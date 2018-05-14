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Следственный комитет России сообщил, что перевел бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского под подписку о невыезде. До этого Малобродский, обвиняемый в мошенничестве, был под стражей, а с прошлой недели находится в больнице, так как ему стало плохо на заседании суда.

В сообщении на сайте Следственного комитета говорится, что решение перевести Малобродского под подписку о невыезде принято в связи с тем, что сбор доказательств по его делу уже завершен, поэтому, по мнению ведомства, на свободе он никак не сможет повлиять на итоги расследования.

Также в сообщении говорится, что следствие приняло во внимание возрат Малобродского и состояние его здоровья.

До этого Следственный комитет дважды пытался добиться перевода Малобродского из следственного изолятора под домашний арест, мотивируя свою просьбу его слабым здоровьем. Однако первое ходатайство было отклонено судом после того, как против такого шага выступила прокуратура.

Второе ходатайство рассматривалось в конце прошлой недели - и его суд отказался рассматривать в связи с тем, что к тому моменту еще не истек срок обжалования первого отказа, и прокуратура попросила подождать, пока первое решение вступит в законную силу.

Сразу после второго решения суда Малобродскому стало плохо. Его госпитализировали из суда с подозрением на инфаркт. Оно не подтвердилось, но экс-глава "Гоголь-центра" все равно до сих пор остается под надзором в больнице.

Дело "Седьмой студии"

Малобродский вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым и еще несколькими деятелями культуры обвиняется в хищении средств, выделенных из бюджета на проект "Платформа". В отличие от большинства обвиняемых он находится не под домашним арестом, а в СИЗО.

Следствие предъявило претензии к созданному Серебренниковым культурному проекту "Платформа" и к управлявшей этим проектом некоммерческой организации "Седьмая студия". СК утверждает, что они изначально создавались именно для хищения средств.

Вместе с бывший гендиректором "Гоголь-центра" Малобродским по делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум и бухгалтер Нина Масляева. Серебренников, Итин и Апфельбаум в ходе следствия были под домашним арестом, а вот Малобродского отправили в СИЗО.

Нину Масляеву также сначала отправили в СИЗО, однако затем отпустили под домашний арест. Это произошло после того, как она дала показания против остальных фигурантов дела. Именно эти показания легли в основу обвинительного заключения.

Обвинение настаивает, что Малобродский, Масляева и другие сотрудники проекта по указанию Серебренникова и Итина сознательно завышали количество и стоимость мероприятий "Платформы".

Как утверждает следствие, Апфельбаум, возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества минкульта, подписывала с "Седьмой студией" соглашения о выделении субсидий на "Платформу", а потом согласовывала отчетную документацию с недостоверными сведениями.

В махинациях, по версии следствия, также участвовала экс-генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова, она заочно арестована и объявлена в международный розыск.

На финансирование "Платформы" минкультуры за три года выделило более 214 миллионов рублей. Ущерб от работы "Седьмой студии" СК оценивает в 133 миллиона рублей.

Фигуранты дела в течение последних месяцев заявляли, что отказываются признать свою вину. И Серебренников, и Малобродский, и Итин неоднократно говорили, что не совершали каких-либо хищений, а проект "Платформа" был полностью реализован и имел высокую культурную ценность.