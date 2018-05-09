Претендентка на пост главы ЦРУ много лет работала в России. Теперь это не секрет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сенаторы допрашивали Джину Хаспел два с половиной часа

Среда для Джины Хаспел выдалась непростым днем - в течение двух с небольшим часов она отвечала на самые неприятные вопросы законодателей в рамках сенатских слушаний относительно ее кандидатуры на пост директора Центрального разведывательного управления.

Хаспел не привыкать - дочь американского военного летчика, она выросла на авиабазах по всему миру, часть детства провела в Кентукки - южном штате, известном своим низким уровнем образования и высокой безработицей.

Ее первая длительная командировка в качестве офицера ЦРУ - Африка, где ее окружение состояло в основном из мужчин, привыкших отдавать приказания и доминировать. Хаспел выстояла и сразу же после африканской командировки отправилась в 15-летнюю командировку в Россию.

Командировка совпала с началом перестройки, горбачевской эрой, распадом СССР и окончанием Холодной войны.

Таким образом, в разгар "рашагейта" и напряженности в российско-американских отношениях на должность главы ЦРУ может прийти жесткий и знающий правила политического истеблишмента Вашингтона шпион. К тому же, женщина - и ее номинация в рамках разведсообщества уже историческая: до этого Центральным разведывательным управлением всегда руководили мужчины.

К тому же, блестяще владеющая русским и турецким языками. До нее, насколько это известно из открытых источников, русским не владел ни один руководитель ЦРУ.

Хаспел в России

Хаспел работала в России под прикрытием - ее биография до сих пор тщательно цензурирована и подчищена не только для широкой общественности, но и для членов сената, обладающих самым высоким уровнем доступа к секретной информации. До настоящего времени о ее пребывании на территории Советского Союза, а затем Азербайджана и России, широкой публике было неизвестно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хаспел работала в России под прикрытием

В Баку она руководила местной резидентурой ЦРУ, была вовлечена в успешную операцию по поимке двух человек, обвиняемых в нападениях на американские посольства в Кении и Танзании в 1998 году.

В 2001 году она попросила о переводе из России в контртеррористический центр ЦРУ и вышла на работу в один из самых черных дней в истории США - 11 сентября 2001 года. Сотрудников Лэнгли - штаб-квартиры ведомства - эвакуировали в силу высокой вероятности террористической угрозы, оставив в здании только несколько групп. В одной из них была Хаспел.

Позднее Хаспел отслужила две командировки в Великобритании и вернулась в США в начале 2017 года - обнародованный 6 января того года доклад разведсообщества о российском вмешательстве "Степной гриззли" был написан без ее участия. Но именно Хаспел и ее мнение сыграли ключевую роль в недавней высылке российских дипломатов после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

Хаспел и пытки

С момента перехода Хаспел в Центр противодействия терроризму в 2001 году ЦРУ всерьез взялось за жесткие антитеррористические операции, а Хаспел вскоре возглавила отделение ЦРУ в Таиланде, где использовались так называемые "усиленные допросы", которые правозащитники считают пытками.

В 2004 году методы ЦРУ частично стали достоянием общественности. Хаспел и ее босс, Хосе Родригес, оказались в фокусе расследования об уничтожении записей допросов. Оно продолжалось несколько лет, Хаспел продолжала работать в ЦРУ и в последствии была оправдана тогдашним заместителем руководителя ЦРУ. По его мнению, Хаспел просто выполняла приказ своего руководства, а не проявляла личную инициативу.

Именно эти факты в ее биографии и стали главным камнем преткновения, когда президент Дональд Трамп впервые объявил о том, что номинирует бывшую шпионку на должность главы ЦРУ.

Как отреагировал американский политический истеблишмент на кандидатуру Хаспел?

Реакция законодателей не заставила себя долго ждать: демократы, в особенности Дайен Файнстайн, требовали предоставить им новую информацию относительно кандидатки и не скрывали: Хаспел на их поддержку рассчитывать не стоит.

Давление было настолько сильным, что к концу минувшей недели Washington Post и Си-эн-эн со ссылкой на свои источники в администрации сообщили, что номинантка на должность главы ЦРУ всерьез рассматривает самоотвод.

Хаспел даже сообщила Белому дому, что готова снять свою кандидатуру, чтобы избежать удара по репутации - как ЦРУ, так и ее личной.

Хаспел уговаривали два дня - в Белом доме и в Лэнгли, и к концу выходных она сдалась. Ее тут же поддержал Трамп, написавший твит в ее поддержку.

"Мой высокоуважаемый кандидат на должность директора ЦРУ, Джина Хаспел, оказалась под прицельным огнем из-за того, что была достаточно жесткой в отношении террористов. Благодаря таким действиям в это опасное время у нас есть самый квалифицированный человек, женщина, которую пытаются выдавить демократы, потому что она проявила жесткость в отношении террора! Победи, Джина!", - написал Трамп в "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Если Джина Хаспел будет утверждена в должности, она станет первой женщиной, возглавившей ЦРУ

Во времена избирательной кампании и после нее Трамп несколько раз говорил о том, что не видит ничего дурного в имитации утопления: по его словам, "это работает".

В свою очередь, Хаспел неоднократно заявляла, что не имеет не малейшего желания возвращаться к подобной практике.

В ночь перед слушаниями было опубликовано вступительное слово Хаспел: она обещала законодателям сотрудничество, а также что пыток больше не будет.

В свою очередь, 100 дипломатов, возглавлявших представительства США по всему миру, в том числе бывшая постпред США в ООН Саманта Пауэр, направили в сенат открытое письмо, в котором просили не утверждать Хаспел на должности главы ЦРУ.

Сенатский допрос с пристрастием

В среду Хаспел пришла в сенат - без членов семьи, она не замужем, а ее родители смотрели трансляцию по телевизору, но с большой группой поддержки, в составе которой были двое ее наставников из ЦРУ и жена предыдущего директора, а ныне госсекретаря Майка Помпео.

На слушания также явились несколько десятков человек, одетых в розовое и вооруженных плакатами. Еще до начала заседания они громко требовали не утверждать шпионку в должности.

Хаспел в светлом пиджаке и легком шарфе была сама жесткость и серьезность. Она несколько раз в течение всех слушаний пообещала: ЦРУ никогда не вернется к программе "усиленных допросов", даже если формально это будет разрешено.

Ее неоднократно спрашивали и об уничтожении видеозаписей подобных допросов, на что Хаспел коротко отметила, что у нее не было юридических оснований для их хранения и что они содержали информацию о сотрудниках ЦРУ, которые могли пострадать от ее распространения.

На вопросы об использовании беспилотников для убийства подозреваемых террористов и о выдаче третьим странам подозреваемых Хаспел отвечать отказалась, сославшись на засекреченность подобной информации.

Одновременно она отметила, что согласна с выводами доклада разведсообщества в отношении российского вмешательства в американские выборы и верит в важность расследования этого эпизода.

Для одобрения на пост директора ЦРУ Хаспел потребуется 51 голос из 100. Даже в случае отказа в поддержке со стороны всех демократов -нынешнего республиканского большинства должно хватить.