Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и ввел санкции

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трамп угрожает санкциями не только Ирану но и другим странам тоже

Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана. Он поручил американскому минфину в ближайшее время восстановить санкции против Тегерана.

Соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, было заключено в 2015 году при прежней администрации Барака Обамы. Помимо Ирана и США, его подписали Великобритания, Франция, Германия, ЕС, Россия и Китай.

Выступая в Белом доме, Трамп назвал сделку "разлагающейся и гнилой структурой", неспособной предотвратить появление у Ирана ядерного оружия в скором будущем, и пообещал восстановить жесткие санкции, затрагивающие ядерную деятельность Тегерана.

"Любая страна, помогающая Ирану в его стремлении обрести ядерное оружие, также может подвергнуться жестким санкциям Соединенных Штатов", - добавил Трамп.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) уже заявило, что принимает немедленные меры для выполнения решения президента.

Предприятиям, имеющим отношения с Ираном, будет дано от 90 до 180 дней на прекращение этих отношений. По окончании этого периода все санкции будут возобновлены.

Вскоре после выступления Трампа президент Ирана Хасан Роухани выступил по телевидению и объявил, что распорядился, чтобы иранские дипломаты приступили к переговорам с Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем, для того чтобы оценить возможность сохранения ядерного договора, несмотря на решение Дональда Трампа.

"Если к концу этих переговоров мы придем к выводу, что то, чего требовал народ Ирана, достижимо, ядерное соглашение останется в силе, несмотря на пожелания США и сионистского режима, а также грубейшие слова Трампа", - сказал иранский президент.

"Если мы поймем, что наши интересы не соблюдаются, то в таком случае я обращусь к народу и сообщу о наших решениях", - добавил он.

Что может сделать Трамп?

Михаил Смотряев, Русская служба Би-би-си

Самая большая неприятность для Тегерана - это восстановление в полном объеме санкций против иранской нефтяной отрасли.

После заключения соглашения в 2015 году иранская "нефтянка" хотя и не вернулась на уровень добычи 1970-х годов, когда страна добывала 6,5 млн баррелей нефти в день, но превысила 2,1 миллиона. Одновременно выросли и поставки газа.

Хотя иранский президент Хасан Роухани и заявил уже, что санкции обернутся для Ирана "некоторыми проблемами в первые два-три месяца", аналитики не разделяют его оптимизма.

Трамп может также возобновить санкции против иранского Центробанка, что тоже скажется на иранском экспорте углеводородов. Санкции против компаний, ведущих дела с иранцами, также могут вернуться. Это тоже серьезный удар по иранской экономике, поскольку немалая часть компаний, имеющих дело с Тегераном, ведут бизнес и в США и вряд ли захотят терять американский рынок.

Однако если все остальные участники соглашения не поддержат американские санкции, удар по иранской экономике будет менее болезненным.

Британия, Германия и Франция призвали США не предпринимать никаких шагов, которые могли бы нанести ущерб странам, не желающим расторгать ядерное соглашение с Ираном.

"Мы призываем США обеспечить сохранность структур ядерного договора и не предпринимать никаких действий, которые мешали бы другим сторонам договора полностью выполнять свои обязательства", - говорится в совместном заявлении лидеров трех стран.

Премьер-министр Великобритании, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии во вторник обсудили создавшуюся ситуацию по телефону.

Что дальше?

Себастиан Ашер, аналитик Би-би-си по арабским странам

После того, как союзники США провели несколько недель, пытаясь убедить президента Трампа не разрывать договор с Ираном, все уже понимали, к какому решению он придет.

Но, тем не менее, заявление президента оказалось несколько неожиданным, так как он сказал, что восстанавливает режим санкций полностью.

Это затруднит попытки таких лидеров, как, например, президент Франции Эммануэль Макрон, как-то спасти этот договор.

Кроме того, решение Трампа опасно для любых компаний, уже начавших бизнес с Ираном или думающих об этом.

Это плохая новость для президента Ирана Хасана Роухани, который надеялся привлечь иностранные инвестиции и облегчить экономические проблемы Ирана.

Решение Трампа также сыграет на руку более радикальным элементам в иранском руководстве, так как им с самого начала не нравилось ядерное соглашение.

Что касается остального Ближнего Востока, это может привести к эскалации конфликтов между Ираном и враждебными ему странами региона.