Британские эксперты: на ЧМ-2018 фанатам бояться нечего

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Во Франции два года назад, когда околофутбольные хулиганы нападали на людей, мирные болельщики Англии и России прекрасно ладили. Матч сборных, кстати, тоже закончился миром - 1:1

Специалисты, занимающиеся безопасностью английских болельщиков на чемпионате мира по футболу в России, объяснили депутатам парламента, что российские власти делают все, чтобы чемпионат прошел без инцидентов. Депутаты не очень поверили.

На слушаниях в комитете по иностранным делам палаты общин, посвященных подготовке к чемпионату мира в России, на этой неделе выступили представители британской полиции, Федерации футбольных болельщиков и Футбольной ассоциации Англии.

Все они заверили, что, несмотря на напряженную политическую атмосферу, российские организаторы чемпионата активно и охотно сотрудничают с британцами.

"Все наши встречи проходили в очень позитивном духе. Они постоянно заверяют, что хотят, чтобы чемпионат прошел спокойно. И я полностью уверен, что если им придется разворачивать свои силы правопорядка, чтобы предотвратить беспорядки, они вполне смогут это сделать", - сказал депутатам Марк Робертс, заместитель начальника полиции Южного Йоркшира и главный координатор всей работы британской полиции, связанной с футболом.

Депутаты напомнили о побоищах, устроенных россиянами на чемпионате Европы во Франции, и о том, что некоторые российские политики поддержали футбольных хулиганов.

Марк Робертс возразил, что в то же самое время российские полицейские активно сотрудничали с французскими и британскими коллегами в предотвращении новых столкновений на чемпионате во Франции.

Гости комитета по иностранным делам сообщили депутатам, что даже и после попытки отравления Скрипалей в Солсбери и разгоревшегося дипломатического конфликта между Лондоном и Москвой их сотрудничество с российскими организаторами ЧМ-2018 почти никак не пострадало - за исключением того, что работники британского посольства в Москве, занимавшиеся координацией этого сотрудничества, оказались в числе высланных дипломатов.

"Когда я снова приехал в апреле, чтобы осмотреть стадионы, где пройдут игры плей-офф, с нами уже не было сотрудников Форин-офиса, которые так эффективно работали с нами во время первой поездки. Потому что их выслали. Но чего я не заметил, так это ухудшения отношения на местном уровне: со стороны членов оргкомитетов в разных городах, городских властей и персонала стадионов. Все, с кем мы работали с российской стороны, были так же позитивны и дружелюбны, как и до того", - рассказал глава Ассоциации футбольных болельщиков Кевин Майлз.

Неявная поддержка хулиганства

Депутат Боб Сили сказал, что он согласен с приглашенными экспертами в том, что Россия не хочет портить свое и так основательно испорченное реноме, и потому намерена провести образцовый чемпионат.

И в то же время депутата Сили беспокоит "скрытая тенденция к насилию", каковую, по его оценке, в некоторых случаях поддерживают и российские власти. Депутат упомянул в этой связи не только болельщиков, но и "банды байкеров".

"Я согласен, что все, наверное, будет в порядке, потому что это в интересах России. Но никто из вас, - обратился депутат к гостям, - не говорит о том факте, что на самом деле существует скрытая поддержка околофутбольного экстремизма".

Image caption Даты и места матчей в группе G, в которой играет сборная Англии

И после столкновений во Франции в 2016 году, и в самое последнее время в прессе появлялись статьи о том, что на ЧМ-2018 снова возможны побоища между россиянами и английскими болельщиками.

При этом угрозу пресса видела не только в россиянах (которые в основном были зачинщиками драк в Марселе), но и в англичанах, которые будто бы захотят отомстить.

"Смерть на улицах Донецка"

Марк Робертс рассказал на слушаниях об одной из таких публикаций. По его словам, на прошедших выходных к нему обратился один таблоид с просьбой прокомментировать информацию, будто бы некий 57-летний футбольный хулиган из города Мидлсбро, которому запрещено посещение стадионов, сообщил им, что банды фанатов из Манчестера, Ливерпуля и других мест собираются объединиться и отомстить русским за Марсель.

"Полная чушь! Я сказал, что это чушь, причем опасная чушь! Но они не вставили мой комментарий. В Мидлсбро нет никакого 57-летнего хулигана с запретом на посещение. И те, кто под запретом, не смогут никуда поехать. У нас самое эффективное законодательство в этой сфере", - сказал полицейский.

Кевин Майлз сказал, что постоянно путешествующие болельщики вообще с изрядным скепсисом относятся к разнообразным страшилкам, которые пишут о странах-хозяйках разных турниров.

По словам Майлза, он был уже на 12 больших международных турнирах, и ситуация с каждым разом улучшается. При этом пресса не перестаёт перед каждым турниром рассказывать страшные истории.

"Перед чемпионатом Европы в Польше и на Украине нас пугали хулиганами-расистами и предрекали, что мы найдем свою смерть на улицах Киева или Донецка. В Бразилии мы все должны были пропасть в фавелах и пойти на органы. Перед Южной Африкой нас предупреждали об уровне преступности и числе убийств в пригородах. Мы каждый раз слышим в прессе шум вокруг таких вещей, которых не видим на практике", - заявил глава английской Ассоциации футбольных болельщиков.