Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вайнштейн и Чапман поженились в 2007 году

Модельер Джорджина Чапман, жена обвиненного в домогательствах голливудского режиссера Харви Вайнштейна, в первом интервью после разразившегося вокруг него скандала заявила, что ничего не подозревала о поведении мужа.

В интервью журналу Vogue в ответ на вопрос корреспондента о том, подозревала ли она о том, в чем обвиняют Вайнштейна Чапман заявила: "Совершенно не подозревала".

Когда вокруг Вайнштейна разразился скандал, Чапман, по ее словам, почувствовала себя униженной и сломленной.

"Частично я была ужасно наивной", - призналась супруга скандально известного кинопродюсера.

По словам Чапман, после первых обвинений в адрес мужа она пять месяцев не выходила из дома.

"Я думала: "Кто я такая, чтобы разгуливать как ни в чем не бывало, когда вокруг такое происходит?" Рана еще не зажила. Недавно я поднималась по лестнице и вдруг почувствовала, будто у меня в легких нет воздуха", - рассказывает она.

Чапман - модельер, основатель модного бренда Marchesa. Она вышла замуж за Вайнштейна в 2007 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джорджина Чапман говорит, что считала свой брак очень счастливым

В прошлом году более 20 киноактрис рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна, имевших место в прошлом.

В их числе оказались Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн. Последняя также утверждает, что продюсер изнасиловал ее в номере гостиницы.

Полиции США и Великобритании ведут расследование по поводу этих обвинений.

Сам продюсер отверг обвинения в домогательствах, изнасилованиях и прочих насильственных действиях.

У Чапман и Вайнштейна двое детей, пяти и семи лет.

Моменты ярости

"Частично я была ужасно наивной, очевидно, очень наивной. У меня бывают моменты ярости, моменты непонимания, бывают моменты отрицания. Иногда бывают моменты, когда я плачу из-за детей. Как сложится их жизнь?" - сказала она.

По сообщению Vogue, после этих слов она не могла сдержать рыдания. "Что люди будут говорить им? Они любят своего папу. Любят его. Я просто не могу нести это в себе", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Скарлетт Йохансон стала первой знаменитостью с момента скандала, появившейся на крупном мероприятии в наряде Marchesa

По словам Чапман, за пять дней после того, как прозвучали первые обвинения в адрес Вайнштейна, она потеряла почти пять килограммов веса, потому что не могла есть.

"У меня кружилась голова. Было непросто, потому что первая статья была о том, что произошло задолго до нашей встречи. Так что был момент, когда я не могла принять взвешенное решение. Потом появились новые обвинения, и я поняла, что это был не единичный случай. Тогда я поняла, что мне нужно уйти и забрать детей", - рассказывает Джорджина Чапман.

Она поселилась с детьми у своего давнего друга Дэвида Ойелоуо.

"Я считала, что у меня счастливый брак. Я обожала свою жизнь", - сказала она.

Вайнштейн был прекрасным партнером, отметила Чапман и добавила: "Он был другом, человеком, которому я доверяла, он оказывал мне поддержку. Да, он большая личность, но… Я не знаю. Хотелось бы знать ответы на все вопросы. Но ответов нет".

Скарлетт Йохансон стала первой знаменитостью с момента скандала, появившейся на крупном мероприятии в наряде Marchesa.

Она выбрала платье этой марки для ежегодного бала Института костюма Метрополитен-музея.