В поясе Койпера нашли углеродистый астероид. Он не мог там образоваться
Международная команда астрономов с помощью телескопов Европейской южной обсерватории установили, что астероид 2004-EW95 диаметром почти 300 километров в поясе Койпера - на самом деле углеродистый плутино.
Он совсем не похож на другие объекты пояса Койпера и, вероятно, сформировался в астероидном поясе между Марсом и Юпитером.
Плутино, то есть небесное тело со схожей с Плутоном орбитой, был обнаружен еще в 2004 году, но природа его происхождения не была установлена.
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Как замечал исследователь из Белфаста Уэсли Фрэйзер, излучение, исходившее от EW95, не было похоже на излучение других объектов из пояса Койпера.
Позднее Фрэйзер вошел в международную команду астрономов, изучивших 2004-EW95 детально. Работа ученых опубликована на сайте Королевского университета Белфаста.
"Когда мы только получили данные, то сразу поняли, что что-то не так", - рассказал Би-би-си руководитель исследования Том Секалл.
Появление углеродистого тела в поясе Койпера примерно в четырех миллиардах километров от Земли объясняется гипотезой Великого лавирования. Она гласит, что газовый гигант Юпитер на раннем этапе существования мигрировал между несколькими солнечными орбитами и своей гравитацией влиял на движение других космических тел.
Согласно этой гипотезе, астероид, подобный EW95, мог быть сформирован в астероидном поясе между Марсом и Юпитером и был выбит блуждающим газовым гигантом на окраину Солнечной системы.
На происхождение EW95 указывает как углеродистый состав, так и наличие филлосиликатов на астероиде. Их появление может быть объяснено тем, что астероид прежде находился значительно ближе к солнцу, и порода под воздействием воды превратилась в филлосиликаты. В самом поясе Койпера из-за значительного отдаления от Солнца такое произойти не могло бы.