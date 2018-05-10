Никите Белых разрешили работать чиновником после восьми лет колонии

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption В апреле Мосгорсуд был вынужден перенести рассмотрение апелляции на приговор Белых из-за того, что экс-губренатору стало плохо во время заседания

Мосгорсуд оставил в силе наказание в виде восьми лет в колонии строгого режима для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Единственное послабление - отменен запрет занимать должности на госслужбе после освобождения. Также Мосгорсуд поступил в случае с Алексеем Улюкаевым.

Коллегия судей решила исключить из приговора запрет занимать три года после отбытия наказания должности в органах муниципальной и государственной власти, сообщает Интерфакс. Кроме того, суд снял с Белых ограничение занимать должности в сфере образования, добавляет ТАСС.

В остальном решение по делу экс-губернатора осталось тем же. Приговор вступил в законную силу.

Аналогичные изменения Мосгорсуд 12 апреля этого года принял после рассмотрения апелляции по делу экс-министра экономики Алексея Улюкаева. Как и Белых, он получил восемь лет строгого режима. Во время апелляции в Мосгорсуде этот срок оставили в силе, сняв запрет занимать должности на госслужбе.

1 февраля 2018 года Пресненский суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взяток. Сам он категорически отрицает свою вину.

Белых в суде заявил, что отношение к предприятиям, в получении денег от которых его обвиняли, было точно таким же, как и к другим предприятиям региона. По его словам, он старался оказывать максимальное содействие предпринимателям в Кировской области.

Белых признает, что просил у предпринимателя Юрия Зудхаймера часть тех денег, которые следствие и суд посчитали взяткой, однако речь шла о пожертвованиях на проекты по благоустройству незадолго до сентябрьских выборов 2016 года.

"Готов поклясться, что когда мы обсуждали вопросы благоустройства и подготовки к выборам, имелось в виду именно это. Вы, наверное, помните, слова Фрейда: "Иногда сигара - это просто сигара", - говорил он.

Апелляцию на приговор Мосгорсуд смог рассмотреть только со второй попытки. В прошлый раз, 27 апреля, экс-губернатору стало плохо во время заседания.

На заседании в четверг, 10 мая, экс-губернатор лично не присутствовал из-за плохого самочувствия. Он участвовал в рассмотрении апелляции с помощью видеосвязи.

Обвинения против Белых

По версии следствия, Белых оказывал покровительство кировским предприятиям НЛК и УК "Лесхоз".

Обвинение считало, что за взятки он помогал инвестпроектам этих компаний попасть в список приоритетных, что в свою очередь дало предприятиям право арендовать на льготных условиях лестные участки. В дальнейшем, как решило следствие, Белых обеспечивал согласование необходимых для сохранения этих проектов документов, утверждало следствие.

Дело против экс-губернатора состояло из четырех эпизодов. Первый, как утверждало следствие, произошел в 2012 году - тогда Белых якобы получил деньги от владевшего предприятиями бизнесмена Альберта Ларицкого.

Пресненский суд Москвы оправдал Белых по эпизоду с Ларицким, но счел доказанными остальные. Речь идет об обвинениях в получении взяток в 2014-2016 годах от предпринимателя Юрия Зудхаймера, которому в 2013-ом перешли НЛК и УК "Лесхоз".

Защита в ходе процесса указывала на то, что свидетели обвинения во время следствия сами находились в зависимом положении и могли под давлением силовиков оговорить Белых.

Сам экс-губернатор отрицал причастность ко второму эпизоду - получению 200 тысяч евро от Зудхаймера.

На суде предприниматель рассказывал, что в марте 2014 года он встретился с Белых в кабинете бывшего чиновника в здании администрации Кировской области и там услышал требование взятки. Белых в свою очередь ссылался на показания своих помощников, секретаря, сведения о выданных в тот день пропусках и данные телефонных соединений и утверждал, что этой встречи попросту не было.

Обвинение в получении взяток в 2016 году следствие подкрепляло данными прослушек переговоров Белых и Зудхаймера.

При этом бывший губернатор не отрицает, что обсуждал с Зудхаймером передачу денег весной 2016 года.

Незадолго до этого разговора, рассказывал Белых, он попросил бизнесменов региона пожертвовать деньги на благотворительные проекты, которые должны были улучшить имидж власти накануне сентябрьских выборов разного уровня.

На записи приобщенной к материалам дела записи Белых и Зудхаймер обсуждают, как лучше перевести деньги - отдать их наличными губернатору или перевести на счета Российского военно-исторического общества (РВИО), которое занималось установкой памятников в Кирове.

Вскоре после этого помощница Белых получила для него конверт с 50 тысячами евро от племянника Зудхаймера. По словам экс-главы Кировской области, он попросил своего помощника положить эти деньги на счет РВИО.

Четвертый эпизод Белых считает провокацией со стороны ФСБ. Речь идет о дне задержания экс-губернатора.

24 июня 2016 года он встретился с Зудхаймером в ресторане московского отеля Lotte Plazza. Предприниматель пришел с подарочным пакетом, который он передал экс-губернатору, поздравив с прошедшим днем рождения.

После непродолжительного разговора они направились к выходу. В этот момент Белых был задержан. В подарочной упаковке под бутылкой вина находились прикрытые пакетом 150 тысяч евро с нанесенной на них специальной тушью.

ФСБ в деле Белых

Согласно версии, которую излагал в суде Зудхаймер и обвинение, расследование дела экс-губернатора началось после обращения бизнесмена в ФСБ. Сам он рассказывал, что не мог больше терпеть вымогательств и отправился в спецслужбу 6 июня 2016 года.

При этом в разговорах с "Новой газетой" он излагал другую версию. По данным издания, в конце мая 2016 года предпринимателя позвал на разговор начальник шестой службы управления собственной безопасности ФСБ Иван Ткачев.

Белых предполагает, что спецслужбы разрабатывали дело против него задолго до официального обращения Судгаймера. На это, по мнению защиты, указывает в том числе и распечатка переговоров, которая оказались в его распоряжении еще весной 2016 года.

На вопрос Русской службы Би-би-си о том, чей именно разговор фигурирует в этих материалах, адвокат Андрей Грохотов сообщал, что это сотрудники спецслужб.

Из распечатки разговора следует, что "ситуация аналогичная Сахалину, Коми (в 2015 году были арестованы губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и губернатор Коми Вячеслав Гайзер - Би-би-си) может произойти в ближайшее время в Кировской области".

Защита экс-губернатора также указывает на допущенные, с ее точки зрения, нарушения со стороны ФСБ при подготовке закончившейся задержанием встречи.

На записи осмотра вещей в ресторане 24 июня 2016 года специалист ФСБ проявляет тушь на купюрах и на руках Белых. На кадрах отчетливо видно, что следы вещества светятся не только на ладонях, но и на тыльной стороне кистей экс-губернатора.

По мнению его защиты, перед встречей специалисты ФСБ обработали не только деньги, но и другие составляющие "подарка" - так, например, следы светящийся туши остались на бутылке из-под вина, которая стояла на прикрытых деньгах.

Дело экс-главы Кировской области курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов. Ему также приписывается участие в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого в итоге приговорили к восьми годам лишения свободы.

Состояние здоровья Белых

С момента задержания в июне 2016 года Белых и его защита пытались добиться перевода экс-губернатора из СИЗО "Лефортово" под домашний арест из-за серьезного ухудшения здоровья.

Во время процесса рассмотрение дела в Пресненском суде неоднократно прерывалось из-за того, что бывшему губернатору становилось плохо во время заседания, в суд к нему несколько раз приезжала скорая помощь.

Сам Белых последние месяцы, приходил на заседания, тяжело опираясь на трость.

Из-за ухудшения состояния здоровья последние заседания по его делу Пресненский суд перенес в изолятор "Матросская тишина", в больницу которого временно был переведен Белых.

Согласно эпикризам из больницы "Матросской тишины", у экс-губернатора диагностирован целый ряд заболеваний, включая гипертоническую болезнь второй степени, сахарный диабет, церебноваскулярная болезнь сосудов.

Его близкие отмечают, что в последнее время экс-губернатор серьезно страдает от непрекращающихся головных болей и крайне высоко давления.