Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В письме Трамп упрекал ближневосточных партнеров за то, что те мало занимаются проблемами своего региона

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал о письмах президента США Дональда Трампа, якобы адресованных им американским партнерам на Ближнем Востоке. Источники New York Times и Washington Post подтвердили существование таких писем.

Остается загадкой, как именно частная корреспонденция главы Белого дома и его союзников попала в распоряжение аятоллы Хаменеи, но последний утверждает, что располагает полным текстом письма Трампа. Об этом он написал в своем "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @khamenei_ir A few days ago Trump wrote a letter to leaders of #PersianGulf states, which was revealed to us. He wrote: "I spent $7 trillion and you must do something in return." The U.S. wants to own humiliated slaves. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 9 мая 2018 г.

"Несколько дней назад Трамп написал письмо лидерам стран Персидского залива, которое было нам передано. Он пишет: "Я потратил 7 триллионов долларов, и вы должны сделать кое-что взамен". США хочет владеть униженными рабами".

Газета NYT со ссылкой на собственный источник сообщила, что Трамп действительно отправил ближневосточным партнерам два письма, в которых он заявляет, что потратил на помощь региону слишком много денег, и призывает союзников принять меры по противодействию влиянию Ирана.

Washington Post - со ссылкой на собственный источник в Белом доме - также рассказывает об одном письме, отправленном Трампом лидерам стран Персидского залива. Его содержание никак не противоречит комментариям, которые делал глава Белого дома публично, утверждает источник.

По данным издания, письмо отправлено около двух недель назад, в нем Трамп призывает союзников США к более активным действиям в Сирии, а также просит рассмотреть варианты быстрого решения затянувшегося конфликта между Катаром и Саудовской Аравией.

О чем говорится в письме

Как пишут американские СМИ, в обоих письмах Трамп пытается усилить давление на Иран и пишет, что США ожидает больше активности от региона, в который со времени теракта 11 сентября 2001 года Америка вложила огромные деньги.

Трамп и раньше публично заявлял, что его партнеры должны более активно работать в регионе и не рассчитывать на помощь США так, как это было раньше.

Хаменеи написал свой твит через день после того, как Трамп объявил о выводе США из иранской ядерной сделки.

Ближайшими партнерами США в Персидском заливе являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль. Все эти страны - яростные критики иранского ядерного соглашения, подписанного в 2015 году, во время президентского срока Барака Обамы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пока неясно, каким образом Тегеран получил доступ к письмам Трампа

Хаменеи еще раз упомянул о письме Трампа, выступая в Университете Фархенгиян в Тегеране, более подробно пересказав содержание личной корреспонденции американского президента.

По словам аятоллы, в этом письме Трамп пишет: "Я потратил на вас 7 триллионов, вы должны делать [то, что я скажу]. Вы потратили эти деньги на то, чтобы взять гору над Ираком и Сирией. Вы не справились. К черту это".

Цифру в 7 трлн Трамп не раз упоминал и раньше - например, в феврале, когда президент заявил, что США "по состоянию на пару месяцев назад уже потратили 7 триллионов долларов на Ближнем Востоке". "Какая ошибка. Но что есть то есть", - добавил он.

Как пишет Washington Post, упоминаемая Трампом цифра некорректна: он взял ее из доклада Университета Брауна, который рассчитал эту общую сумму с учетом будущей стоимости не только войн в Ираке и Сирии, но и в Афганистане, включив туда и расходы по уходу за ветеранами всех этих войн на протяжении следующих 40 лет.

Официально факт существования упомянутых писем в Белом доме не подтвердили. Представитель Совета по Национальной безопасности лишь сказал, что не может комментировать переписку президента, однако в то же время администрация США и не опровергла эти данные.

Саудовская Аравия, по данным источников Washington Post, ответила на письмо, в мягкой форме отразив атаку американского президента.

Посольство этой страны в Вашингтоне не стало комментировать эти сообщения.

Кто мог передать письмо

По словам Теодора Карасика, старшего советника центра Аналитики стран Персидского залива, это письмо играет очень важную роль, поскольку его текст говорит иранскому руководству, чего именно стоит ожидать от США. По его мнению, само письмо Тегерану могли передать представители Кувейта, Катара, Омана или Иордании, а также, возможно, России.

Трамп неоднократно критиковал страны Ближнего Востока за то, что те якобы слишком полагаются на помощь со стороны США. В последний раз - во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон. Впрочем, какие именно страны он имеет в виду, Трамп не уточнил.

Хаменеи назвал слова Трампа "унижением для мусульман", заявив, что позиция американского президента лишь в очередной раз продемонстрировала, что "мусульмане должны жестко противостоять США и издевательствам других деспотичных правительств".