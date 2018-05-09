Фото: празднование Дня Победы в России и других странах

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9 мая в России и некоторых других странах традиционно отмечается День Победы. По улицам многих городов с утра прошли участники акции "Бессмертный полк", а в центре Москвы состоялся военный парад.

Праздничные мероприятия начались еще в ночь на 9 мая. Жители Волгограда могли полюбоваться салютом на фоне знаменитого памятника "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.

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В акции "Бессмертный полк" во Владивостоке приняли участие и граждане Китая, вышедшие на улицы с портретами своих воевавших предков.

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На улицы Тбилиси вышли сторонники коммунистической партии, среди них были и совсем юные активисты.

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Тысячи людей присоединились к "Бессмертному полку" в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате.

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Члены российского прокремлевского мотоклуба "Ночные волки" провели шествие в берлинском "Трептов-парке" у мемориала советским солдатам.

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На Красной площади Москвы в 10 часов утра начался военный парад. По данным российского минобороны, участвовали около 13 тысяч человек и 159 единиц техники.

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В параде также были задействованы 75 самолетов и вертолетов, в том числе истребители пятого поколения Су-57 и модернизированные самолеты-перехватчики МиГ-31К.

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В 2017 году воздушную часть парада над Москвой пришлось отменить из-за низкой облачности. На этот раз погода не подвела.

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Среди современной российской техники у стен Кремля можно было увидеть в том числе стратегический ракетный комплекс "Ярс".

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Помимо новейшей техники, по кремлевской брусчатке проехали и танки времен Второй мировой войны - знаменитые Т-34.

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Безопасность на параде обеспечивали снайперы, расположившиеся на стенах московского Кремля.

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Высокопоставленных иностранных гостей на параде в Москве было немного. Среди них - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре).

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