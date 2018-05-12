Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Место происшествия оцеплено полицией

Неизвестный напал с ножом на людей в центре Парижа. По данным полиции, в результате нападения как минимум один человек был убит, еще несколько получили ранения. Сам нападавший застрелен полицией.

Местные СМИ утверждают, что ранения получили не менее восьми человек - причем в четырех случаях эти ранения оцениваются как тяжелые. В свою очередь полиция подтверждает гибель одного человека и ранение четверых, из которых двое, по ее данным, пострадали серьезно.

Нападение произошло рядом со зданием Парижской оперы. Мотивы нападавшего пока не установлены. Место происшествия оцеплено, улицы патрулируют вооруженные полицейские. В "Твиттере" парижской полиции говорится, что она полностью контролирует ситуацию.

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