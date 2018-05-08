Медведев опять стал премьером. Почему Путин не хочет его менять?

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Госдума поддержала назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Из присутствовавших на заседании 433 депутатов за его кандидатуру проголосовали 374, против - 56.

В повестке заседания был только один вопрос - о Медведеве. В Госдуму приехал президент Владимир Путин, который накануне внес его кандидатуру в парламент. С думской трибуны Путин сказал, что в первые шесть лет премьерства Медведева "Россия и весь мир столкнулись с новыми вызовами".

"Для нашей страны это было особенно остро", - заявил он. По его мнению, правительству удалось решить "неординарные задачи". Путин также сказал, что новый состав правительства должен быть сформирован "максимально быстро", и призвал поддержать кандидатуру Медведева. Выступление Путина длилось шесть минут.

Медведев свою речь начал с благодарности Путину за предложение возглавить правительство. Он говорил о многих вещах - "масштабном сбое" в мировой политике, старении населения Земли, нестабильности на сырьевых рынках, угрозе терроризма и т.д. Он призвал депутатов сделать так, чтобы "в глазах наших детей отражалась гордость за свою страну".

Кандидатов в министры Медведев обещал представить Путину в ближайшее время.

Кандидатуру Медведева традиционно не поддержали фракции КПРФ и "Справедливой России". В 2012 году за Медведева проголосовали также только "Единая Россия" и ЛДПР (299 голосов), а коммунисты и эсеры (144 голоса) были против.

КПРФ и "Справедливая Россия" обычно не поддерживают и закон о бюджете, который ежегодно вносит правительство. В своих программах и риторике эти партии много лет критикуют финансово-экономический и социальный блоки правительства, но не президента Путина и силовой блок.

Русская служба Би-би-си спросила у экспертов, почему Медведев стал премьер-министром во второй раз.

Татьяна Становая, руководитель аналитической компании R.Politik

Одна из причин, которая не позволила Владимиру Путину принять решение об увольнении Медведева - это сложность найти новое место для бывшего преемника.

Думаю, что договоренность Медведева с Путиным о совместной работе будет действовать два-три года. Не думаю, что уговор касался шести лет Татьяна Становая, эксперт

Медведев - человек, который имеет особый статус в окружении Путина. Это человек с президентским прошлым, с собственной политической повесткой, о которой сейчас забыли. У него была возможность реализовывать собственный курс, который отличался от путинского и воспринимался в штыки его окружением.

Если Медведев перейдет на работу в "Газпром" или, например, возглавит объединенный суд, он получит поле для самостоятельной игры, что неизбежно приведет к конфликтам. Например, с "Роснефтью", если он уйдет в "Газпром".

Путин это понимает. У Медведева есть определенная степень непредсказуемости, когда он не встроен жестко в систему субординации. Поэтому, думаю, для президента было психологически очень сложным решением назначить Медведева на другой пост.

С другой стороны, Путин мог решить, что переназначение Медведева не может сильно испортить ситуацию. Особенно с учетом того, что сейчас нужно проводить тяжелые реформы, такие как увеличение пенсионного возраста. Это потребует большой ответственности.

Думаю, что договоренность Медведева с Путиным о совместной работе будет действовать два-три года. Не думаю, что уговор касался шести лет. Дальнейший ход событий зависит от того, будет ли Путин искать преемника или менять конфигурацию власти.

Говорить об ослаблении Медведева после ухода из правительства [вице-премьера] Аркадия Дворковича не следует. Сейчас приходит [начальник контрольного управления администрации президента] Константин Чуйченко как глава аппарата [правительства], это очень близкая фигура к Медведеву, и гораздо более сильная, чем Дворкович.

Так что переназначение премьера можно даже считать аппаратным укреплением. В любом случае Медведев воспринимается сейчас как фигура не столь списанная, как год назад, когда его хоронили и никто не верил, что он опять станет премьером.

Глеб Павловский, политолог

По состоянию нашей системы вопросы о сроках и полномочиях Медведева уже выглядят банальными. Очевидно, что есть объективная задача провести радикальные изменения в управлении страной и экономикой. Президент с этим согласился, в том числе в инаугурационной речи.

Президент будет стремиться управлять министрами напрямую. Классическая придворная схема, которая была в России до 1917 года Глеб Павловский, политолог

Но возникает двойственная ситуация. С одной стороны, для таких изменений нужна сильная исполнительная власть. Иначе кто будет их проводить? Либо нужно предельно либерализовать все - экономику, общественную жизнь, но об этом нет и речи. Либо нужно сильное компетентное правительство, которое сможет управлять страной.

Но сильное правительство, которое формирует сильный премьер, превращается в реальную власть. Новый премьер, сильный человек, неизбежно будет рассматриваться если не как преемник, то как центр такой власти. Путин не хочет на это идти.

В итоге приходится выбирать из прежних политиков. Но если выбрать нового даже из старых членов команды, то он все равно будет восприниматься как вероятный преемник. Это Путину тоже не нравится - в итоге остается Медведев.

Даже если в правительстве будут сильные министры, это не даст сильного кабинета. В итоге мы получаем шаткую конструкцию власти, которая будет непрерывно конфликтовать.

Что касается сроков, то они в России окутаны мистификацией. Сроки предполагают стабильность и неприкосновенность процедур, которых у нас нет. В этом смысле у нас огромная волатильность в политике, никто не планирует больше чем на год-два. Поэтому о грядущих шести годах ничего нельзя сказать, как и шесть лет назад ничего нельзя было сказать про прошлый срок.

Перестановки в кабинете и приход новых людей имеют определенное значение. У нас рыхлая верхушка исполнительной власти. Правительство не объединено одной концепцией, в итоге внутри него образуются борющиеся группы, коалиции среди отдельных членов кабинета и администрации президента.

Разумеется, перестановки имеют значения для отдельных секторов. Например, в строительстве ответственность [предложенного на пост вице-премьера Виталия] Мутко не будет играть никакой роли - там игроки девелоперы, корпорации, минстрой. А в вопросах экономики нас ждет многовластие: отдельно будет центробанк, отдельную линию будет вести первый вице-премьер Антон Силуанов, а может еще где-то Алексей Кудрин появится.

Президент будет стремиться управлять министрами напрямую. Классическая придворная схема, которая была в России до 1917 года. Тогда царь приглашал отдельно министров, а отдельно премьера, который не был первым лицом в своем же правительстве.

Думаю, что Медведева это устраивает. Потому что он не может быть сильным премьером, который говорит президенту "нет" в каких-то случаях.

Аббас Галлямов, политолог

Путин не сомневается в лояльности Медведева. Именно в этом и заключается главное конкурентное преимущество последнего.

Близких людей у президента немало, но только один из них прошел испытание медными трубами в том смысле, что он успел побыть не только подчиненным, но и начальником Путина.

Перспективы у Медведева вполне радужные. Путин будет стараться сохранить его до последнего и, не исключено, именно его видит своим преемником Аббас Галлямов, политолог

Быть формальным начальником своего реального начальника - задача очень непростая, особенно для амбициозного человека. Путин знает, что в период президентства многие искушали Медведева на предмет того, чтобы не отдавать власть Путину, а пойти на второй срок.

Тем не менее, Медведев с искушением справился и президентский мандат Путину вернул. Путин понимает, насколько тяжело это было, особенно с учетом той волны презрения, в которую окунула Медведева общественность, понявшая, что он не самостоятельная фигура, а всего лишь местоблюститель, который охраняет трон в период отсутствия хозяина.

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И сейчас Медведев беспрекословно принимает любое решение Путина. Увольнение Владислава Суркова с поста руководителя аппарата правительства, передача "Башнефти" от Владимира Евтушенкова к главе "Роснефти" Игорю Сечину, арест братьев Магомедовых, отставка Аркадия Дворковича - Медведев решений начальника не оспаривает.

Такая не показушная, а искренняя лояльность, с точки зрения Путина, и есть главное достоинство политика. Он воспринимает это как способность "играть в команде". Когда-то Путин сам был таким по отношению к Ельцину и в этом смысле Медведев представляется ему собственным альтер-эго.

С учетом сказанного, перспективы у Медведева вполне радужные. Путин будет стараться сохранить его до последнего и, не исключено, именно его видит своим преемником.

Хотя, конечно, полностью исключать отставки Медведева тоже нельзя, все-таки с экономикой в стране действительно проблемы, и правительству предстоят непопулярные реформы - например, повышение пенсионного возраста.