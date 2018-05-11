США ввели новые санкции против Ирана

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption США намерены обрезать финансовые потоки Корпуса стражей исламской революции, заявил Стивен Мнучин

США ввели санкции против шести человек и трех компаний, которые, по сведениям Вашингтона, связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции направлены против тех, кто предоставлял этой организации миллионы долларов, финансируя ее "вредоносную деятельность".

Центробанк Ирана также обвинен в том, что он помогал Корпусу стражей исламской революции получить доступ к долларам США.

Министерство финансов США не назвало имена людей, внесенных в санкционный список, но объявило, что все они иранцы.

Эта мера, введенная совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), запрещает американским частным лицам и организациям вести с ними дела.

"Иранский режим и его Центральный банк злоупотребляли доступом к юридическим лицам в ОАЭ, чтобы получить доллары США для финансирования вредоносных действий (в том числе для финансирования и вооружения своих региональных прокси-групп)", - говорится в заявлении Стивена Мнучина.

"Мы намерены отрезать финансовые потоки КСИР, какими бы ни были их источники и конечные получатели", - добавил министр финансов США.

Кто такие стражи исламской революции?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Стражи исламской революции на военном параде в Тегеране. 2013 год

Корпус стражей исламской революции был образован в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, в которые входили сторонники лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни.

Это элитное военно-политическое формирование предназначено для защиты исламской революции Ирана и ее завоеваний.

Его войска состоят из сухопутных, военно-морских, воздушных сил и народного ополчения.

Введенные Соединенными Штатами санкции направлены на подразделение КСИР, проводящее операции за пределами Ирана - силы специального назначения "Кудс".

В четверг Израиль заявил, что дислоцированные в Сирии иранские военные обстреляли ракетами израильские позиции на Голанских высотах.

Как сообщалось, рано утром в четверг примерно 20 ракет были выпущены по оккупированной Израилем территории на Голанских высотах бойцами иранского Корпуса стражей исламской революции.