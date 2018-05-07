Путин отправил в отставку правительство Медведева
Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета Дмитрия Медведева. Ранее правительство ушло в отставку, как того требует конституция после инаугурации президента. Ожидается, что уже во вторник, 8 мая, Госдума рассмотрит внесенную Путиным кандидатуру премьера - эксперты считают, что это снова будет Медведев.
В связи со сложением правительством своих полномочий Путин в своем указе поручил правительству продолжать работать до сформирования нового кабинета.
Ранее в понедельник Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом. Сообщение об этом появилось ровно через полтора часа после начала инаугурации Путина.
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Решение об отставке оформлено распоряжением правительства. Теперь кабинет Медведева продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава правительства - это также требование конституции.
В состав нынешнего правительства входят девять вице-премьеров, в том числе один первый, и 22 федеральных министра.
Новое правительство уже скоро
Эксперты сходятся во мнении, что Путин снова выдвинет на пост премьера Медведева.
Ожидается, что уже 8 мая Госдума рассмотрит вопрос о новом премьере, кандидатуру которого внесет Путин. Депутаты соберутся на специальное заседание. Внести кандидатуру президент может уже 7 мая, сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.
В понедельник кандидат в премьеры проведет консультации с парламентскими фракциями, пишет, в свою очередь, Интерфакс, не называя при этом фамилию Медведева. В 2012 году его фамилия прозвучала менее чем через два часа после завершения инаугурации Путина, напоминает агентство.
Вероятнее всего, правительство покинет первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщал "Дождь" и подтверждали источники Русской службы Би-би-си. О том, что вице-премьера по социальным вопросам Ольгу Голодец может сменить председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, уже работавшая на этой позиции в правительстве, сообщал РБК.
Насколько масштабным будет обновление, пока неизвестно, но звучали и фамилии других министров, которые могут покинуть кабинет - например, министра культуры Владимира Мединского.
Накануне поздно вечером Путин встретился с правительством и похвалил за работу. В частности, его вполне устроило то, как кабинет Медведева справлялся с "майскими указами", подписанными Путиным вскоре после третьей инаугурации.
Тема кадровых назначений на встрече не поднималась, заявил перед инаугурацией министр связи Николай Никифоров.
Как прошла инаугурация
В понедельник в полдень началась инаугурация Путина, в четвертый раз избравшегося на пост президента России. Он принес присягу и вступил в должность президента, после чего выступил с речью и принял парад президентского полка.
Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец из Первого корпуса Кремля, где у него находится кабинет. Он преодолел это расстояние на лимузине отечественного производства, в котором узнали автомобиль проекта "Кортеж". Это было первый показ президентского лимузина публике. При этом проезда кортежа по Москве - как в 2012 году - в этот раз не было.
Выступая после присяги, Путин сказал, что "особенно остро" осознает "колоссальную ответственность" перед народом и перед Россией, "страной грандиозных побед и свершений". Путин обещал, что целью его работы будет "служение людям".
Приняв парад президентского полка на Соборной площади, Путин там же пообщался с молодежью. Он обсудил с девушками выборы и политику, после чего сфотографировался с ними.
Федеральные телеканалы на этих кадрах закончили прямую трансляцию, а уже позже показали общение президента с патриархом Кириллом, который по случаю инаугурации совершил богослужение в Благовещенском соборе. Кроме того, "Россия 24" показала, как Путин встретил в Кремле старушку, обнял и расцеловал ее.