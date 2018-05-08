До суда не довезли: какова судьба сотен задержанных на акциях 5 мая

Правообладатель иллюстрации Zuma/TASS Image caption Среди задержанных в минувшую субботу на оппозиционных акциях было 158 подростков, посчитал правозащитный портал "ОВД-Инфо"

К вечеру понедельника московской полиции пришлось отпустить на свободу почти всех задержанных во время жесткого разгона акции сторонников Алексея Навального в минувшую субботу. Власти в очередной раз изменили тактику противодействия оппозиционным выступлениям, констатируют правозащитники.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", всего 5 мая в 27 городах России были задержаны 1600 человек. Самые массовые задержания были в Москве - 719 человек, в Петербурге - 217 и в Челябинске - 185.

В отличие от минувшей зимы и прошлой осени, когда полиция почти не трогала участников несанкционированных акций, митинги 5 мая по числу задержанных лишь немногим уступают акции Навального 26 марта прошлого года (тогда в одной Москве задержали более 800 человек). Но год назад суды исправно штамповали всем задержанным решения об административном аресте.

Сейчас же Тверской суд в Москве, сославшись на ошибки в полицейских протоколах, попросту отказался рассматривать дела задержанных - за единственным исключением, которым стала гражданка Украины Владислава Соловей, получившая 10 суток административного ареста.

Еще несколько решений об административных арестах на срок от одного дня до 15 суток вынесли суды в других городах России.

Задерживать, но не арестовывать

Координатор правозащитного проекта "ОВД-Инфо" Григорий Дурново считает, что в минувшую субботу власти вернулись к более "жесткому" варианту реакции на оппозиционные акции - какой она была на первую масштабную акцию Алексея Навального "Он вам не Димон" в марте 2017 года.

Затем осенью последовало "смягчение": на акциях 7 октября 2017 года и 28 января 2018 года полиция почти никого не задерживала.

"Сейчас мы видим обратную ситуацию. Людей задерживают, причем с явным применением силы. Не могу точно сказать, с чем это связано. Тут и канун инаугурации может быть, и недавние события в Армении, и то, что они увидели готовность людей выйти, когда Навальный выступил на митинге в поддержку "Телеграма". Много тут может быть факторов", - рассуждает Дурново.

Media playback is unsupported on your device "Он нам не царь": как в России протестовали против Путина

"Иногда сложно бывает угнаться за новыми тенденциями. Мы предполагаем одно по минувшим акциям, а они меняют тактику. Скажем, для нас было неожиданным, что людей вообще не будут задерживать 7 октября и 28 января. После этого мы как-то решили, что они больше не задерживают. А они раз - и задержали", - рассказывал он.

Впрочем, правозащитник оговаривается: новая тактика властей - задерживать, но не арестовывать - проявилась пока только в Москве. В Петербурге и регионах суды вынесли достаточно много решений об административных арестах.

"Есть аресты в Ростове-на-Дону, в Петербурге было много арестов непосредственно 6 мая, Белгород, Краснодар, Кемерово, Владимир и Воронеж", - перечисляет Дурново.

Дело о выбитом зубе

Сохранилась, по словам Дурново, и другая тенденция - после каждой акции (кроме 7 октября) заводилось как минимум одно уголовное дело. "28 января, несмотря на относительную мягкость, тоже одно дело было заведено - на Константина Салтыкова по той же самой 318-й статье", - напоминает он.

В этот раз после акции "Он нам не царь" было возбуждено уголовное дело по 318-й статье УК ("Применение насилия в отношении представителя власти") в отношении 25-летнего Михаила Цакунова - его обвиняют в том, что во время акции в Петербурге он ударил полицейского и выбил тому зуб.

Цакунов категорически отвергает обвинения и утверждает, что вообще не принимал участия в акции. А его адвокат сообщил, что у следствия нет никаких доказательств вины Цакунова, кроме показаний якобы пострадавшего полицейского.

В понедельник на заседании суда, который избирал меру пресечения Цакунову, защита представила видеозапись его задержания. На ней явно видно, что тот не оказывал никакого сопротивления полицейским и уж тем более никого из них не пытался ударить.

Судья согласился приобщить видео к делу, но все равно отправил Цакунова под арест на два месяца.

"Полный сбор"

В Москве в минувшую субботу события поначалу развивались по сценарию прошлогодней весны: автозаки десятками развозили людей по всем городским отделениям полиции, где судьба задержанных складывалась очень по-разному, рассказывает координатор правовой помощи задержанным Елизавета Нестерова.

"Отпускали людей очень хаотично. Были те, кого отпустили вообще без протокола. Были те, кого отпускали под обязательство о явке в суд", - говорит она.

Некоторые вышли на свободу лишь к утру воскресенья, так как им просто очень долго оформляли протоколы о задержании. Но еще около 150 человек остались под стражей еще на одну ночь - дожидаться суда в понедельник.

"С раннего утра [задержанных] повезли из нескольких отделов полиции - боюсь соврать, но отделов пять точно, а может и больше. Привезли в Тверской суд, но никакие дела не приняли и всех отправили обратно под тем предлогом, что протоколы составлены с ошибками", - рассказывает Дурново.

Правообладатель иллюстрации IVAN KRASNOV/RTVI Image caption Четверо сотрудников Росгвардии задерживают 14-летнего мальчика на Пушкинской площади

В здании Тверского суда Москвы с утра понедельника уже дежурили правозащитники и юристы, готовые оказывать помощь задержанным. Однако помощь не понадобилась.

"Полный сбор, только судить некого", - описывает ситуацию находившаяся весь день в суде Полина Немировская, координатор правозащитного отделения движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

По ее подсчетам, из районных ОВД в суд должны были привезти 152 человека. Но в отличие от весны 2017 года канцелярия суда "развернула" первые автозаки с задержанными, обнаружив ошибки в оформленных на них протоколах. После этого из большинства остальных ОВД задержанных доставлять в Тверской суд даже не пытались.

Нестерова уверена, что при желании сотрудникам суда не составляет труда найти ошибки в протоколах полиции. "Поскольку протоколы обычно одинаковые, в них почти всегда есть одинаковые ошибки", - говорит она.

"Счастливо уходят по домам"

Немировская напоминает, что 26 марта 2017 года полиция оставила под стражей до суда намного больше людей, чем сейчас.

"И потом их судили два дня десять судей Тверского суда, не отрываясь от процесса. Сейчас Тверской суд не очень хочет этим заниматься - что я очень хорошо понимаю! То ли это они бастуют, то ли команда поступила - в день инаугурации не надо всех судить. Поэтому все счастливо уходят по домам", - заключает Немировская.

Исключение было сделано только для украинки Владиславы Соловей, которую в суде защищал помимо юриста "Открытой России" еще и генеральный консул Украины. "Мне почему-то кажется, что именно поэтому ее и довезли до суда, единственную в этот день", - предполагает Немировская.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Участники акции в Петербурге протестовали против нового срока Владимира Путина

По словам Соловей, она не участвовала в акции сторонников Навального и вообще не была на Пушкинской площади (полиция действительно задержала ее ниже по Тверской улице у Козицкого переулка). Но суд ей не поверил и назначил 10 суток административного ареста.

Если в суд, то сразу

Правозащитник Дурново предполагает, что отпущенным из ОВД людям теперь арест не грозит.

"По идее - если ориентироваться на то, что мы имели раньше - все-таки арестовывают людей сразу. Если не арестовали сразу, дальше уже суды таких решений не выносят. Еще надо иметь в виду, что суды могут вынести решение об аресте только в присутствии человека. А если его нет, его же нужно оповестить, надо, чтобы он пришел. А он возьмет и не придет, например", - рассказывает он.

Правозащитники советуют людям, оказавшимся "под арестной статьей", не являться в суд. Конечно, суд может принять решение о принудительном приводе, но такое случается редко.

Впрочем, по словам Дурново, в последнее время участились случаи, когда протоколы о задержании вообще составляются задним числом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полицейские задерживают молодых людей в районе Пушкинской площади, где проходила акция "Он нам не царь"

"Это нарушение Кодекса об административных нарушениях. У нас масса случаев, особенно в регионах, когда людей вызывают уже спустя недели после акции и составляют на них протоколы об участии в акции, которая давно прошла. А потом судят и даже арестовывают. Так что в принципе исключать нельзя, что может быть и такое", - предостерегает координатор "ОВД-Инфо".

В понедельник стало известно, что в Самаре полиция брала у одного из задержанных на акции "Он нам не царь" объяснения по факту причинения вреда сотруднику полиции. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет приниматься в Следственном комитете России, сообщает правозащитное отделение "Открытой России".

Самый длительный административный арест после акций 5 мая в понедельник получил координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону. Сергей Гривко отсидит 15 суток по статье о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий.

Больше всего оказавшихся под арестом в Петербурге - 58 человек (суды над ними прошли еще в воскресенье).