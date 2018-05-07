В Ереван накануне выборов прибыл из США Серж Танкян

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Демонстранты ждут Пашиняна и Танкяна на площади Республики в Ереване

Лидер американской рок-группы System Of A Down Серж Танкян в понедельник вечером прибыл в Ереван, чтобы выразить свою поддержку оппозиционному движению.

Во вторник парламент Армении вновь обсудит возможность назначения лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

На прошлой неделе депутаты правящей Республиканской партии отказались голосовать за назначение Пашиняна премьером.

"7-го мая в 20:00 в аэропорту Звартноц пройдет встреча известного рок-музыканта Сержа Танкяна, в которой приму участие и я сам", - написал Пашинян в "Фейсбуке" накануне прибытия звезды.

Сам Серж Танкян написал в "Инстаграме": "Армения, мы прилетаем! Но концерта не будет".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сержа Танкяна будет встречать лидер оппозиции Никол Пашинян

После встречи в аэропорту с Пашиняном и его сторонниками, американский музыкант армянского происхождения отправился на площадь Республики в Ереване, чтобы выступить перед собравшимися там демонстрантами.

Несколько дней назад Танкян обещал присоединиться к протестующим в Армении.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во вторник парламент Армении решит, назначать ли Никола Пашиняна на пост премьер-министра

Корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Ахметели

На подъездах к международному аэропорту Звартноц еще до прибытия Сержа Танкяна образовалась длинная автомобильная пробка. Автомобили с развевающимися флагами Армении сигналили, приветствуя приезд рок-звезды.

В аэропорту музыканта встречал лидер протестного движения Никол Пашинян. Именно он сообщил о приезде Танкяна пятого мая и призвал организовать ему "масштабную встречу в хорошем настроении".

Настроение у встречавших Танкяна было, и правда, приподнятое. Десятки людей собрались у ворот президентского терминала. Собравшиеся скандировали "Никола в премьеры!" и "Танкян!"

Кто-то даже заказал в честь приезда звезды торт, на котором были изображены Никол Пашиняна и Серж Танкян.

По словам принесшей торт Марии Енгоян, его разрежут на площади Республики, куда из аэропорта направились Пашинян вместе с Танкяном и сторонниками оппозиции.

Лидер американской рок-группы System Of A Down Серж Танкян с самого начала "бархатной революции" в Армении активно комментировал происходящее в стране и выражал поддержку протестному движению.

2 мая Танкян и еще четверо известных деятелей искусства армянского происхождения выпустили заявление, в котором выразили уверенность, что протестные акции в стране продолжатся и приведут к досрочным демократическим выборам.

"Ваша солидарность и целеустремленность осветили путь к по-настоящему демократическим переменам в Армении. Мы призываем провести эти выборы как можно скорее, поскольку это единственный способ создать правительство, которое станет настоящим представителем народа", - говорится в заявлении.