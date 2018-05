Израильтянка Нетта Барзилай выиграла "Евровидение-2018"

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty

Израильская певица Нетта Барзилай объявлена победительницей музыкального конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне.

Песня Toy, которую исполнила 25-летняя Нетта, считалась фаворитом конкурса, по версии букмекеров.

Однако, когда сначала были объявлены результаты голосования жюри стран-участниц, Израиль занял лишь третье место, после Швеции и Австрии. Расклад изменили результаты зрительского голосования, объявленные позже. Соотношение голосов жюри и зрителей составляет 50 на 50.

В итоге второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

За главный приз конкурса - хрустальный микрофон - в финале боролись 26 претендентов. Российская участница Юлия Самойлова, которая в прошлом году не смогла попасть на конкурс, не прошла в финал "Евровидения".

Правообладатель иллюстрации Reuters

"Евровидение" в этом году впервые прошло в Португалии, после того как на предыдущем конкурсе победу одержал певец Сальвадор Собрал с балладой Amar Pelos Dois.

Во время финала конкурса неизвестный выбежал на сцену и выхватил микрофон у певицы из Великобритании. После того как мужчину задержали, девушка смогла продолжить выступление.