Максим Шевченко решил покинуть СПЧ из-за казаков на Пушинской

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Казаки на акции "Он нам не царь" на Пушкинской площади, 5 мая

Журналист Максим Шевченко заявил, что покидает совет по правам человека при президенте России в знак протеста. По его словам, в СПЧ проигнорировали его требование разобраться, почему на акцию сторонников Алексея Навального в центре Москвы явились казаки с нагайками.

"Я официально заявляю, что выхожу из состава совета", - заявил Шевченко в эфире радио "Эхо Москвы".

"Я считаю, что публичные жесткие массовые аресты и избиение граждан неизвестными вооруженными формированиями в центре российской столицы требуют открытого резонансного заседания с привлечением силовиков, пострадавших, в том числе избитых журналистов, и представителей этих так называемых казаков. Это требование проигнорировано", - пояснил он.

Ранее Шевченко потребовал срочного созыва президентского совета в полном составе в связи с "использованием властью черносотенных и фашиствующих боевиков".

5 мая на Пушкинской площади в центре Москвы люди, одетые в казачью форму, вступили в противостояние с людьми, собравшимися по призыву оппозиционера Навального на акцию "Он нам не царь", приуроченную к инаугурации Владимира Путина.

Всего в тот день в столице России задержали более 700 человек, причем задержания на митинге, не согласованном с властями города, проходили в жесткой форме - полицейские били участников дубинками и волокли их в автобусы.

Во время разгона пришедшие на площадь казаки, как считают очевидцы, фактически помогали полиции - пинали людей и били их нагайками.

Люди в форме казаков, проявившие агрессию против участников акции протеста, не имеют отношения к властям Москвы и не должны были там находиться, заявлял Интерфаксу глава городского департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Еще раньше Telegram-канал "Чудеса OSINT" обратил внимание, что за 2016-2018 годы "Центральное казачье войско" (ЦВК), представители которого были замечены на Пушкинской площади, получило от департамента национальной политики правительства Москвы три контракта в общей сложности примерно на 16 млн рублей.

По каждому контракту ЦКВ должно было провести девять учебных тренировок и обучать навыкам "охраны общественного порядка".

С самом ЦВК заявляли, что его казаки действительно были на Пушкинской, где "высказали свою гражданскую позицию, направленную на недопущение насильственного захвата власти, призывов к осуществлению экстремистской деятельности". В организации настаивали, что действовали без согласования с московскими властями.

В общей сложности на митинге "Он нам не царь" в Москве присутствовали, по разным оценкам, от 40 до 50 человек в казачьей форме, 12 из них по фотографиям и видеоматериалам опознали участники проекта "База данных".

Среди тех, кто пришел на Пушкинскую площадь в казачьей форме, можно было различить участников "Первой сводной офицерской пластунской сотни" или "Крымского казачьего полка".

Атаман "Первой сводной офицерской сотни" Сергей Таранов говорил Русской службе Би-би-си, что не давал "по сотне приказа" поехать на митинг: "Может, кто-то и был [на Пушкинской площади], понимаете, но это личная инициатива каждого, выражение своей гражданской позиции, вот и все".

Представители казачьих объединений не собирались устраивать потасовки, утверждал в разговоре с Би-би-си Василий Ящиков, который состоит в организации "Первая сотня".

Однако участники акции, с которыми поговорила Русская служба Би-би-си, рассказали о том, что люди в форме казаков применяли силу к участникам акции протеста.

"В этот момент казаки встали в сцепку и начали давить с площади, навстречу ОМОНу. Продолжалось это минуты две-три, после чего они начали просто бить всех вокруг руками, толкать ногами. Меня пытались ударить по лицу из-за плаката, хватали за руки, били ногами чуть ниже колен", - рассказывала одна из собеседниц Би-би-си.

Другой участник говорил, что на него напали люди в военной форме и казачьих шапках. "Прилетело пару раз нагайкой по бедрам и кулаком в плечо", - рассказывал он.