СКР обвинил Родченкова во лжи про ночную замену допинг-проб

Правообладатель иллюстрации Zuma/Tass Image caption Родченков рассказывал американским СМИ, что по ночам он работал в тайной лаборатории

Следственный комитет России заявил, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков лгал по поводу подмены допинг-проб российских спортсменов в ночное время.

Ранее Родченков рассказывал в интервью американским СМИ, что по ночам он и его коллеги работали в тайной лаборатории при свете единственной лампы.

Там, по его словам, проходила замена допинг-проб при участии сотрудников спецслужб, которые якобы приносили в лабораторию "чистую" мочу. Пробы в тайную лабораторию, как утверждает Родченков, передавались через небольшое отверстие в стене.

Однако в СКР в пятницу сообщили, что допинг-пробы невозможно было подменить, так как они передавались в лабораторию днем и затем практически сразу отправлялись на исследование.

"Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до двух часов передавались на исследование", - говорится в сообщении ведомства.

В СКР также отметили, что допрошенные сотрудники антидопингового центра, которые работали в Сочинской лаборатории в 2014 году, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось.

Родченков покинул пост главы антидопинговой лаборатории в ноябре 2015 года и в январе 2016 года уехал в США. Сейчас он участвует в Федеральной программе США по защите свидетелей.

В июне 2016 года СКР возбудил в отношении Родченкова уголовное дело. Как сообщало ведомство, дело было возбудили по итогам доследственной проверки интервью экс-главы лаборатории газете New York Times. В нем он заявил, что российские спортсмены нарушали антидопинговые правила.

В январе Родченков заявил в интервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту, что, по его убеждению, президент России Владимир Путин был осведомлен о системе употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи.

В феврале Родченков сообщил в интервью Би-би-си, что Международный олимпийский комитет фальсифицирует борьбу с допингом, а международные спортивные федерации саботируют ее.

Он также отметил, что если бы не уехал из России два года назад, то, скорее всего, мог бы погибнуть.