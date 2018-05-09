Франция: сделка с Ираном продолжает действовать, несмотря на решение США

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что, несмотря на решение президента США Дональда Трампа выйти из сделки по иранскому атому, соглашение 2015 года продолжает действовать, и хоронить этот документ рано.

Соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, было заключено в 2015 году при администрации Барака Обамы. Помимо Ирана и США, его подписали Великобритания, Франция, Германия, ЕС, Россия и Китай.

Во вторник, 8 мая, Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и поручил американскому минфину в ближайшее время восстановить санкции против Тегерана.

Выступая в Белом доме, Трамп назвал сделку "неполноценной по своей сути" и неспособной предотвратить появление у Ирана ядерного оружия в скором будущем.

Все остальные стороны, поставившие свои подписи под соглашением, заявили, что не намерены выходить из него.

Власти Ирана заявили, что попытаются спасти соглашение, но если им это не удастся, они готовы возобновить обогащение урана.

Президент Ирана Хассан Роухани сообщил, что поручил министерству иностранных дел в ближайшие недели "провести переговоры с европейскими странами [Францией, Германией, Великобританией], Китаем и Россией".

"Если к концу этих переговоров мы придем к выводу, что то, чего требовал народ Ирана, достижимо, ядерное соглашение останется в силе, несмотря на пожелания США и сионистского режима, а также грубейшие слова Трампа", - сказал иранский президент.

"Если мы поймем, что наши интересы не соблюдаются, то в таком случае я обращусь к народу и сообщу о наших решениях", - добавил он.

Реакция на выход США из сделки

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью одной из французских радиостанций заявил, что соглашение продолжает действовать, несмотря на выход из него США.

Как уточнил глава внешнеполитического ведомства Франции, в понедельник, 14 мая, состоятся переговоры между Францией, Британией, Германией и Ираном.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Иранские парламентарии гневно отреагировали на решение США выйти из сделки по иранскому атому

Россия ранее заявила, что глубоко разочарована решением Трампа выйти из сделки. "Крайне обеспокоены, что США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права", - говорится в заявлении МИД России.

Пекин также заявил, что сожалеет о решении Вашингтона.

Тем не менее, шаг Трампа приветствовали основные противники Ирана в регионе - Саудовская Аравия и Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который был одним из главных критиков и противников соглашения с Ираном, заявил о своей полной поддержке решения президента США о выходе из "гибельной" сделки по иранскому атому.

Почему США решили выйти из сделки?

Во вторник, выступая в Белом доме, Трамп назвал соглашение "ужасной, одностронней сделкой, которая никогда не должна быть заключена". По его словам, он будет работать над "настоящим, всеобъемлющим" соглашением, которое будет действовать долгое время и коснется не только иранской ядерной программы, но и испытания баллистических ракет, а также ограничит активность Ирана на Ближнем Востоке.

Трамп также заявил о намерении ввести отмененные соглашением 2015 года санкции в отношении Ирана.

По данным министерства финансов США, санкции коснутся в том числе иранской нефтяной отрасли. Также США запретят любую деятельность, связанную с экспортом или реэкспортом в Иран гражданских пассажирских самолетов и запчастей к ним.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Во вторник Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана

Санкции, как ожидаются, затронут многие европейские и американские компании, сотрудничающие с Ираном.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пояснил, что европейские компании, которые сотрудничают с Ираном, должны будут в течение шести месяцев свернуть деятельность в этой стране, в противном случае против них будут применены санкции США. Вероятно, для некоторых компаний будут сделаны исключения, но пока нет ясности, какие именно и для кого.

Сделка 2015 года

Ядерная сделка была заключена в 2015 году между Ираном, США, Китаем, Россией, Германией, Францией и Великобританией. Этот договор подразумевает отказ от разработки Тегераном ядерного оружия в обмен на снятие экономических санкций, в том числе - запрета на международную торговлю нефтью.

Согласно договоренности, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), Иран должен был резко сократить запасы обогащенного урана на ближайшие 15 лет, а также сократить на две трети число своих центрифуг, обогащающих уран, на ближайшие 10 лет.

Согласно документу, в течение 15 лет после вступления соглашения в силу степень обогащения урана не должна превышать 3,67%, а его запасы должны быть сокращены с 10 тонн до 300 кг.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Согласно договоренностям, Иран должен был резко сократить запасы обогащенного урана на ближайшие 15 лет, а также сократить на две трети число своих центрифуг, обогащающих уран

Также в соглашении говорится, что реактор на тяжелой воде в Араке должен быть реконструирован, после чего он не сможет нарабатывать оружейный плутоний. Иран также взял на себя обязательство в течение 15 лет не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы и не накапливать тяжелую воду.

В обмен на эти принятые Тегераном обязательства, будут сняты санкции, введенные ООН, США и ЕС, которые значительно ограничивали экономическое развитие страны.

Ведущие европейские страны называют сделку с Ираном важным фактором международной безопасности.

В то же время ряд стран, включая нынешнюю администрацию США и Израиль, считают, что достигнутое соглашение не дает твердых гарантий отказа Ирана от разработки ядерного оружия.

Столкновение

Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны и дипломатии

Соглашение не было совершенным. Оно не затрагивало некоторые беспокоящие мировую общественность действия Ирана - начиная от испытания ракет и заканчивая активностью Тегерана в регионе.

Но "неудобной правдой" для Дональда Трампа остается то, что все это время сделка по иранскому атому действительно работала.

Несмотря на это, Трамп охарактеризовал сделку в весьма резких и при этом явно ошибочных терминах - раскритиковав соглашение за то, что оно не касалось тех вещей, которых оно и не должно было касаться в первую очередь.

Таким образом, Трамп привел к столкновению американскую дипломатию с курсом ближайших союзников США.

Есть серьезные опасения, что такая позиция Вашингтона может привести к новой региональной войне на Ближнем Востоке, которая будет иметь катастрофические последствия.