"Пилившего" опору ЛЭП украинца приговорили к восьми годам в Крыму

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Суд в Крыму приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима 25-летнего гражданина Украины Геннадия Лимешко. Его обвиняют в изготовлении самодельной взрывчатки для подрыва опоры линию электропередачи в районе трассы Судак - Новый Свет.

"Судакский городской суд признал Лимешко виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщили ТАСС в пресс-службе крымского управления ФСБ России.

Лимешко признан виновным по двум статьям УК России - "Незаконное изготовление взрывного устройства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору".

Обвиняемый ходатайствовал об особом порядке рассмотрения дела, который может быть применен только при полном признании вины.

Гражданин Украины Геннадий Лимешко был задержан в Крыму 12 августа 2017 года. В ФСБ России заявили, что украинец пытался повредить опору ЛЭП в районе трассы Судак - Новый Свет. При этом в российской спецслужбе называли Лимешко агентом Службы безопасности Украины (СБУ).

ФСБ утверждала, что Лимешко собирался не только привести в негодное состояние линии электропередачи, но поджечь лес, а также обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак - Новый Свет.

"Мужчина пилит опору линии электропередачи"

Собеседники газеты "Коммерсант" в правоохранительных органах Крыма рассказывали, что Лимешко пересек границу Крыма и Херсонской области по своим документам, а задержать его "помогли местные жители, которые сообщили, что мужчина пилит опору линии электропередачи".

По версии российских силовиков, Лимешко пытался подпилить опору, чтобы потом ее взорвать, писала газета. В ФСБ утверждали, что при задержании у него были обнаружены две тротиловые шашки, граната, емкости с горючей смесью, ручная пила и цифровой фотоаппарат.

Тем не менее, уголовное дело было возбуждено не о подготовке диверсии, а лишь за изготовление взрывных устройств.

В Киеве, в свою очередь, называли заявление ФСБ провокацией, но уточняли, что Лимешко служил в вооруженных силах Украины по контракту с ноября 2016 года, а в мае 2017 года был уволен за "служебное несоответствие".

До этого, по данным "Медиазоны", Лимешко служил в батальоне, связанном с запрещенным в России "Правым сектором".

Геннадий Лимешко родился в 1992 году в поселке Сахновщина Харьковской области. Как рассказал Би-би-си один из бывших соседей семьи, пожелавший остаться неизвестным, последний раз в Сахновщину Лимешко-младший приезжал незадолго до задержания в Крыму.

"У них даже вышел конфликт с его дедом, едва до драки не дошло, из-за того что Геннадий считал его сепаратистом", - говорил собеседник Би-би-си.

Знакомый Лимешко говорил изданию РБК, что "на СБУ он вряд ли работал, он не совсем уравновешенный человек".

Крым был аннексирован Россией весной 2014 года. Киев и подавляющее большинство стран-членов ООН считают его украинской территорией.