Навального арестовали на 30 суток. И могут дать еще 15

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Тверской суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 30 суток, признав его виновным в организации несанкционированного митинга. Кроме того, сейчас суд рассматривает еще один составленный на него протокол - уже о неповиновении полиции. По нему политику грозит еще до 15 суток.

Навальный был задержан 5 мая на Пушкинской площади, где проходила организованная им протестная акция. Она не была санкционирована московской мэрией.

Навальный несколько минут выступал перед своими сторонниками, после чего его задержали полицейские и увезли в отдел, где составили на него два административных протокола - по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий) и статье 19.3 (неповиновение сотруднику полиции).

После составления протоколов Навального отпустили из отдела полиции под обязательство явиться в суд 11 мая. Однако заседание 11 мая было решено перенести, поэтому протоколы рассматриваются во вторник, 15 мая.

5 мая в России прошла акция сторонников Навального "Он нам не царь". Она была приурочена к инаугурации Владимира Путина, в четвертый раз избравшегося президентом. По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах задержали 1600 человек, больше всего - в Москве (719) и Санкт-Петербурге (217).

В отношении 25-летнего Михаила Цакунова из Петребурга было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, молодой человек во время акции ударил полицейского и выбил тому зуб. Сам Цакунов категорически отвергает обвинения и утверждает, что вообще не принимал участия в акции.