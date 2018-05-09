ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз за расизм на трибунах

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В том матче французы одержали победу со счетом 3-1

ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 30 тыс. швейцарских франков (30 тыс. долларов) за расистское поведение болельщиков в марте на товарищеском матче сборных России и Францией.

Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес темнокожих французских футболистов, в том числе Поля Погба, Усмана Дембеле и Н'Голо Канте. В том матче французы одержали победу со счетом 3-1.

Матч проходил на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге. Эта арена летом примет матчи чемпионата мира по футболу.

Руководитель кампании по борьбе с расизмом в футболе Kick It Out лорд Герман Оусли назвал решение ФИФА жалким.

"Организация уже не раз повторяла, что отсутствие эффективных действий со стороны ФИФА против расизма в российском футболе, скорее всего, приведет к тому, что чернокожих игроков продолжат оскорблять на матчах с участием сборной [России]", - сказал он.

"В конечном счете, учитывая принятое решение, Kick It Out сомневается, что ФИФА сможет эффективно справиться с проявлениями расизма во время чемпионата мира и защитить чернокожих игроков, сотрудников команд и болельщиков", - добавил Оусли.

В заявлении ФИФА говорится, что организация подходит к этому вопросу с позиции абсолютной нетерпимости к дискриминации и расизму.

"Проведя тщательное расследование, которое включало просмотр видеосъемки с матча, и проанализировав все особые обстоятельства этого случая, в частности серьезность происшествия, а также ограниченное число участвовавших болельщиков, (ФИФА) пришла к выводу, что Российский футбольный союз нарушил 58 статью дисциплинарного кодекса", - говорится в сообщении организации.

Изначально о проблеме сообщили присутствовавшие на матче фотографы агентства Франс пресс. Они слышали расистские выкрики, когда игроки шли бить угловой.

Это не первый случай проявления расизма в России.

В марте тренер российской сборной Станислав Черчесов сказал: "Не думаю, что у нас есть расизм в масштабах, которые требуют борьбы с ним".