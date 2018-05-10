В Думе предложили наказывать иностранцев за вмешательство в выборы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Госдуме считают, что страны Запада безнаказанно вмешиваются в выборы в России

Все четыре фракции российской Госдумы предложили признавать нежелательной деятельность организаций, которые вмешиваются в выборы в России. Такой нормой депутаты хотят дополнить "закон Димы Яковлева", который запрещает гражданам США усыновлять российских детей.

Как пояснил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, принятый в 2012 году закон предусматривает введение санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России.

"Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции могут быть применены. Этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается выборы в России", - сказал Исаев.

По словам депутата, законопроект, который планируется внести в Думу в четверг, будет касаться иностранных лиц, так как "для граждан России, которые незаконно ведут себя на выборах, есть отдельное законодательство".

Кого могут коснуться санкции

Один из авторов поправок - единорос Виктор Пинский - сообщил Интерфаксу, что в партии рассчитывают на быстрое рассмотрение законопроекта.

Другой соавтор документа, депутат "Справедливой России" Михаил Емельянов заявил, что в первую очередь под действие закона могут попасть люди и организации из США и стран Европы, прежде всего Британии.

"На Западе визг идет по поводу того, что якобы наши хакеры или кто-то вмешивается [в выборы], но эти страны легально выделяют миллиарды долларов на то, чтобы вмешиваться в нашу политическую жизнь, в наши выборы, и это остается безнаказанным", - сказал Емельянов.

Кого обвиняли во вмешательстве в выборы

В апреле глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что членам комиссии удалось найти 12 зарубежных СМИ, которые, по ее мнению, вмешивались в выборы президента России.

В списке оказались, в частности, "Голос Америки", "Радио Свобода", "Дойче Велле", Русская служба Би-би-си и французская радиостанция RFI.

Что такое закон Димы Яковлева

Так называемый "закон Димы Яковлева" был подписан 28 декабря 2012 года и стал ответом на принятый в США "акт Магнитского".

Закон вводил запрет на передачу российских детей на усыновление гражданам США. Вскоре после этого было прекращено действие соглашения между Россией и США о сотрудничестве в области усыновления детей, подписанное в июле 2011 года.

Закон фактически вступил в силу с 1 января 2013 года и вскоре после этого был несколько раз обжалован в ЕСПЧ. В итоге Европейский суд пришел к выводу, что российские власти нарушили статью 14 Европейской конвенции о запрете дискриминации и статью 8 об уважении семейной жизни.