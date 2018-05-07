Два летчика погибли при крушении российского вертолета в Сирии

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Ка-52 ("Аллигатор") - российский разведывательно-ударный вертолёт

В Сирии разбился вертолет Ка-52 воздушно-космических сил России. Оба пилота погибли. По сообщению российского минобороны, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Это уже вторая катастрофа российского военного борта за неделю: 3 мая при взлете потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ, летчики также погибли.

По данным "Коммерсанта", вертолет разбился в ночь на понедельник, 7 мая. Со ссылкой на два источника в органах военного управления газета сообщила, что Ка-52 "сбили из ПЗРК радикальные исламисты, когда машина патрулировала восточные территории республики"

"При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52, - говорится в сообщении минобороны. - По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность".

В российском военном ведомстве сообщили о гибели обоих пилотов. Поисково-спасательная группа доставила их тела на аэродром базирования.

Официальное число погибших в Сирии военнослужащих российской армии, таким образом, выросло до 87. Крупнейшая потеря, по данным минобороны, произошла 6 марта 2018 года. Тогда при посадке на базе Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26, погибли 39 человек.

Потери растут

За неделю это уже второй потерянный в Сирии российский борт: 3 мая над акваторией Средиземного моря разбился Су-30СМ.

"По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было, - заявили тогда в минобороны России. - Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли".

С 2015 года Ка-52 стал седьмым вертолетом российских ВКС, потерянным в ходе сирийской операции. Так, в ноябре 2015 года был обстрелян с земли вертолет Ми-8АМТШ, вылетевший на помощь катапультировавшемуся штурману Су-24 (его сбили турецкие ВВС). Вертолет совершил аварийную посадку.

После этого экипаж вертолета эвакуировал второй вертолет Ми-8, в ходе чего один российский контрактник погиб. Боевики уничтожили брошенный Ми-8 выстрелом из тяжелого противотанкового комплекса BGM-71 TOW.

Вторйо вертолет российские ВКС потеряли 12 апреля 2016 года. Ми-28Н разбился близ Хомса, совершая полет ночью в сложных метеоусловиях. Пилоты погибли.

Еще один вертолет террористам удалось сбить огнем с земли 8 июля 2016 года - по официальным данным, они уничтожили сирийский вертолет Ми-25 (экспортный вариант Ми-24), на борту которого находились два российских офицера. Оба погибли.

СМИ сообщали, что вертолет мог быть российским Ми-24ВМ (он же Ми-35М). Вертолет, запечатленный на появившейся в интернете видеозаписи, действительно похож на Ми-35М. На записи видно, что его сбивают попаданием в хвостовую балку.

Источник в российском минобороны утверждал, что вертолет был сбит все той же противотанковой ракетой TOW.

1 августа 2016 года боевики сбили с земли военно-транспортный Ми-8. Три члена экипажа и два офицера, находившиеся на борту, погибли.

31 декабря 2017 года в 15 км от аэродрома Хама потерпел крушение вертолет Ми-24, оба пилота погибли, серьезные травмы получил бортмеханик, но его удалось спасти. В минобороны отрицали огневое воздействие на вертолет, а причиной жесткой посадки назвали техническую неисправность.