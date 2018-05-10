FreeKirill: режиссера Серебренникова в Каннах поддержали флешмобом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сыгравшие в фильме "Лето" актеры поддержали акцию, слева - Роман Билык, исполнивший роль Майка Науменко

В Каннах 9 мая состоялась официальная премьера фильма "Лето" российского режиссера Кирилла Серебренникова, заключенного под домашний арест. Французский МИД попросил у Москвы отпустить режиссера, но занять свое место в кинозале Серебренникову так и не удалось.

Актеры и продюсеры фильма, а также директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо в знак солидарности развернули на красной дорожке плакат с именем режиссера.

Теплый прием зала, овации и аплодисменты стоя - так в Каннах оценили российский фильм о ленинградской андеграундной рок-культуре начала 1980-х годов. Картину отобрали в основную программу конкурса.

Тьерри Фремо выразил сожаление, что российские власти не разрешили Серебренникову приехать на премьеру своего фильма. Ранее МИД Франции направил официальный запрос с призывом разрешить режиссеру принять участие в кинофестивале.

По словам Фремо, он получил ответ лично от Владимира Путина. Российский президент заявил, что "не может вмешиваться в работу независимого российского правосудия".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Интерфаксу, что письмо об отказе в содействии приезду Серебренникова на фестиваль готовил МИД РФ, а не Путин.

"Действительно, по линии министерства иностранных дел был направлен ответ, где пояснялось, что, как в любой другой стране мира, так же как и во Франции, ни МИД, ни тем более глава государства не имеют права и полномочий каким-то образом влиять на решение судебных или следственных органов", - сказал Песков.

Он добавил, что "это не был ответ непосредственно от президента Путина".

Флешмоб на красной дорожке

Media playback is unsupported on your device "Лучший фильм Серебренникова": авторы и зрители - о показе "Лета" в Каннах

Некоторые российские кинокритики и журналисты решили поддержать режиссера флешмобом. Группа активистов предложила любому желающему надеть футболку с хэштегом #FreeKirill ("Освободите Кирилла"), чтобы обратить внимание мира кино на ситуацию вокруг ареста режиссера.

Виктория Лумарь, Екатерина Карслиди, организаторы флешмоба:

Здесь нет одного организатора, мы все организаторы. Сперва инициативу предложили ребята, работающие на сайт Cinemaholics, затем к нам присоединились коллеги из дистрибьюторской компании A-ONE. Мы напечатали футболки, сейчас записываем комментарии всех, кто желает выразить поддержку Кириллу, а потом распространим этот ролик в социальных сетях.

К сожалению, как показывает практика, иностранные журналисты не очень знакомы с этой ситуацией. Сейчас мы проходили, нас остановили другие журналисты, чтобы сфотографировать, они попросили рассказать об этом деле поподробнее.

Мне кажется, большинство здесь пока не понимает, что происходит в данный момент с Кириллом Серебренниковым, в чем его обвиняют. Несмотря на строгий дресс-код, нам все же удалось попасть на красную дорожку перед премьерой фильма в футболках и, соответственно, в объективы мировых фотографов.

Мы все друзья, у нас много знакомых журналистов, образовалось своего рода комьюнити. Мы уже не первый год приезжаем сюда. Когда мы узнали об аресте Кирилла, это было шоком. Мы редко пишем о политических вещах, мы не знали, что происходит.

За неделю до фестиваля мы списались и решили провести такую акцию. У молодых журналистов есть запал, есть желание перемен. Они охотно поддерживают нас.

Серебренников оказал на нас большое влияние как режиссер и художник. То, что он дает российскому кино, театру и культуре, делает его незаменимым.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Dzhaparidze/TASS Image caption Серебренникова задержали во время съемок фильма, монтаж он завершал под домашним арестом

На вопрос Русской службы Би-би-си о том, слышны ли голоса поддержки на Западе, продюсер фильма "Лето" Илья Стюарт сказал, что "кроме западной поддержки, в России также много неравнодушных людей". "Мы все хотим, чтобы Кирилл был на свободе", - добавил продюсер.

Картина Кирилла Серебренникова "Лето", номинированная на Золотую пальмовую ветвь в этом году, рассказывает о дружбе Виктора Цоя, Майка Науменко и его жены Натальи в 1980-х. Любовь, семья и творчество - основные сюжеты фильма.

Непростые отношения, погруженные в мир музыки, стали основой лирического рассказа о легенде русского рока . Серебренников был вынужден завершать монтаж картины, находясь под домашним арестом.

В российский прокат "Лето" выйдет 7 июня.