Сурков собирается покинуть пост кремлевского куратора Донбасса

Правообладатель иллюстрации Sharifulin Valery/TASS Image caption Владислав Сурков курировал украинское направление последние четыре года

Помощник российского президента Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление, вероятнее всего, покинет свой пост. В Москве говорят, что он не хочет работать с замороженным конфликтом в Донбассе, а на Украине считают, что Сурков провалил минский процесс.

О возможной смене кремлевского куратора Украины, Абхазии и Южной Осетии, помощника президента Владислава Суркова сообщило издание РБК со ссылкой на несколько анонимных источников, близких к Кремлю.

Информацию о том, что Сурков готовится покинуть свой пост, подтвердили два собеседника Би-би-си, близких к кремлевскому управлению по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.

Все они говорят, что Сурков уйдет после обновления Путиным своей администрации, которая ожидается в ближайшие недели.

"Не знаю, как и когда будет приниматься решение, но у меня ощущение, что Владислав Юрьевич вряд ли останется работать в нынешнем качестве", - сказал РБК давний соратник Суркова, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, ранее тоже работавший в Кремле.

Сурков был назначен помощником президента по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией в сентябре 2013 года, за два месяца до начала "Евромайдана" в Киеве, после которого на Украине сменилась власть, Россия аннексировала Крым, а на юго-востоке Украины начался затяжной военный конфликт,

Считается, что с тех пор Сурков занимался государственным строительством и политическими проектами на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (Киев считает эти территории оккупированными Россией).

Image caption Александр Бородай, Александр Захарченко и Владислав Сурков (слева направо) на открытии памятника "героям Донбасса" в Ростове-на-Дону

Сурков - один из главных переговорщиков по "минскому процессу" от России, часто контактировал со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.

Именно пробуксовка в "минском процессе" могла стать причиной желания Суркова покинуть свой пост в Кремле, говорят источники РБК : минские соглашения не исполняются, каких-либо прорывов в обозримой перспективе не предвидится.

"Для России есть два пути дальнейшего решения минского вопроса: или Украина выполняет все соглашения, что в ближайшее время не предвидится (и Россия повлиять на это не может). Или продолжается заморозка конфликта", - объясняет желание Суркова покинуть пост анонимный собеседник Би-би-си, близкий к кремлевскому управлению по СНГ.

"Для Суркова заниматься замороженным конфликтом, возможно, уже не так интересно. Здесь не нужен переговорщик и креативщик, а нужен бюрократ и управленец", - добавил он.

"Замена Суркова на другого политика никак не решит существующую проблему, - сказал в разговоре с Русской службой Би-би-си украинский политолог Константин Батозский. - На сегодняшний день российское руководство не послало ни одного сигнала, который можно было интерпретировать как шаг навстречу миру".

"Смысл этой перестановки, скорее всего, сугубо тактический - обновить российский государственный "интерфейс" перед попыткой улучшить отношения с Западом", - полагает эксперт.

Другая причина возможных кадровых перестановок, по версии источников РБК, это конфликт Суркова с 5-й службой ФСБ, отвечавшей, как пишет издание, за контрразведку на территория ЛНР и ДНР.

Каким куратором он был

"Если это событие случится, я бы приветствовал. Из публикаций экс-председателя ЦИК ДНР Романа Лягина известно, что Владислав Сурков несет прямую ответственность за кадровую политику в ДНР и, следовательно, ответственен за репрессии, которые обрушились на политический актив Донбасса после назначения на свои посты нынешних руководителей республики", - рассказал Би-би-си донецкий политолог Роман Манекин.

Манекин в свое время поддержал создание самопровозглашенной ДНР, но затем вступил в конфликт с руководством самопровозглашенного образования.

"Социально-экономическая ситуация в республиках общеизвестна и характеризуется одним словом - "стагнация". Разумеется, возможная отставка Суркова порождает надежды на изменения к лучшему. Но важно не только, кто уйдет, но и кто придет", - считает он.

"Управление [в ДНР и ЛНР] осуществляется им в ручном режиме, через сеть доверенных лиц, в которую входят Александр Бородай, Александр Казаков, Захар Прилепин, а также Сергей Курченко. Устранение Суркова из управления на какое-то парализует политические и экономические процессы", - полагает политолог Батозский.

"Он не смог найти аргументов, опровергающих российское участие в ежедневной военной кампании против Украины, - оценивает работу Суркова украинский политолог. - Процесс обмена военнопленными - единственный реальный шаг в сторону деэскалации конфликта - был осуществлен не благодаря Суркову, а скорее вопреки - через РПЦ и Виктора Медведчука".

Кремлевский багаж

Сурков в течение 12 лет занимал пост сначала заместителя, затем первого заместителя главы администрации президента. Он отвечал за внутреннюю политику и считался "серым кардиналом Кремля".

В декабре 2011 года Сурков был назначен вице-премьером, а в мае 2012-го, после утверждения главой кабмина Дмитрия Медведева, стал руководителем аппарата правительства.

Собеседник Русской службы Би-би-си, близкий к управлению по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, полагает, что сменить его на посту помощника президента мог бы полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

В 2016 году Бабича уже пытались направить на работу российским послом в Киев, но тогда украинская сторона отказалась предоставить ему агреман, из-за чего назначение сорвалось.

"Его кандидатура была бы самой логичной, но при этом у него есть одна проблема - отсутствие квалифицированной команды", - считает собеседник Би-би-си.