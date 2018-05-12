Самоходный сарай в Уэльсе разогнали до 160 километров в час

Правообладатель иллюстрации Straightliners Image caption Чудо на колесах, которое так и называется "Самый быстрый сарай", побило свой же рекорд скорости, разогнавшись до 101 мили в час

Прокачанный моторизованный сарай побил собственный рекорд скорости, разогнавшись на пляже в Уэльсе до 101 мили в час (более 161 км/ч).

"Лучше и быть не могло, я так счастлив", - заявил по случаю рекорда 53-летний садовник Кевин Никс - владелец единственного в мире сарая на колесах, имеющего дорожную лицензию.

Кевин, который живет в Оксфордшире, потратил на свой уникальный сарай на колесах более 13 тысяч фунтов стерлингов (более 17 тысяч долларов), установив на нем двигатель с турбонаддувом мощностью в 400 л.с. Это превышает мощность многих спортивных автомобилей.

Впервые мысль построить сарай на колесах посетила Кевина в 2015 году, когда он смотрел на свой старенький поломанный "Фольксваген-Пассат", стоявший перед домом. И тогда он подумал: "А давайте-ка посмотрим, можно ли сделать из этого что-то выдающееся".

12 месяцев и 5 тысяч фунтов (около 7 тысяч долларов) ушло на то, чтобы сарай можно было зарегистрировать и "возить дочку в школу и ездить в магазины".

"Я все сделал: построил сарай, поставил двигатель, соорудил шасси, - рассказывает Никс, который, кстати, живет в той же деревушке, что и знаменитый ведущий автомобильных телепрограмм Джереми Кларксон. - Только что крышу не покрыл рубероидом. А потом я подумал: интересно, а как быстро может разгоняться эта штука? Я принял участие в нескольких соревнованиях и в общем все их выиграл. Я превысил скорость в 80 миль в час (129 км/ч) и побил все рекорды, включая рекорд Книги Гиннеса. Но, к сожалению, я запорол двигатель, и с ним пришлось повозиться".

Правообладатель иллюстрации Straightliners Image caption Кевин Никс создал свой скоростной сарай на базе старого "Фольксвагена"

Прошло еще два года, и Кевин разорился еще на 8 тысяч фунтов (около 11 тысяч долларов), оснастив сарай тюнингованным двигателем от "Audi RS4".

"Всю зиму я занимался тем, что отлаживал сарай, ставил новый двигатель и подвеску, так что он теперь просто рвет с места. Я понятия не имел, как быстро он будет ездить, но все вышло как нельзя лучше. На скорости в 100 миль в час мне было комфортно. И очень приятно".

Правообладатель иллюстрации Centaurus Image caption Местечко Пендайн-Сэндз ассоциируется с мировыми рекордами скорости еще с тех пор, как в 20-е годы здесь поставил свой знаменитый рекорд сэр Малколм Кэмпбелл

По словам Никса, когда он установил рекорд в Пендайн-Сэндз, это был "волшебный момент", потому что именно с этим пляжем связано множество рекордов на суше еще с тех времен, когда сэр Малколм Кэмпбелл в 1920-е годы установил здесь рекорд скорости на легендарном автомобиле "Блюберд".

Кевин Никс был не единственный гонщиком, приехавшим в Пендайн-Сэндз за рекордом.

Достичь скорости в 200 миль в час намерен и мотогонщик Зеф Айзенберг на своем самом мощном серийном мотоцикле в мире "Судзуки-Хаябуса".

"Пендайн-Сэндз - очень трудная трасса, - признался Айзенберг. - Участники заездов понятия не имеют о дорожной поверхности до тех пор, пока не случится отлив. К тому же ситуация осложняется тем, что Пендайн-Сэндз - это еще и полигон министерства обороны, так что на трассе помимо огромных медуз вам могут попасться и неразорвавшиеся боеприпасы".

Правообладатель иллюстрации Centaurus Image caption Зеф Айзенберг намерен установить свой собственный рекорд на песчаной трассе, преодолев планку в 200 миль в час

Айзенберг, проживающий на острове Гернси, полтора года назад чуть не погиб, когда на скорости в 230 миль в час (370 км/ч) потерпел аварию на своем турбированном мотоцикле при попытке установить новый рекорд наземной скорости и вынужден был три месяца провести в больнице.

"За всю историю еще никто, ни на машине, ни на мотоцикле, не смог превысить 200 миль в час на песчаной трассе в Пендайн-Сэндз, - добавляет Айзенберг. - Заполучить этот святой грааль скорости пытаются все лучшие гонщики мира".