того, как Путин въезжает в Кремль. С высоты птичьего полета камеры снимали, как его кортеж движется по безлюдным улицам центра Москвы. Эта часть инаугурации стала самой обсуждаемой в соцсетях.

Image caption 7 мая 2012 года кортеж Путина проехал по пустынной улице

Очевидцы сообщали, что утром 7 мая омоновцы разогнали либерально настроенных посетителей кафе "Жан-Жак" на Никитском бульваре, рядом с которым пролегал путь кортежа Путина.

За день до этого, 6 мая 2012 года, во время "Марша миллионов" на Болотной площади произошли столкновения противников Путина с полицией, в результате чего были задержаны сотни людей, в том числе один из организаторов акции Алексей Навальный.

Где оппозиция?

Навальный в этом году призвал своих единомышленников отметить очередную инаугурацию Путина, выйдя на акции "Он нам не царь". Они прошли в десятках городов России, во многих из которых закончились массовыми задержаниями.

Больше всего задержанных было в Москве и Петербурге, причем в столице к разгону оппозиции подключились члены провластной организации НОД и казаки, бившие собравшихся на Пушкинской площади людей нагайками.

Совет по правам человека при президенте и издание "ОВД-инфо" сообщали о примерно 700 задержанных в Москве. Известно, что около 50 человек получили административные аресты в Петербурге. Навальный также был задержан, но отпущен до суда и, судя по всему, сможет посмотреть инаугурацию Путина дома или на работе. Шесть лет назад Навального арестовали спустя несколько дней после событий на Болотной.

Еще один организатор митинга на Болотной площади Сергей Удальцов, отсидевший 4,5 года за организацию массовых беспорядков и освободившийся в августе 2017 года, также провел акцию, приуроченную к четвертой инаугурации Путина. Она была согласована мэрией, полиция оценила число участников в 180 человек. Третий лидер протестов на Болотной Борис Немцов был убит в феврале 2015 года.

Правообладатель иллюстрации TASS/Alexei Druzhinin Image caption Избранный в третий раз Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, май 2012 года

Где банкет?

По информации телеканала "Дождь", в этот раз Кремль отказался не только от проезда кортежа по Москве, но и от торжественного приема в честь инаугурации. Это мероприятие проводилось в 2000-м, 2008-м и 2012 годах и было непубличным.

Как пояснил один из собеседников телеканала, в Кремле решили, что число торжественных приемов должно сокращаться: прием по традиции пройдет 9 мая, и "его будет достаточно".

В сценарии инаугурации, который накануне огласил Песков, о банкете ничего не говорилось. Гости, приглашенные на инаугурацию, будут наблюдать за самой торжественной процедурой, следовало из его слов.

Media playback is unsupported on your device 33 слова: что содержится в присяге президента России?

Если в 2012 году приглашения получили более двух тысяч человек, то на нынешнюю церемонию придет около пяти тысяч гостей. Их решили разместить не только в Большом Кремлевском дворце, но и - впервые - на Соборной площади.

На инаугурацию пригласили доверенных лиц Путина на выборах, а также представители движений и организаций, которые помогали ему во время кампании, говорил Песков. В числе приглашенных - вдова первого президента России Наина Ельцина.

Гости начали собираться в Кремлевском дворце за два часа до начала церемонии. Среди них корреспондент Русской службы Би-би-си заметил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, управляющего директора Nord Stream AG Маттиаса Варнига, актера Стивена Сигала с женой, режиссера Федора Бондарчука, священника Тихона Шевкунова.

С богом

Служба в Благовещенском соборе Кремля после принесения присяги президента - тоже традиция, объяснял Песков. Благодарственный молебен совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков накануне пояснил журналистам, что в прошениях молебна будут содержатся слова о том, чтобы бог подал вступающему на четвертый срок президенту премудрость управлять страной, созидая в ней мир и благоустроение.

Дословно это звучит так: "Умудри и настави его беспреткновенно проходити великое сие служение".

Шесть лет назад президент принимал участие в богослужении вместе с супругой. В июне 2013 года, посмотрев балет "Эсмеральда" в Государственном Кремлевском дворце, Путин и его жена Людмила объявили, что их брак "завершен".

Правообладатель иллюстрации TASS/Alexei Nikolsky Image caption Путин с женой на молебне в Благовещенском соборе Кремля, инаугурация 2012 года

Что с Медведевым и министрами

По конституции правительство России слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом, то есть в день инаугурации. Ожидается, что Путин внесет кандидатуру премьера в Госдуму уже на следующий день после инаугурации, 8 мая.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что нынешний глава правительства Дмитрий Медведев, скорее всего, сохранит свой пост. Сложнее сказать, кто из министров останется в составе кабинета.

Например, "хромой уткой" последние несколько месяцев считался министр транспорта Максим Соколов. Он подвергся резкой критике президента после краха компании "ВИМ Авиа". Однако за день до инаугурации Путин согласился с предложением Медведева и снял дисциплинарное взыскание с Соколова.

Накануне поздно вечером Путин встретился с правительством и похвалил его за работу. В частности, его вполне устроило то, как кабинет Медведева справлялся с "майскими указами", подписанными Путиным вскоре после третьей инаугурации.

"Формально правительство уйдет в отставку. Вот президент пообщается с кабинетом, поблагодарит за работу. Он к этому всегда очень внимательно относится", - говорил накануне встречи источник Русской службы Би-би-си.

Тема кадровых назначениях на встрече не поднималась, сказал перед инаугурацией министр связи Николай Никифоров.

Что с хоккеем?

Шесть лет назад после инаугурации Путин отправился сыграть в хоккей, которым увлекся годом ранее. В одном из периодов "матча легенд" он вышел на лед вместе с любительской сборной Ночной хоккейной лиги, созданной по его же инициативе в 2011 году, и ветеранами профессионального хоккея.

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В этом году пресс-секретарь Путина четко дал понять: хоккея не будет. После церемонии президент намерен провести ряд рабочих встреч, а в матче Ночной хоккейной лиги его можно будет увидеть "в обозримой перспективе".

Ночную хоккейную лигу возглавляет Мамомед Магомедов, вместе с братом миллиардером Зивуядином Магомедовым арестованный по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.