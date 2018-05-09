Франция: сделка с Ираном продолжает действовать, несмотря на решение США
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что, несмотря на решение президента США Дональда Трампа выйти из сделки по иранскому атому, соглашение 2015 года продолжает действовать, и хоронить этот документ рано.
Соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, было заключено в 2015 году при администрации Барака Обамы. Помимо Ирана и США, его подписали Великобритания, Франция, Германия, ЕС, Россия и Китай.
Во вторник, 8 мая, Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и поручил американскому минфину в ближайшее время восстановить санкции против Тегерана.
Выступая в Белом доме, Трамп назвал сделку "неполноценной по своей сути" и неспособной предотвратить появление у Ирана ядерного оружия в скором будущем.
Все остальные стороны, поставившие свои подписи под соглашением, заявили, что не намерены выходить из него.
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Власти Ирана заявили, что попытаются спасти соглашение, но если им это не удастся, они готовы возобновить обогащение урана.
Президент Ирана Хассан Роухани сообщил, что поручил министерству иностранных дел в ближайшие недели "провести переговоры с европейскими странами [Францией, Германией, Великобританией], Китаем и Россией".
"Если к концу этих переговоров мы придем к выводу, что то, чего требовал народ Ирана, достижимо, ядерное соглашение останется в силе, несмотря на пожелания США и сионистского режима, а также грубейшие слова Трампа", - сказал иранский президент.
"Если мы поймем, что наши интересы не соблюдаются, то в таком случае я обращусь к народу и сообщу о наших решениях", - добавил он.
Реакция на выход США из сделки
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью одной из французских радиостанций заявил, что соглашение продолжает действовать, несмотря на выход из него США.
Как уточнил глава внешнеполитического ведомства Франции, в понедельник, 14 мая, состоятся переговоры между Францией, Британией, Германией и Ираном.
Россия ранее заявила, что глубоко разочарована решением Трампа выйти из сделки. "Крайне обеспокоены, что США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права", - говорится в заявлении МИД России.
Пекин также заявил, что сожалеет о решении Вашингтона.
Тем не менее, шаг Трампа приветствовали основные противники Ирана в регионе - Саудовская Аравия и Израиль.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который был одним из главных критиков и противников соглашения с Ираном, заявил о своей полной поддержке решения президента США о выходе из "гибельной" сделки по иранскому атому.
Почему США решили выйти из сделки?
Во вторник, выступая в Белом доме, Трамп назвал соглашение "ужасной, одностронней сделкой, которая никогда не должна быть заключена". По его словам, он будет работать над "настоящим, всеобъемлющим" соглашением, которое будет действовать долгое время и коснется не только иранской ядерной программы, но и испытания баллистических ракет, а также ограничит активность Ирана на Ближнем Востоке.
Трамп также заявил о намерении ввести отмененные соглашением 2015 года санкции в отношении Ирана.
По данным министерства финансов США, санкции коснутся в том числе иранской нефтяной отрасли. Также США запретят любую деятельность, связанную с экспортом или реэкспортом в Иран гражданских пассажирских самолетов и запчастей к ним.
Санкции, как ожидаются, затронут многие европейские и американские компании, сотрудничающие с Ираном.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пояснил, что европейские компании, которые сотрудничают с Ираном, должны будут в течение шести месяцев свернуть деятельность в этой стране, в противном случае против них будут применены санкции США. Вероятно, для некоторых компаний будут сделаны исключения, но пока нет ясности, какие именно и для кого.
Сделка 2015 года
Ядерная сделка была заключена в 2015 году между Ираном, США, Китаем, Россией, Германией, Францией и Великобританией. Этот договор подразумевает отказ от разработки Тегераном ядерного оружия в обмен на снятие экономических санкций, в том числе - запрета на международную торговлю нефтью.
Согласно договоренности, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), Иран должен был резко сократить запасы обогащенного урана на ближайшие 15 лет, а также сократить на две трети число своих центрифуг, обогащающих уран, на ближайшие 10 лет.
Согласно документу, в течение 15 лет после вступления соглашения в силу степень обогащения урана не должна превышать 3,67%, а его запасы должны быть сокращены с 10 тонн до 300 кг.
Также в соглашении говорится, что реактор на тяжелой воде в Араке должен быть реконструирован, после чего он не сможет нарабатывать оружейный плутоний. Иран также взял на себя обязательство в течение 15 лет не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы и не накапливать тяжелую воду.
В обмен на эти принятые Тегераном обязательства, будут сняты санкции, введенные ООН, США и ЕС, которые значительно ограничивали экономическое развитие страны.
Ведущие европейские страны называют сделку с Ираном важным фактором международной безопасности.
В то же время ряд стран, включая нынешнюю администрацию США и Израиль, считают, что достигнутое соглашение не дает твердых гарантий отказа Ирана от разработки ядерного оружия.
Столкновение
Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны и дипломатии
Соглашение не было совершенным. Оно не затрагивало некоторые беспокоящие мировую общественность действия Ирана - начиная от испытания ракет и заканчивая активностью Тегерана в регионе.
Но "неудобной правдой" для Дональда Трампа остается то, что все это время сделка по иранскому атому действительно работала.
Несмотря на это, Трамп охарактеризовал сделку в весьма резких и при этом явно ошибочных терминах - раскритиковав соглашение за то, что оно не касалось тех вещей, которых оно и не должно было касаться в первую очередь.
Таким образом, Трамп привел к столкновению американскую дипломатию с курсом ближайших союзников США.
Есть серьезные опасения, что такая позиция Вашингтона может привести к новой региональной войне на Ближнем Востоке, которая будет иметь катастрофические последствия.