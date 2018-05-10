Правообладатель иллюстрации ABC Image caption Дэвид Гудолл заявлял, что хочет завершить свою жизнь с достоинством

Известный ученый Дэвид Гудолл умер в возрасте 104 лет в Швейцарии, куда он специально прилетел из Австралии, чтобы завершить свой жизненный путь. Это подтвердила организация, помогавшая ему совершить эвтаназию.

Родившийся в 1914 году в Лондоне Гудолл был признанным ботаником и экологом. В начале мая он простился со своим домом в Австралии и отправился на другой конец мира, чтобы добровольно свести счеты с жизнью при помощи клиники, оказывающей содействие подобным пациентам. Его намерение приковало к себе широкий интерес в мире.

У Гудолла, несмотря на возраст, не было каких-либо тяжких или неизлечимых недугов. Тем не менее, он решил ускорить свою смерть, объясняя это неуклонно ухудшающимся качеством жизни. По его словам, его огорчало то, что ему все больше приходилось зависеть от окружающих.

Многие годы Гудолл был активным поборником права на добровольную эвтаназию. Он более 20 лет состоял в организации Exit International, борющейся за легализацию права на уход из жизни с медицинской помощью.

"Я больше не хочу продолжать жить", - сказал ученый в среду во время своего последнего появления перед прессой.

"Человеку в моем возрасте - и даже раньше, чем в моем возрасте, - хочется иметь свободу выбрать смерть, когда смерть наступает в подходящее время", - сказал ученый.

Месяц назад, в день своего рождения в интервью австралийской телерадиовещательной компании Дэвид Гудолл признался "Мне очень жаль, что я дожил до столь преклонного возраста"

"Я несчастлив. Я хочу умереть. Это не так уж печально, но тебе не дают этого сделать", - добавил он.

Как рассказал Филип Ницшке, основатель Exit International, смерть наступила в 12:30 по местному времени в клинике Life Cycle швейцарского города Базель в результате введения большой дозы снотворного, под звуки "Оды к радости" из симфонии № 9 Бетховена.

Гудолл прибыл в Базель в понедельник из Франции, где он навещал своих родственников. Последний день жизни он провел, осматривая ботанические сады Университета Базеля в сопровождении троих своих внуков.

Перед смертью Гудолл заказал себе традиционное английское блюдо "фиш-энд-чипс" (рыба в кляре с жареной картошкой) и чизкейк, к которым питал слабость на протяжении всей жизни.

Гудолл не хотел для себя никаких похорон и завещал, чтобы его тело передали для медицинских исследований или развеяли прах где-нибудь рядом, рассказал Ницше.

Чем запомнился ученый

Самоубийство с врачебной помощью допускается лишь в одном из австралийских штатов - и лишь в том случае, если у человека диагностировано неизлечимое заболевание в последней стадии.

В то же время в Швейцарии самоубийство с врачебной помощью законодательно разрешено с 1942 года.

В последние десятилетия законы, позволяющие человеку добровольно прекратить свою жизнь, были приняты во многих странах и юрисдикциях, но в большинстве случаев обязательным условием для этого является наличие смертельного заболевания.

Медицинская ассоциация Австралии выступает категорически против ассистированного суицида, называя его неэтичным для медицины, цель которой в том, чтобы помогать сохранить жизнь, а не лишать ее.

Родившийся в Лондоне ученый почти до самого последнего момента проживал в одиночестве в своей маленькой квартире в австралийском городе Перт.

Он закончил преподавательскую карьеру в 1979 году, но продолжил интенсивную научную работу.

Последнее время Гудолл занимался редактированием 30-томной научной серии "Экосистемы мира". За свои научные достижения он был награжден Орденом Австралии.

В 2016 году в возрасте 102 лет он добился права продолжать работу в Университете Эдит Коуэн в статусе почетного научного сотрудника.

Правообладатель иллюстрации EXIT INTERNATIONAL Image caption В поездке в Швейцарию ученого сопровождала Кэрол О'Нил из организации Exit International, оказывающей помощь тем, кто решил свести счеты с жизнью

По словам О'Нил, разбирательства по поводу возможности работы в университете в 2016 году негативно сказались на состоянии ученого. Руководство вуза пыталось отказать ему, выражая обеспокоенность тем, что довольно пожилому человеку придется совершать регулярные продолжительные поездки к месту работы и обратно.

Хотя Гудолл в итоге сумел отстоять свое право быть принятым на работу, ему было предписано вести научную деятельность ближе к дому. Примерно в то же время ему пришлось отказаться от водительских прав, сказала О'Нил.

"Это стало началом конца. Он больше не мог видеться с друзьями и коллегами в старом офисе. Присущая ему бодрость сошла на нет, и он начал паковать все свои книги. Это стало началом периода, когда он перестал ощущать себя счастливым", - добавила она.

На решение Гудолла уйти из жизни также повлияло его падение в апреле в собственной квартире. Тревогу забили лишь два дня спустя. После этого врачи сказали, что ему необходим круглосуточный уход, и предложили переехать в дом престарелых.

Где еще разрешен ассистированный суицид?

Под ассистированным суицидом понимаются любые действия, которые помогают другому человеку убить себя, например, предоставляя ему для этого все необходимое для ухода из жизни, включая выписывание рецепта на покупку летального препарата.

Этот процесс следует отличать от эвтаназии, когда жизнь человека прекращает кто-либо другой. Отличительный аспект ассистированного суицида - пациент самостоятельно вводит себе смертоносное средство.

В Швейцарии ассистированный суицид разрешен лишь в случае, когда человек, оказывающий содействие в этом, не преследует корыстные интересы. Это единственная страна, которая предоставляет подобную услугу иностранцам.

Эвтаназия и ассистированный суицид разрешены в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. В Нидерландах и Бельгии в некторых случаях это может применяться и к детям.

Ассистированный суицид разрешен в шести американских штатах - Орегоне, Вашингтоне, Вермонте, Монтане, Калифорнии и Колорадо, но только для неизлечимо больных. Аналогичный закон приняли в столичном округе Колумбия в 2017 году.

Канада вслед за своим штатом Квебек разрешила эвтаназию и суицид с врачебной помощью в 2016 году.

"Врачей не учат убивать людей"

"Врачей не учат убивать людей. Это заложено в нашей этике, всё нам говорит о том, что это неправильно", - заявил глава австралийской ассоциации медиков Майкл Гэннон в ходе прошлогодних дебатов о возможности разрешения ассистированного суицида.

"Но не все медики с этим согласны", - добавил он.

Опрос членов ассоциации показал, что введение "права на смерть" поддерживают 40% принявших участие в опросе.

Правообладатель иллюстрации EXIT INTERNATIONAL Image caption В Швейцарии Гудолл провел последние дни в окружении родных

Активисты собрали в интернете 20 тысяч австралийских долларов (15 тысяч долларов США), чтобы ученый мог отправиться в свое последнее путешествие в Европу бизнес-классом.

Ученый рассказал перед смертью, что родственники поддержали его решение уйти из жизни.

"Моя семья понимает, насколько неудовлетворительна моя жизнь здесь, причем почти во всех аспектах. Чем раньше она закончится, тем лучше", - сказал Гудолл в интервью Эй-би-си.

Кэрол О'Нил рассказала, что последние дни ученый был занят рассылкой своих прощалных писем и общался с родными, в том числе с многочисленными внуками.

История Гудолла привлекла особое внимание, поскольку в штате Западная Австралия сейчас рассматривают возможность легализации ассистированного суицида.

Власти штата заявили, что сопереживают Гудоллу, но отметили, что если закон о суициде с врачебной помощью и будет принят, то распространяться он будет лишь на неизлечимо больных.