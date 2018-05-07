"Хезболла" празднует победу на выборах в Ливане

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Судя по предваритильным результатам, "Хезболла" и ее союзники одержали победу на выборах

Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что само движение и поддерживающие его политические партии одержали победу на первых с 2009 года парламентских выборах в стране.

Хотя официальные результаты выборов еще не объявлены, Насралла уже заявил что успех "Хезболлы" на выборах гарантирует продолжение политики "сопротивления Израилю".

Премьер-министр Ливана, суннит Саад Харири, сообщил, что возглавляемая им и пользующаяся поддержкой Запада правящая партия "Движение за будущее" потеряла по итогам выборов треть мандатов.

Ожидается, что Харири будет предложено сформировать "правительство единства", в которое войдут представители всех основных партий.

Однако аналитики отмечают, что его политическая позиция ослаблена и ему будет еще более сложно как-либо контролировать деятельность "Хезболлы".

Согласно конституции Ливана, пост премьер-министра должен занимать мусульманин-суннит, спикером парламента должен быть шиит, а президентом - христианин-маронит.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Саад Харири обещает сотрудничать со всеми партиями, чтобы обеспечить политическую стабильность в стране

Выступая по телевидению на следующий день после всеобщих выборов, Хасан Насралла объявил о "великой политической и моральной победе движения сопротивления, которое защищает суверенитет страны".

Он не сказал, сколько именно мест в парламенте займут представители "Хезболлы" и их союзники, но заявил, что цели предвыборной кампании были достигнуты.

Агентство Рейтер сообщает, что, согласно предварительным результатам, "Хезболла" и ее союзники заручились по меньшей мере 67 из 128 мандатов в парламенте. При этом число депутатов от самой "Хезболлы", судя по всему, останется неизменным - у нее всего 13 кресел.

Движение "Хезболла" было создано в начале 1980-х годов в качестве сопротивления израильской оккупации южного Ливана. На сегодняшний день "Хезболла" - это влиятельная политическая организация с отдельным военизированным крылом. Она также контролирует многие программы социальной помощи населению.

Страны Запада и Израиль считают ее террористической организацией. В 2006 году Израиль вторгся в Ливан в надежде разгромить "Хезболлу". Движение также обвиняют в убийстве премьер-министра Рафика Харири - отца нынешнего премьера.

По словам Харири, его партия получит всего 21 мандат, а не 33, как было в предыдущем составе парламента.

Тем не менее Харири пообещал "принимать участие в обеспечении политической стабильности и улучшать жизнь всех ливанцев".

Министр образования Израиля Нафтали Беннетт, также ответственный за связи с диаспорой, уже заявил, что результаты выборов фактически стирают разницу между Ливаном и "Хезболлой".

"Государство Израиль не будет различать суверенное государство Ливан и "Хезболлу" и будет считать, что правительство Ливана несет ответственность за все, что происходит на территории этой страны", - написал он в "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Явка на выборах в воскресенье составила всего 49,2% избирателей

Всеобщие выборы должны были состояться в Ливане еще в 2013 году, но депутаты всё откладывали дату выборов, так как не могли прийти к соглашению о новом избирательном законодательстве.

Принятый в конце концов новый закон о выборах изменил границы избирательных округов, а также ввел пропорциональную систему - в надежде, что это повысит явку избирателей.

Однако на этот раз на выборы пришли лишь 49,2% избирателей, в то время как девять лет назад явка составила 54%.

По словам Саада Харири, многие люди не стали голосовать потому, что не смогли разобраться в новой избирательной системе.

Это первые всеобщие выборы в Ливане после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году.

С тех пор в Ливан бежали более миллиона сирийцев, что увеличило население страны примерно на четверть.

"Хезболла" отправила в Сирию тысячи своих бойцов на помощь силам президента Башара Асада.