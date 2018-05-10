Россияне потеряли интерес к инаугурации Путина

Правообладатель иллюстрации ARMEND NIMANI/AFP/Getty Images Image caption Инаугурация Владимира Путина заинтересовала меньшее число россиян, чем шесть лет назад

Интерес телезрителей к церемонии инаугурации президента снизился по сравнению с предыдущими годами. За последние 18 лет хуже, чем в 2018 году, россияне смотрели только церемонию вступления Путина в должность на второй срок, следует из данных телеизмерителей. Президент сам по себе перестал быть новостью для россиян, объясняют эксперты.

Инаугурация Владимира Путина 7 мая заинтересовала менее 10% российской телеаудитории, следует из данных компаний Mediascope (бывшая TNS), с которыми ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Согласно подсчетам Mediascope, церемонию в Большом Кремлевском дворце смотрели примерно 5,8 млн человек. Ее рейтинг (процент телезрителей среди всех россиян в возрасте от 4 лет) составил 8,4%.

Для сравнения, в 2012 году, когда Путин вернулся в президентскую кресло, инаугурацию смотрели почти 7 млн человек, а ее рейтинг составил 10,5%. К инаугурации Дмитрия Медведева также было больше интереса: ее посмотрели 6 млн телезрителей, рейтинг составил 9,2%.

За последние 18 лет больше всего интереса вызвала первая инаугурация Путина. Тогда за ней следили 7,8 млн человек, а рейтинг превысил 18,5%. Самые низкие показатели были у церемонии вступления Путина на второй срок - тогда трансляцию посмотрели чуть более 4 млн человек.

Впрочем, доля аудитории в этом году оказалась традиционно высокой. Среди тех россиян, у который в момент инаугурации работал телевизор, трансляцию смотрели более 53%. Церемонию при этом транслировали сразу пять федеральных каналов - "Первый", "Россия-1", НТВ, а также "Россия-24" и "Мир. Примерно такую же долю измерители зафиксировали и во время инаугурации 2012 года.

Чуть более высокими по сравнению со среднероссийскими оказались показатели по Москве. В этом году за церемонией следили 1,3 млн жителей города, то есть 9,2% аудитории. Однако это все равно ниже, чем в предыдущие разы: например, в 2012 году в Москве инаугурацию смотрели 1,4 млн человек - тогда рейтинг составил 11,4%.

Люди привыкли к Путину, он перестал быть для них новостью, объяснил Би-би-си политолог Аббас Галлямов. "Для того, чтобы избиратель заинтересовался сейчас тем, что делает президент, его активность должна касаться актуальной для них темы. Инаугурация же - это чистый ритуал, лишенный всякого содержания. В нем есть только персона", - считает эксперт.

Большая часть людей не ожидала услышать во время церемонии что-то новое, что в ближайшем обозримом будущем изменит их жизнь, соглашается близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин. По его словам, инаугурация направлена скорее на политические элиты.

"Чтобы интересоваться инаугурацией, нужно быть политизированным. Сама процедура очень своеобразная - это не как раньше, когда во во время прихода к власти царей на площадях открывали бочки с пивом и раздавали червонцы. Она интересует только политически ориентированную часть общества, она не очень большая. Тем более когда речь идет о рабочем дне", - считает он.

Колядин также предположил, что в Кремле не следят за рейтингом трансляции церемонии: "Думаю, что такие вещи, как Прямая линия, ежегодная пресс-конференция для администрации важнее, к ним и соответствующая подготовка ведется в медийном пространстве".

Скромное торжество

Прошедшая в понедельник инаугурация заметно отличалась от церемонии вступления Путина в должность в 2012 году.

В этот раз Кремль решил отказался от проезда президентского кортежа по Москве. Шесть лет назад кадры проезда по пустынному городу спровоцировали большой резонанс - пользователи соцсетей сравнивали их инаугурациями в других странах, когда президентов приветствуют многотысячные толпы.

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В рамках нового формата в трансляции показали, как Путин работает в своем кабинете в Кремле, а потом в одиночестве идет на собственную церемонию. На выходе из первого корпуса Кремля его встретил новый лимузин проекта "Кортеж", который впервые продемонстрировали публике.

На нем президент доехал до Большого Кремлевского дворца, а после короткой церемонии вышел на Соборную площадь - там он принял парад президентского полка и пообщался с волонтерами. Затем он присутствовал на молебне в Благовещенском соборе Кремля, который провел патриарх Кирилл.

Кроме того, как сообщал "Дождь", в этом году Кремль отказался от торжественного приема после церемонии. Они проходили в 2000-м, 2008-м и 2012 годах, на них традиционно приглашали чиновников, политиков и общественных деятелей.

Впрочем, как выяснила Русская служба Би-би-си, накануне утверждения президентом Путин провел встречу с тогда еще действующими министрами и вице-премьерами на закрытой встрече в Кремле.