Ни лекарств, ни табака: из законопроекта о контрсанкциях пропала конкретика

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Ко второму чтению из нашумевшего законопроекта об антисанкциях будут вычеркнуты конкретные категории американских товаров и сырья, поставки которых в Россию могут запретить. Речь идет в том числе об американских лекарствах, продуктах питания, табаке и алкоголе.

"Важно, чтобы у нас не было наименований конкретных предприятий, отраслей, товаров и продуктов", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета по законотворчеству, на котором обсуждается этот законопроект (цитата поТАСС).

На Совете был представлен проект поправок в постановление Госдумы, который обязывает депутатов при подготовке законопроекта во втором чтении убрать из документа "упоминания определенных отраслей, товаров и услуг", а также "расширить полномочия" президента и правительства по применению санкций.

Этот же документ рекомендует правительству при подготовке проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассмотреть вопрос о поддержке из федерального бюджета компаний, отраслей и моногородов, пострадавших от санкций.

В чем именно разница?

Первый вариант законопроекта, внесенный в Госдуму, содержал подробный перечень товаров, сырья и услуг, которые могут быть запрещены. Например, в нем упоминались лекарства, табак, алкоголь, продукты питания. В втором документе все это заменено словами "продукция и сырье".

Кроме того, первоначальный вариант законопроекта предполагал также ограничение или запрет сотрудничества с США в некоторых отраслях, например, авиастроении, атомной отрасли и ракетно-двигательном секторе.

Согласно новому варианту, президент может принять решение и ограничить сотрудничество с "недружественными иностранными государствами", но упоминание конкретных отраслей исчезло.

Также документ предусматривает возможность ограничить оказание различных услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, но опять же не указано, каких конкретно. В первом варианте законопроекта шла речь, например, об аудиторских услугах.

Что значат эти документы?

В базе данных Госдумы опубликован документ с подробным перечнем товаров и услуг, которые могут быть запрещены. Именно этот текст законопроекта должен 15 мая пройти первое чтение в Госдуме. Новый же документ, представленный в Госдуме в пятницу, пока не имеет никакого статуса.

"В первом чтении принимается внесенный проект закона", - рассказал Би-би-си первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, который возглавляет рабочую группу по доработке законопроекта о контрсанкциях. Постановление, по его словам, определяет направление, в котором законопроект будет доработан.

"Фактически мы имеем достаточно хорошо проработанный вариант, который может быть принят во втором чтении", - сообщил Жуков. По его словам, представленные в пятницу документы должны быть приняты во втором чтении.

С чем связаны действия депутатов?

Руководство Думы в попытках успокоить общественность решило еще до принятия законопроекта в первом чтении показать его редакцию во втором чтении, пояснила Би-би-си политолог Екатерина Шульман, присутствовавшая на совете.

По ее словам, такое случается редко, и эти действия председателя Думы вызваны общественной критикой. "Позиция по этому документу консенсусная. Поэтому этот вариант и будет принят во втором чтении", - полагает Шульман.

Шульман считает, что законопроект о контрсанкциях по сути не нужен, но Володин, придумав его, хотел сказать свое слово во внешней политике и указать правительству, что нужно делать.

"Это был большой замах, но он не удался, как уже очевидно по тому же варианту текста ко второму чтению. Стало понятно, что не дело депутатов указывать исполнительной власти, как ей распоряжаться своими полномочиями", - указывает Шульман

Президент имеет право ограничивать поставки любых товаров, когда считает нужным, пояснил директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. По его словам, этот законопроект превратился в "символический акт Госдумы, которая дает президенту те полномочия, которые у него и так есть".

При этом, добавил он, документ не обязывает президента вводить эти ограничения.

Что говорят про законопроект сами депутаты?

Несколько комитетов Госдумы уже подготовили свои отзывы на первый вариант законопроекта. Русская служба Би-би-си изучила их.

Комитет по финансовым рынкам, который возглавляет Анатолий Аксаков поддержал концепцию законопроекта. Однако в отзыве комитета указываются на риски, связанные с ним.

Например, депутаты предупреждают, что запрет на использование аудиторских услуг может ограничить возможности российской компаний и банков по привлечению финансирования на зарубежных рынках.

Кроме того, из-за ограничений на использование юридических услуг западных компаний будет сложнее защищать российские интересы в иностранных судах, говорится в отзыве.

В комитете по энергетике недовольны предложением депутатов ограничить или прекратить сотрудничество с США в сфере атомной энергетики. По мнению депутатов, в этом случае Россия может утратить лидирующие позиции в отрасли и не сможет участвовать в международных проектах. В этом случае Россия потеряет доступ к новым технологиям, а также место на рынке урана и услуг по его обогащению.

В комитете по международным делам раскритиковали предложения ограничить поставку лекарств, которые, по их мнению, могут привести к отсутствию каких-либо препаратов или росту цен на них. Это, согласно отзыву, может плохо сказаться на уязвимых группах населения - инвалидах и людях, страдающих тяжелыми хроническими болезнями.

В отзыве комитета по бюджетной и налоговой политике говорится, что эти ограничения помогут импортозамещению. Но при этом в комитете посоветовали разработать меры о помощи пострадавшим от санкций компаниям, гражданам и отраслям.