Путин внес кандидатуру Медведева на пост премьера

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Дмитрий Медведев на церемонии инаугурации Владимир Путина

Президент Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму кандидатуру на пост премьер-министра. Как и ожидалось, им стал Дмитрий Медведев.

Путин попросил у нижней палаты парламента согласия на назначение Медведева, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Указ был опубликован через два часа двадцать минут после начала инаугурации Путина в Кремле.

Ожидается, что Госдума рассмотрит кандидатуру во вторник, 8 мая, собравшись на специальное заседание.

Аналогичная ситуация была в 2012 году. Тогда Путин внес кандидатуру Медведева в Госдуму менее чем через два часа после завершения инаугурации.

Ранее в понедельник правительство ушло в отставку. Это произошло через полтора часа после начала инаугурации президента. Затем Путин подписал указ и отправил кабинет в отставку.

Прежний состав правительства будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

В состав нынешнего правительства входят девять вице-премьеров и 22 федеральных министра.

Скорее всего кабинет министров покинет первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщал телеканал "Дождь" и подтверждали источники Русской службы Би-би-си. РБК писал, что вице-премьера по социальным вопросам Ольгу Голодец может сменить председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, уже работавшая на этой позиции в правительстве. Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Сергей Приходько также может покинуть правительство, говорили собеседники Би-би-си.

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Госдума готова рассмотреть

После внесения кандидатуры премьер-министра его должна утвердить Госдума. Депутаты соберутся на специальное заседание уже во вторник, 8 мая. Ожидается, что в тот же день они рассмотрят кандидатуру (конституция отводит на это неделю).

Голосование может быть как тайным, так и открытым, сообщили ранее в парламенте. Источник Интерфакса сказал, что голосование будет открытым.

Медведев - председатель партии "Единая Россия". Поскольку большинство в Госдуме принадлежит "Единой России", парламент поддержит кандидатуру Медведева. Таким образом, он станет премьером во второй раз.

Уже в понедельник кандидат в премьеры начнет консультации с парламентскими фракциями. На 7 мая назначена встреча Медведева с "Единой Россией" и ЛДПР, на утро 8 мая - с КПРФ и "Справедливой Россией", пишут "Ведомости".

Фракция КПРФ в Госдуме не станет поддерживать кандидатуру Медведева, сказал Интерфаксу первый замглавы фракции Николай Коломейцев.

Кому не нравится Медведев

Медведев был премьер-министром последние шесть лет. В 2012 году он уступил пост президента Владимиру Путину, который баллотировался на третий срок.

В марте 2017 года фонд оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование под названием "Он вам не Димон", в котором обвинил Медведева во владении многочисленными незадекларированными объектами недвижимости в России и за рубежом через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники.

Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании. Это расследование вызвало большой резонанс, 26 марта в Москве и других российских городах прошли многотысячные акции протеста против Медведева.

Сам премьер назвал расследование Навального "абсолютно лживым продуктом политических проходимцев".

5 мая этого в городах России сторонники Навального провели митинги против предстоящей инаугурации Путина. В Москве задержали около 700 человек (под данным "ОВД-Инфо"), всего по России - не менее 1600 человек.

В понедельник Путин официально вступил в должность президента России в четвертый раз. На выборах, которые состоялись 18 марта, он набрал 76,69 % голосов.