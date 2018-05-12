В чем суть северокорейского кризиса? Объясняем в 300 словах

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Ситуация на Корейском полуострове грозит перерасти в ядерную войну. Неожиданно открывшаяся перспектива прямых переговоров КНДР с США дает надежду на мирное решение кризиса, однако это сложный вопрос, и чтобы разобраться в нем, необходимо заглянуть в прошлое.

Мы решили максимально коротко - в 300 словах - ответить на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР и ее ядерного оружия.

Зачем Северной Корее нужно ядерное оружие?

Корейский полуостров оказался расколот вскоре после окончания Второй мировой войны, и коммунистический север создал авторитарную систему сталинского типа.

Эта система оказалась в международной изоляции и настаивает на том, что ядерное оружие остается единственной сдерживающей силой, мешающей внешнему миру уничтожить ее.

Может ли она осуществить ядерное нападение?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ким Чен Ын лично курирует ядерную программу страны

Не исключено, но маловероятно.

Северная Корея провела уже шесть ядерных испытаний. В одном случае, как она утверждает, была испытана водородная бомба. Север также настаивает на том, что разработал ядерную бомбу, достаточно компактную для того, чтобы ее могла нести ракета дальнего радиуса действия. Впрочем, это утверждение ничем не подкреплено.

Северная Корея также располагает баллистической ракетой, которая, по мнению специалистов, способна достичь территории США, главного противника Пхеньяна.

В ответ ООН, США и Евросоюз поэтапно вводили против Северной Кореи все более жесткие санкции.

Нельзя ли просто устранить угрозу?

Ракеты Северной Кореи нацелены на Южную Корею и Японию. Превентивный удар по Пхеньяну может вызвать разрушительный ответ. К тому же жертвами конфликта станут многие мирные жители Северной Кореи.

Кроме того, возможность краха режима сильно беспокоит Китай, крупнейшую азиатскую державу. Объединение Кореи пугает Пекин тем, что американские войска, в настоящее время размещенные в Южной Корее, могут оказаться прямо у китайской границы.

Можно ли назвать недавний поворот событий беспрецедентным?

Все предыдущие попытки договориться с режимом о программе помощи в обмен на разоружение были тщетными.

Однако в январе Север решился на прямые переговоры с Сеулом, северокорейская сборная приехала на Олимпийские игры в Южную Корею, а в апреле лидеры двух стран провели исторический саммит.

Пхеньян также предложил США провести прямые переговоры, на что Дональд Трамп ответил согласием. Ким Чен Ын также распорядился приостановить ядерные и ракетные испытания. Теперь все ожидают встречи лидеров США и Северной Кореи, которая должна состояться 12 июня в Сингапуре.

Еще недавно она казалась невозможной - и вне зависимости от ее итогов станет исторической.