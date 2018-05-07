Убийца журналистки Петер Мадсен обжаловал пожизненный приговор

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожизненное заключение в Дании, как правило, означает на практике, что осужденный проводит в тюрьме 15-17 лет без права на досрочное освобождение

Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на своей подводной лодке, просит суд смягчить ему меру наказания.

При этом, по словам прокуроров, он оспаривает не сам вердикт суда, а только приговор, однако это нельзя интерпретировать так, будто изобретатель признал свою вину.

В апреле 47-летний Мадсен был признан виновным в убийстве Валль и расчленении ее тела.

Согласно датскому законодательству, осужденным по статье "убийство" грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Расчлененное тело Валль было найдено в море 21 августа 2017 года - спустя 11 дней после того, как она брала у изобретателя интервью по поводу его самодельной субмарины. На теле журналистки были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент смерти или сразу после нее.

Мадсена обвиняли в том, что он заранее спланировал свое преступление, решив задушить Валль или перерезать ей горло.

Изобретатель признает, что расчленил тело, но утверждает, что не убивал ее умышленно.

Правообладатель иллюстрации Ritzau Foto Image caption Петер Мадсен и Ким Валль на борту его подводной лодки в августе 2017 года

30-летнюю женщину последний раз видели вечером 10 августа, когда она взошла на борт 40-тонной субмарины "Наутилус". Журналистка собиралась подготовить материал об изобретении Мадсена.

Тревогу поднял партнер Валль, когда на следующий день она не вернулась домой.

Мадсена спасли в открытом море, после того как его подлодка затонула. Полиция считает, что он затопил судно преднамеренно.

21 августа велосипедист заметил в прибрежных водах изуродованное туловище без головы и конечностей.

Голова, ноги и одежда женщины были обнаружены лишь 6 октября. Они были упакованы в сумки, к которым был привязан груз.

Сам Мадсен несколько раз менял показания.

Сначала он говорил, что доставил Ким Валль в Копенгаген живой и невредимой, однако затем заявил, что на подлодке произошла "ужасная авария", после чего он похоронил журналистку в море и планировал покончить с собой, затопив субмарину.

Что означает приговор к пожизненному заключению в Дании?

Теоретически это может означать заключение на всю оставшуюся жизнь, но на практике получившие такой приговор проводят в тюрьме в среднем около 16 лет.

Впрочем, бывают и исключения. Убивший полицейского Палле Соренсен провел в тюрьме 32 года, пока не добился условно-досрочного освобождения в 1998 году. Наум Коневски, осужденный в 1984 году за убийство двух молодых людей, все еще находится в заключении. Соренсен скончался на свободе в начале этого года.

Между 1997 и 2013 число людей приговоренных к пожизненному заключению в Дании увеличилось с 10 до 25 человек.

Согласно проведенному в 2015 году исследованию, каждый пятый или шестой человек, признанный виновным в убийстве, был приговорен к пожизненному заключению.

Что известно о Ким Валль и Петере Мадсене?

Ким Валль было 30 лет, она работала в Нью-Йорке журналистом-фрилансером и писала для New York Times, Guardian и журнала Vice, в частности, освещая события в Северной Корее, Уганде и на Гаити.

На момент исчезновения журналистка работала над материалом о Петере Мадсене и его подводной лодке "Наутилус".

Правообладатель иллюстрации Tom Wall Image caption Шведская журналистка Ким Валль отправилась на подводную лодку Петера Мадсена, чтобы записать с ним интервью

В последний раз Ким Валль видели живой вечером 10 августа, когда она отправлялась в поездку на лодке датского инженера.

Датский изобретатель Петер Мадсен - 46-летний инженер, считавшийся создателем самой большой в мире частной подводной лодки.

Длина "UC3 Наутилус" составляла 18 метров, вес - 40 тонн, субмарина была построена в 2008 году. Деньги на ее постройку Мадсен собрал при помощи краудфандинга.

Правообладатель иллюстрации EVN Image caption Субмарина "UC3 Наутилус" на момент своего создания в 2008 году считалась самой большой частной подлодкой в мире

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Длина субмарины составляла 18 метров, вес - 40 тонн

Что мы знаем о событиях 10 августа?

Вечером 10 августа Ким Валль отмечала со своим бойфрендом предстоящий переезд в Пекин. В какой-то момент журналистке потребовалось уйти на интервью с изобретателем Мадсеном, материал о котором она готовила.

Девушка оставила бойфренда и отправилась на субмарину шведского инженера.

На борту "Наутилуса" она была единственным пассажиром.

Предполагалось, что путешествие Валль на "Наутилусе" будет достаточно коротким, но прошла ночь, а журналистка так и не вернулась.

Ранним утром пятницы 11 августа партнер Валль поднял тревогу.

Как стало известно впоследствии, примерно в это же время субмарина пошла ко дну, в итоге затонув в бухте Кёге на юге Копенгагена.

Мадсена спасли, но Валль с ним не было.

Изобретатель утверждал, что перед тем, как его лодка потерпела крушение, он высадил Ким Валль на одном из островов в окрестностях Копенгагена.

Поиски журналистки продолжались больше недели, но найти ее живой так и не удалось.

Признать себя виновным в убийстве Валль инженер отказался.