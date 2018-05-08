"Будь лучшим": Мелания Трамп запустила кампанию помощи детям

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Супруга президента США Мелания Трамп объявила о начале кампании, в рамках которой детей будут учить важности социального, эмоционального и физического здоровья.

Программа под названием "Будь лучшим" (Be Best) направлена на развитие здорового образа жизни, правильного использования соцсетей и на борьбу со злоупотреблением опиоидами, заявила Мелания Трамп.

"Моральный долг нашего поколения: проявить инициативу и помочь нашим детям", - сказала первая леди.

Мелания Трамп сделала это заявление в Розовом саду Белого дома.

"Как мы знаем, социальные сети могут положительно или отрицательно влиять на наших детей, но слишком часто это влияние оказывается негативным", - сказала она в понедельник.

"Когда дети с самого раннего возраста будут получать навык правильного поведения в интернете, можно будет использовать социальные сети продуктивно, и они будут приносить пользу", - добавила Мелания Трамп.

Супруга президента США раньше уже давала понять, что хотела бы уделять больше внимания проблеме травли в интернете, а также развитию положительных форм поведения в соцсетях.

В феврале она выступила с призывом ко всем взрослым развивать в соцсетях такие ценности, как взаимная поддержка, доброта, сострадание и уважение.

Однако критики презтденсткой четы уже задаются вопросом, следует ли ее советам ее муж, Дональд Трамп, когда он взаимодействует с кем-то в соцсетях.

Президента уже не раз критиковали за его персональные выпады в адрес тех или иных людей "Твиттере", а также упрекали за то, что его сообщения сеют раздоры в обществе.

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Тара Маккелви, корреспондент Би-би-си при Белом доме

Выступая в понедельник в Розовом саду, первая леди Мелания Трамп заявила о ряде инициатив, направленных на помощь детям и подросткам.

"Они наше будущее, - сказала она. - Я хочу помочь и защитить самую ценную часть нашего общества - наших детей".

Однако, как это уже бывало прежде, ее муж, сидевший в первом ряду, притягивал к себе больше внимания. Затем он встал и поблагодарил ее за искренность.

Он также подписал прокламацию, согласно которой 7 мая посвящяется тому, чтобы становиться лучшим.

"Сегодня мы даем обещание быть лучшими - ради наших семей, наших общин и нашей страны", - сказал президент.

Рядом с Овальным кабинетом были вывешены огромные бело-коричнево-синие плакаты со словами "Будь лучшим". (Кто-то из присутствующих заметил, что фраза "Be Best" звучит сомнительно с точки зрения грамматики, а затем рассмеялся).

Мелания Трамп сказала, что в качестве первой леди она будет уделять повышенное внимание проектам, посвященным детскому развитию: в спектре от помощи младенцам, пострадавшим от опиоидов, которые употребляют их родители, до усилий, направленных на защиту детей от опасных сторон интернета.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Первая леди нечасто притрагивается к своему супругу на публике , но на этот раз они вернулись в Белый дом держась за руки

По окончании своей речи Мелания Трамп пригласила своего супруга на подиум, для того чтобы он подписал прокламацию, дающую официальное одобрение ее кампании.

Первая леди редко публично притрагивается к своему супругу, но на этот раз они вернулись в Белый дом держась за руки.

Президентская чета появилась вместе на публике вскоре после того, как критически настроенная к Трампу газета Washington Post сообщила о якобы возникших разногласиях между Меланией и Дональдом Трампом.

Газета писала, что Мелания "практически возвела стену между Восточным крылом [Белого дома], где она проводит ремонт в своем кабинете, и Западным крылом, где находятся кабинеты ее мужа и ее приемной дочери Иванки Трамп".

Пресс-представитель Белого дома назвала эту газетную публикацию возмутительной и смехотворной.