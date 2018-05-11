Бюстгальтер для коров - спасение от мастита?
Старые бюстгальтеры начали использовать в Шотландии для предотвращения воспаления вымени у коров.
Идея эта пришла в голову паре фермеров в Шотландском нагорье в округе Истер-Росс.
Теленок одной из коров пил молоко только из передней части вымени, из-за чего задняя переполнялось молоком и воспалялась.
Лифчик можно использовать, чтобы закрыть нужную половину вымени, тем самым регулируя давление молока.
Друг семьи, фермер Дональд Росс, поделился фотографиями "новой технологии".
Он добавил: "Я люблю делиться новыми идеями в фермерском сообществе. А кроме того, мы тут в Шотландии только что пережили тяжелую зиму, но нам удалось сохранить чувство юмора".
"Технология с бюстгальтером - это в первую очередь забота о здоровье коровы. Ткань мягкая, а прикрепляется лифчик при помощи эластичной ленты", - говорит Росс.
"Вымя, конечно, можно доить руками, чтобы уменьшить давление. Но есть риск причинить корове еще больший дискомфорт, из-за чего она может ударить и ушибить доящего", - пояснил фермер.