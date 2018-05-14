В Кремль не позвали: Кудрин согласился возглавить Счетную палату

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Экс-министр финансов Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату России, о чем ранее сообщали СМИ, но не подтверждал представитель самого Кудрина. Его кандидатура будет выдвинута во вторник "Единой Россией". Ранее ему прочили высокий пост в Кремле, но позвали в Счетную палату.

"Я поблагодарил фракцию "Единая Россия" за выдвижение моей кандидатуры, дал согласие на то, чтобы баллотироваться", - сказал Кудрин журналистам в Госдуме, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

На вопрос, почему же он согласился на выдвижение в Счетную палату, он ответил так: "Потому что я считаю это достаточно интересным и эффективным институтом мониторинга выполнения государственных целей, национальных целей, государственных программ - то, чему я посвящал свое время в последние годы".

Других предложений о трудоустройстве, в том числе о работе в Кремле, Кудрин не получал. "Я могу сегодня открыть, что мне не предлагали этого, - сказал он, отвечая на вопрос Би-би-си, предлагали ли ему пост в администрации президента. - Мне предложили когда этот достаточно интересный и влиятельный пост, я дал согласие. Я не выбирал среди других предложений".

Кудрин не согласился с тем, по новому составу правительства можно сделать вывод об отказе от реформ, предлагаемых Кудриным. "И [Антон] Cилуанов, и [Татьяна] Голикова, и [Алексей] Гордеев, и [Дмитрий] Козак - мы с ними работали, и я не считаю, что это люди, которые не способны проводить реформы. Цели поставлены очень амбициозные, состав правительства очень профессиональный".

Как Кудрин думал

Еще в пятницу о том, что Кудрин принял предложение, сообщили издания РБК, The Bell, "Ведомости", а также агентство ТАСС. В то же время источник Интерфакса в пятницу заявил, что Кудрин "взял паузу" и примет окончательное решение о руководстве Счетной палатой после консультаций в Госдуме.

Они состоялись в понедельник. Заседание президиума фракции "Единая Россия" с участием Кудрина продолжалось больше часа. После чего вице-спикер Госдумы Сергей Неверов объявил, что президиум рекомендовал официально выдвинуть Кудрина на пост главы Счетной палаты.

О том, что Кудрину поступило предложение возглавить Счетную палату, первыми на прошлой неделе сообщили "Ведомости", а сам он тогда сказал изданию, что собирается подумать над предложением: "Для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю".

По закону Госдума представляет президенту трех кандидатов, из которых тот выбирает одного и вносит на утверждение депутатов. Помимо Кудрина в эту тройку могут войти глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), а также Юрий Синельщиков и Ризван Курбанов (оба КПРФ), пишут "Ведомости" со ссылкой на замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева.

Изначально парламентское большинство "Единой России" рассматривало кандидатуру первого вице-спикера Александра Жукова, но тот сам не захотел. "По параметрам Жуков подходит, но он хочет работать в Думе", - говорил в четверг спикер Володин.

"Поэтому мы стали искать кандидатуру вне стен Думы. Выбрали Кудрина - он тяжеловес и профессионал, а его критичный взгляд поможет работе", - рассказывал "Ведомостям" источник, близкий к руководству нижней палаты парламента.

"Кудрин неоднократно говорил, что не будет заниматься косметическими реформами, - сказал изданию на условиях анонимности федеральный чиновник. - Поэтому появился вариант со Счетной палатой, чтобы дождаться благоприятного момента на этой должности, несколько лет "высиживая" новую конфигурацию власти и, в частности, новое правительство".

Кандидатура нынешнего председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой ранее была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике. "Как только будет принято решение в отношении Татьяны Голиковой, так сразу же будет принято решение о внесении кандидатуры [Кудрина]", - сказал журналистам вице-спикер Неверов.

Ждали назначения в Кремль

Еще 3 мая британская газета Financial Times и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщили, что после инаугурации Владимира Путина Кудрин может начать работу в администрации президента.

Financial Times писало, что Путин может назначить Кудрина на высокий пост, на котором тот будет отвечать за восстановление экономических связей со странами Европы и США.

Венедиктов в своем Telegram-канале уточнял, что речь идет о должности заместителя главы администрации президента по экономике с широкими полномочиями.

7 мая, в день инаугурации Путина, агентство Блумберг сообщило, что президент рассматривает возможность назначить Кудрина на высокий пост, где он будет налаживать экономические связи с Западом и возглавит работу по восстановлению экономического роста.

При этом агентство отмечало, что влияние Кудрина будет ограниченным, и ему в противовес Путин может назначить вице-премьером своего экономического помощника Андрея Белоусова.

Однако среди названных 7 мая Медведевым кандидатов в вице-премьеры Белоусова не оказалось, а это значит, что приход Кудрина в администрацию теперь невозможен, объяснял источник "Ведомостей" в администрации президента.

Кудрин занимал пост министра финансов России более 11 лет. Его уходу из правительства в 2011 году предшествовал публичный конфликт с Медведевым, который тогда занимал пост президента страны.