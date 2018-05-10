В колледж с ружьем: пять громких случаев насилия в школах России

Правообладатель иллюстрации Alexey Sukhorukov/Tass Image caption Всплеск школьного насилия с применением холодного и огнестрельного оружия произошел в этом году

Студент первого курса транспортного колледжа под Новосибирском выстрелил в своего однокурсника и покончил с собой. Этот инцидент стал уже пятым громким эпизодом насилия в российских учебных заведениях с начала текущего года.

10 мая 16-летний учащийся Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина зашел в учебный класс с ружьем и выстрелил в другого студента, после чего покончил с собой. По последней информации, в результате инцидента пострадали три человека, один из них находится в реанимации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на студентов колледжа, над устроившим стрельбу студентом издевались однокурсники. Он был замкнутым, необщительным и не мог постоять за себя, утверждают они.

Telegram-канал "112" пишет, что молодой человек пришел в учебное заведение с отцовским ружьем, которое он пронес в колледж в разобранном виде в рюкзаке, а затем собрал в туалете. Источник информации при этом не указывается.

"Скорее всего, он к стрельбе готовился, поскольку ружье он пронес в сумке в разобранном виде", - подтверждает анонимный собеседник агентства Интерфакс.

Прокуратура сообщает, что причиной стрельбы могли стать "личные неприязненные отношения учащихся". Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

СКР подтверждает, что охотничье ружье принадлежало отцу стрелявшего и было зарегистрировано.

Охранник колледжа в этот момент, по данным Интерфакса, отсутствовал, потому что "ушел подписывать документы или что-то в этом роде".

В 2018 году в России наблюдается всплеск школьного насилия - до инцидента в Новосибирской области в разных регионах страны произошло четыре подобных случая.

1. Нападение в Стерлитамаке

Итог: четверо пострадавших.

18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса одной из школ Стерлитамака в Башкирии напал с ножом на одноклассницу и учительницу. В итоге пострадала преподавательница, двое учеников и сам нападавший.

Из переписки нападавшего с приятелями в социальных сетях выяснилось, что он готовился к нападению. "Я хочу видеть крики, слезы, страх. Ненавижу общество. Они должны поплатиться за это", - писал он.

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Как выяснила Русская служба Би-би-си, подросток часто жаловался своей подруге, что его "гнобили" в школе, а родителям глубоко наплевать и они не обращают на него внимания.

Согласно сообщениям российских СМИ, подросток за несколько часов до нападения опубликовал в соцсети видео поножовщины в школе "Колумбайн" в 1999 году.

2. Стрельба в школе в Курганской области

Итог: семь пострадавших.

21 марта в городе Шадринске в Курганской области ученица 7-го класса начала стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета.

Как утверждали местные СМИ, нападение подготовили три школьницы, которые действовали по договоренности: одна девочка выманила учителя из класса, другая забежала в кабинет и начала стрелять, а третья достала канцелярский нож и заперла дверь.

Один из одноклассников стрелявшей школьницы рассказал "Комсомольской правде", что над девочками постоянно потешались другие ученики, и за две недели до нападения одна из них произнесла фразу: "Вы у меня дождетесь, вам скоро будет жарко!"

Бабушка одного из учеников рассказала телеканалу RT, что пистолет школьнице подарил ее отец, который ушел из семьи много лет назад.

3. Нападение с топором в школе в Улан-Удэ

Итог: семь пострадавших.

19 января девятиклассник с топором напал на учеников седьмого класса в школе поселка Сосновый Бор в столице Бурятии Улан-Удэ. Затем при помощи бутылки с зажигательной смесью он поджег кабинет.

Одноклассники нападавшего рассказывали Русской службе Би-би-си, что он не был изгоем в своем классе и что у него было много друзей. При этом они отмечали, что он и его друг за несколько недель до нападения начали вести себя "подозрительно агрессивно".

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Среди причин, которые могли толкнуть подростка совершить нападение на школу, называли возможное влияние молодежной субкультуры АУЕ - "арестантский уклад един" или "арестантское уркаганское единство".

Считается, что ее последователи используют блатную лексику, объединяются в локальные сообщества, стараются жить в соответствии с правилами криминального мира, материально поддерживают заключенных, а также вымогают деньги у тех, кто не входит в их круг.

4. Поножовщина в школе в Перми

Итог: 12 пострадавших

15 января двое 16-летних подростков с ножами напали на учеников 4-го класса в школе номер 127 в Перми. 11 детей и учительница получили ножевые ранения.

Сотрудница торгового центра "Кит", куда дети прибежали в поисках помощи, пересказывала корреспондентам Русской службе Би-би-си слова одной из пострадавших: "Когда начался урок, зашли двое и сказали: "Будем вас убивать".

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Нападавшими оказались двое бывших одноклассников. Их класс знакомые называли образцовым, подчеркивая роль в этом строгой классной руководительницы.

Детский омбудсмен Пермского края Светлана Денисова подтвердила в интервью "Комсомольской правде", что один из нападавших бил одноклассников, состоял на учете у психиатра и длительное время провел на домашнем обучении.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" юноша был подписан на группы, посвященные расстрелу в американской школе "Колумбайн", а также публиковал на своей странице видео о той трагедии.