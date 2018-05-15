Российские телеканалы не покажут свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Правообладатель иллюстрации CHRISTOPHER FURLONG/GETTY IMAGES Image caption Россияне не смогут посмотреть королевскую свадьбу по главным каналам

Главные российские телеканалы, гордившиеся в 2011 году трансляцией свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма, в этом году не покажут церемонию королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Госканалы не хотят показывать церемонию из-за ухудшения отношений с Великобританией, считает телекритик.

В программах передач главных обязательных общедоступных телеканалов - Первого канала и "России 1" - трансляция свадьбы 19 мая не значится.

Предыдущую большую королевскую свадьбу 29 апреля 2011 года, тогда еще принца Уильяма и Кейт Миддлтон, в прямом эфире транслировал "Первый канал". Комментировать событие были приглашены бывший главный редактор российской версии журнала Vogue Алена Долецкая и известный переводчик Григорий Либергал (переводит для "Первого канала" церемонию вручения премии "Оскар").

Запись трансляции телеканал повторил два раза в тот же день и один раз на следующий день. Кроме того, перед началом церемонии был показан фильм "Принц и Золушка. Уильям и Кейт", снятый Би-би-си.

В прямом эфире с перерывами на новостные выпуски тогда церемонию показывал и телеканал "Россия 24". Там событие комментировали известный телеведущий Сергей Брилев и телеведущая Ирина Россиус (позже ставшая пресс-секретарем бывшего тогда главой МЧС Сергея Шойгу).

Почему эта свадьба не привлекла внимание госканалов, их представители не объяснили. Представитель "Первого канала" Лариса Крымова в понедельник попросила отправить ей вопросы по смс. Однако в течение дня не ответила на сообщения и не брала трубку.

Представитель холдинга ВГТРК Виктория Арутюнова подтвердила Би-би-си, что телеканалы холдинга не будут транслировать королевскую свадьбу. По ее словам, каналы ВГТРК ведут прямые трансляции, "только когда речь идет о событиях национальной информационной повестки".

На вопрос Би-би-си, почему "Россия 24" вела трансляцию в 2011 году, но не будет вести в этом году, представитель ВГТРК ответить отказалась. Но, по ее словам, не исключено, что в информационных выпусках каналы "Россия 1" и "Россия 24" будут освещать свадьбу.

"Свадьба века"

В 2011 году "Первый канал" и каналы ВГТРК активно освещали королевскую свадьбу. "Первый канал" широко анонсировал ее и называл "свадьбой века".

Общий сайт каналов ВГТРК "Вести.Ru" писал, что "прямую трансляцию смотрит весь мир", и гордился количеством просмотров, как и "Первый канал".

Церемония действительно собрала значительную аудиторию. По данным государственного телеизмерителя Mediascope (бывший TNS), прямую трансляцию церемонии 29 апреля 2011 года на "Первом канале" посмотрели более 3,5 млн человек (доля 27,6%). Два вечерних повтора трансляции посмотрели 1,6 млн и 1,2 млн человек.

На "России 24", которая демонстрировала свадьбу с перерывами, на пике аудитория достигала более 500 тысяч человек (доля 5,8%).

Это сравнимо с аудиторией просмотра общенациональных событий. Так, трансляцию парада Победы 9 мая 2011 на "Первом канале" года посмотрели 7 млн человек - в два раза больше, чем королевскую свадьбу (3,5 млн человек). А инаугурацию Владимира Путина в 2012 году посмотрели 700 тысяч человек.

"Я помню эту трансляцию, было ощущение многовековой традиции, которую мы в России утратили", - говорит телекритик Ирина Петровская. По ее мнению, российские федеральные каналы отказались от показа свадьбы по политическим причинам - из-за ухудшения отношений с Великобританией.

"Это зрелище, которое народ бы стал смотреть, хотя бы потому, что это красиво. Никакого иного объяснения [отказа от трансляции], кроме политической подоплеки, у меня нет. Отравление Скрипалей и так далее - это не могло пройти бесследно", - считает Петровская.

На этот раз во время королевской свадьбы (начало примерно в 13:00 по Москве) "Первый канал" будет показывать фильм "Анна и король". По "России 1" будет идти программа "Аншлаг и компания", а по "России 24" - программа "Вести".

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Семейные ценности

Впрочем, на некоторых нишевых телеканалах россияне все же смогут увидеть королевскую свадьбу. Церемонию покажет телеканал "Пятница", входящий во второй мультиплекс и принадлежащий "Газпром-медиа холдинг".

"Самое ожидаемое событие года! Принц Гарри и Меган Маркл продолжают многовековую традицию королевского брака и устраивают грандиозную церемонию бракосочетания", - говорится в анонсе трансляции.

"Это главное светское событие года, проповедующее семейные ценности и любовь", - объяснила Би-би-си представитель "Пятницы", почему канал решил показать свадьбу.

"Пятница" показывала свадьбу Уильяма и Кейт в 2011 году. По данным Mediascope, тогда на этом канале мероприятие посмотрели 327 тысяч человек.

Также королевскую свадьбу будет транслировать телеканал "Ю" (принадлежит частному "ЮТВ холдингу"), входящий в третий мультиплекс. Канал позиционирует себя как женский.

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"Тема свадеб очень привлекательна для наших женщин. Такое событие, как свадьба в британской королевской семье, ожидаемо привлечет большое количество наших зрительниц", - сказала Би-би-си представитель канала.

Когда телегиганты отказываются что-то показывать, они вредят себе, считает телекритик Петровская. "Сегодня найдется огромное количество ресурсов, где все можно посмотреть. Поэтому госканалы потеряют большую аудиторию", - говорит критик.

В 2011 году более 24 миллионов британцев смотрели трансляцию свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Би-би-си тогда зафиксировала аудиторию 34 миллиона человек на всех платформах.

В мире церемония транслировалась в 180 странах, общая аудиторию оценивалась в 2 млрд человек.

В этом году основные британские телеканалы посвятят свадьбе принца Гарри и Меган Маркл всю первую половину дня в субботу: специальный эфир BBC One продлится с 9 утра до 2 дня, ITV - с 9 утра до 3 дня.