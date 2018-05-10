Бывшему гендиректору Гоголь-центра стало плохо в суде. Его не стали госпитализировать

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Бывшему гендиректору Гоголь-центра Алексею Малобродскому стало плохо на заседании московского суда, на котором рассматривалась просьба о его переводе из-под стражи под домашний арест. Наблюдающий его кардиолог оценил его состояние как тяжелое, но оказать Малобродскому помощь ему не дали.

Суд вызвал Малобродскому скорую помощь, которая приехала уже после того, как к нему не пустили кардиолога. После осмотра врачи скорой помощи уехали, оставив Малобродского в суде. Каких-либо комментариев относительно его состояния они не дали.

В свою очередь кардиолог Ярослав Ашифмин, которому не дали оказать Малобродскому помощь, заявил, что, судя по симптомам, у пациента может быть острый инфаркт миокарда или сердечная недостаточность, ему требуется госпитализация.

"Я видел эти симптомы, наблюдая пациента через решетку. Мне не дали к нему подойти, и конвойные, несмотря на то, что я объяснил, что он должен лежать и ехать срочно в кардиореанимацию, пытались сделать так, чтобы он пошел", - сказал кардиолог.

"Я осмотрел его в пятницу, у него тромбоз коронарной артерии и возможно тромб легочной артерии", - добавил Ашифмин. По его словам, в следственном изоляторе лечение таких заболеваний невозможно.

Следствие против прокуратуры

Малобродский вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым и еще несколькими деятелями культуры обвиняется в хищении средств, выделенных из бюджета на проект "Платформа". В отличие от большинства обвиняемых он находится не под домашним арестом, а в СИЗО.

Следственный комитет России в конце апреля попросил суд перевести Малобродского под домашний арест, объяснив такую просьбу возрастом и слабым здоровьем обвиняемого. Однако прокуратура выступила против такого шага, после чего суд отклонил просьбу следствия и оставил Малобродского в СИЗО.

В четверг в суде должно было рассматриваться повторное ходатайство следствия о переводе Малобродского под домашний арест. Однако прокуратура выступила уже против самого рассмотрения ходатайства, отметив, что предыдущий отказ суда еще не вступил в силу - а значит новое ходатайство рассматривать рано.

Суд согласился с этими доводами и не стал рассматривать просьбу следствия. Защита Малобродского пообещала обратиться к минимстру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой помочь добиться его освобождения из СИЗО.

Дело "Седьмой студии"

Следствие предъявило претензии к созданному Серебренниковым культурному проекту "Платформа" и к управлявшей этим проектом некоммерческой организации "Седьмая студия". СК утверждает, что они изначально создавались именно для хищения средств.

Вместе с Малобродским по делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум и бухгалтер Нина Масляева. Серебренников, Итин и Апфельбаум в ходе следствия были под домашним арестом, а вот Малобродского отправили в СИЗО.

Нину Масляеву также сначала отправили в СИЗО, однако затем отпустили под домашний арест. Это произошло после того, как она дала показания против остальных фигурантов дела. Именно эти показания легли в основу обвинительного заключения.

Обвинение настаивает, что Малобродский, Масляева и другие сотрудники проекта по указанию Серебренникова и Итина сознательно завышали количество и стоимость мероприятий "Платформы".

Как утверждает следствие, Апфельбаум, возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества минкульта, подписывала с "Седьмой студией" соглашения о выделении субсидий на "Платформу", а потом согласовывала отчетную документацию с недостоверными сведениями.

В махинациях, по версии следствия, также участвовала экс-генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова, она заочно арестована и объявлена в международный розыск.

На финансирование "Платформы" минкультуры за три года выделило более 214 миллионов рублей. Ущерб от работы "Седьмой студии" СК оценивает в 133 миллиона рублей.

Фигуранты дела в течение последних месяцев заявляли, что отказываются признать свою вину. И Серебренников, и Малобродский, и Итин неоднократно говорили, что не совершали каких-либо хищений, а проект "Платформа" был полностью реализован и имел высокую культурную ценность.