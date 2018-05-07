Путин отправил в отставку правительство Медведева

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Shtukina/TASS Image caption Дмитрий Медведев с супругой на инаугурации Владимира Путина

Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета Дмитрия Медведева. Ранее правительство ушло в отставку, как того требует конституция после инаугурации президента. Ожидается, что уже во вторник, 8 мая, Госдума рассмотрит внесенную Путиным кандидатуру премьера - эксперты считают, что это снова будет Медведев.

В связи со сложением правительством своих полномочий Путин в своем указе поручил правительству продолжать работать до сформирования нового кабинета.

Ранее в понедельник Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом. Сообщение об этом появилось ровно через полтора часа после начала инаугурации Путина.

Решение об отставке оформлено распоряжением правительства. Теперь кабинет Медведева продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава правительства - это также требование конституции.

В состав нынешнего правительства входят девять вице-премьеров, в том числе один первый, и 22 федеральных министра.

Новое правительство уже скоро

Эксперты сходятся во мнении, что Путин снова выдвинет на пост премьера Медведева.

Ожидается, что уже 8 мая Госдума рассмотрит вопрос о новом премьере, кандидатуру которого внесет Путин. Депутаты соберутся на специальное заседание. Внести кандидатуру президент может уже 7 мая, сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

В понедельник кандидат в премьеры проведет консультации с парламентскими фракциями, пишет, в свою очередь, Интерфакс, не называя при этом фамилию Медведева. В 2012 году его фамилия прозвучала менее чем через два часа после завершения инаугурации Путина, напоминает агентство.

Вероятнее всего, правительство покинет первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщал "Дождь" и подтверждали источники Русской службы Би-би-си. О том, что вице-премьера по социальным вопросам Ольгу Голодец может сменить председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, уже работавшая на этой позиции в правительстве, сообщал РБК.

Насколько масштабным будет обновление, пока неизвестно, но звучали и фамилии других министров, которые могут покинуть кабинет - например, министра культуры Владимира Мединского.

Накануне поздно вечером Путин встретился с правительством и похвалил за работу. В частности, его вполне устроило то, как кабинет Медведева справлялся с "майскими указами", подписанными Путиным вскоре после третьей инаугурации.

Тема кадровых назначений на встрече не поднималась, заявил перед инаугурацией министр связи Николай Никифоров.

Media playback is unsupported on your device Инаугурация 4.0 : как менялась церемония при Путине?

Как прошла инаугурация

В понедельник в полдень началась инаугурация Путина, в четвертый раз избравшегося на пост президента России. Он принес присягу и вступил в должность президента, после чего выступил с речью и принял парад президентского полка.

Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец из Первого корпуса Кремля, где у него находится кабинет. Он преодолел это расстояние на лимузине отечественного производства, в котором узнали автомобиль проекта "Кортеж". Это было первый показ президентского лимузина публике. При этом проезда кортежа по Москве - как в 2012 году - в этот раз не было.

Выступая после присяги, Путин сказал, что "особенно остро" осознает "колоссальную ответственность" перед народом и перед Россией, "страной грандиозных побед и свершений". Путин обещал, что целью его работы будет "служение людям".

Приняв парад президентского полка на Соборной площади, Путин там же пообщался с молодежью. Он обсудил с девушками выборы и политику, после чего сфотографировался с ними.

Федеральные телеканалы на этих кадрах закончили прямую трансляцию, а уже позже показали общение президента с патриархом Кириллом, который по случаю инаугурации совершил богослужение в Благовещенском соборе. Кроме того, "Россия 24" показала, как Путин встретил в Кремле старушку, обнял и расцеловал ее.