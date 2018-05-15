Отец Меган Маркл может не приехать на ее свадьбу с принцем Гарри

Правообладатель иллюстрации Daily Mail/SOLO Image caption Меган Маркл с отцом

В американской и британской прессе появились сообщения, что отец Меган Маркл, которая в субботу 19 мая выходит замуж за принца Гарри, решил не приезжать на ее свадьбу и не вести ее под венец.

По информации американского таблоида TMZ, живущий в Мексике Томас Маркл сказал журналистам, что передумал ехать в Англию.

Кенсингтонский дворец призвал с пониманием отнестись к положению Меган Маркл в этой "сложной ситуации".

Родители бывшей американской актрисы Меган Маркл в разводе, и невеста хотела, чтобы в самой церемонии принимали участие оба ее родителя.

Поэтому, наперекор английским традициям, к церкви в машине ее должна была везти мать Дория Рагланд, а к алтарю - вести отец Томас Маркл.

Воскресная газета Mail on Sunday утверждает, что Томас Маркл сделал несколько постановочных снимков для папарации и даже якобы заработал на этом деньги.

На одном из снимков Томас Маркл читает книгу о достопримечательностях Британии, на другой фотографии - новости о будущей свадьбе Меган, еще на одной некто будто бы снимает мерки с Маркла для его костюма.

Как сообщают таблоиды, отец Маркл решил отказаться от поездки, чтобы не причинять неудобств Меган.

"Это крайне личный вопрос для Меган Маркл в эти предсвадебные дни", - сказал представитель Кенсингтонского дворца.

Томас Маркл, как сообщают СМИ, на прошлой неделе перенес небольшой инфаркт, но уже выписался из больницы.

На этой неделе он должен был в первый раз встретиться с принцем Гарри, а также с королевой Елизаветой II и герцогом Эдинбургским.

Сводная сестра Меган, Саманта Маркл, дочь Томаса Маркла от первого брака, сказала, что именно она подсказала папе идею с фотографиями.

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"Многочисленные изобличающие статьи о подложных фотографиях появились по моей вине. Пресса незаслуженно представляла отца в плохом свете, и я предложила ему сделать пару хороших снимков, для его блага и блага королевской семьи. Но мы не знали, как будут использоваться эти кадры. Мы это делали не ради денег", - написала Саманта Маркл в "Твиттере" в ответ на обвинения, что фотографии были проданы за большие деньги различным изданиям.

Меган Маркл, как пишет корреспондент Би-би-си при королевском дворе, все еще надеется, что отец будет присутствовать на свадьбе.

"Мне было дано понять, что Меган Маркл очень хотела бы, чтобы ее отец был на свадьбе в субботу", - говорит корреспондент.

Церемония начнется в полдень по летнему британскому времени, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Ночь перед свадьбой Меган проведет вместе с матерью Дорией Рагланд во дворце Кливден в графстве Беркшир.

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А принц Гарри, вместе с братом, который исполняет роль шафера на свадьбе, ночь перед свадьбой проведут в особняке Coworth Park Dorchester Collection в Аскоте.