Россия не прошла в финал "Евровидения-2018"

Правообладатель иллюстрации MARIA ANTIPINA/TASS Image caption Юлия Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности

Россиянка Юлия Самойлова не вышла в финал музыкального конкурса "Евровидение". Самойлова, которая не смогла представить Россию на прошлогоднем "Евровидении" в Киеве, не сможет выступить на конкурсе и в этом году.

Самойлова не прошла в финал по результатам голосования во втором полуфинале.

"Евровидение" в этом году впервые пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Самойлова прибыла туда несколько дней назад.

В прошлом году конкурс "Евровидение" проходил в Киеве. Самойлова должна была представлять Россию, однако власти Украины отказали ей во въезде.

Россия отказалась от участия в конкурсе Евровидения 2017 года, после того как украинские власти запретили на три года въезд в страну певице Юлии Самойловой за выступление в Крыму без разрешения Киева.

В этом году во втором полуфинале участвовали представители 18 стран, 10 из них вышли в финал. Еще 10 стран попали в финал по итогам прошлого полуфинала.

Сейчас список стран, попавших в финал "Евровидения-2018", определен полностью. В конкурсе будут участвовать Израиль, Эстония, Чехия, Австрия, Кипр, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия, Литва, Норвегия, Сербия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.

Юлия Самойлова - певица и композитор, она родилась в 1989 году. Неоднократно побеждала в различных музыкальных конкурсах, участвовала в песенном телепроекте "Фактор А" в 2013 году.

"Юлия была участницей торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, где исполнила песню "Вместе". Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности", - говорится в сообщении Первого канала.