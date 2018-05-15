Путин за рулем "Камаза" открыл Крымский мост. Главные факты о проекте

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мост через Керченский пролив стал самым длинным мостом в России

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии моста, связывающего Краснодарский край с аннексированным Крымом. Он сел за руль "Камаза" и поехал во главе колонны из грузовиков. Русская служба Би-би-си собрала главные факты о Крымском мосте.

Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24". Путин сел за руль, в кабине самосвала компанию ему начальник строительства Александр Островский. В это время на информационном табло над въездом на мост отражалась надпись "Проезда нет".

Затем загорелся зеленый свет, появилась надпись "В добрый путь", Путин завел двигатель и тронулся в путь. Далее телеканал показывал кадры из кабины "Камаза", где российский президент разговаривал со строителем. Управлять грузовиком Путин должен был 19 км - это длина моста. В конце моста со стороны Керчи Путина ждали участники митинга.

Настоящее автомобильное движение по мосту будет запущено только в среду, 16 мая. И пока по нему смогут ездить лишь легковые машины.

Строительство моста началось в феврале 2016 года. Изначально предполагалось, что он будет открыт для автомобилей в декабре 2018 года. Однако 1 марта этого года Путин в послании Федеральному собранию заявил, что автомобильное движение по мосту должно открыться "уже через несколько месяцев", и сроки сдачи были сдвинуты.

Железнодорожная часть моста должна открыться в декабре 2019 года, хотя изначально ее открытие было запланировано на декабрь этого года. Русская служба Би-би-си собрала главные факты о мосте.

Долгая предыстория

Первые планы строительства моста через Керченский пролив появились у британских инженеров еще в 1870-е годы, однако по тем временам это была слишком дорогая и амбициозная затея.

В начале XX века к этой идее вернулся царь Николай II, но на этот раз проекту помешала сначала русско-японская, а затем Первая мировая война.

Во время Второй мировой войны глава нацистской Германии Адольф Гитлер распорядился построить мост через Керченский пролив на оккупированой территории для быстрой переброски военной техники на Кавказ, но строительство остановилось после наступления Красной армии и возвращения Крыма в состав СССР.

Затем за дело взялись советские инженеры - в 1944 году им удалось в рекордно короткий срок построить железнодорожный мост через Керченский пролив, однако зимой опоры моста были разрушены льдом.

После этого в Советском Союзе решили отказаться от постройки моста - вместо него было решено построить паромную переправу, которая была открыта в 1954 году.

Меморандум о строительстве моста был подписан только в 2010 году президентом России Дмитрием Медведевым и президентом Украины Виктором Януковичем. На тот момент стоимость строительства оценивалась в 1 млрд долларов.

В марте 2014 года - после смены власти на Украине и аннекции Крыма Россией - Путин поручил минтрансу построить Керченский мост в двух вариантах: автомобильном и железнодорожном.

Параметры и рекорды

Крымский мост стал самым длинным мостом в России и одним из самых длинных в Европе, его общая протяженность - 19 км. Фактически это два параллельных моста: автомобильный на четыре полосы и железнодорожный из двух путей.

Проходящая по мосту дорога начинается на Таманском полуострове, проходит по 5-километровой дамбе и по острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег.

Как сообщает инфоцентр проекта, пропусканая способность моста должна составить 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки. По нему можно будет перевозить до 14 млн пассажиров и до 13 млн тонн грузов в год.

Со стороны Краснодарского края к мосту ведет федеральная трасса А-290 "Керчь - Новороссийск", со стороны Крыма ведется строительство трассы "Таврида", которая должна соединить Керчь с Симферополем и Севастополем.

Как ожидается, движение по "Тавриде" в полном объеме откроется только в 2020 году. В марте министр транспорта России Максим Соколов предупреждал, что если автомобильное движение по мосту через Керченский пролив откроется до завершения реконструкции трассы, то появление пробок на ней неизбежно.

Сколько стоит и кто строит

Генподрядчиком строительства моста выступает компания ООО "Стройгазмонтаж", принадлежащая близкому к Кремлю предпринимателю Аркадию Ротенбергу. Компания получила подряд без конкурса - как сообщалось, из-за отсутствия конкурентов.

К проекту хотели привлечь и владельца инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко, однако тот отказался, признавшись, что не уверен в своих силах и не хочет брать на себя репутационные риски.

Контракт на строительство моста был подписан в марте 2015 года на сумму в 223 млрд рублей (3,6 млрд долларов), позднее сумма была увеличена до 227,9 млрд рублей. Однако, как подсчитала газета "Ведомости" в феврале 2017 года, общая стоимость проекта с учетом новых контрактов должна превысить 300 млрд рублей.

Крымский мост 227,9 млрд рублей - стоимость строительства без учета подъездных дорог (3,67 млрд долларов) 19 км длина моста 2 года и 3 месяца - срок строительства

4 автомобильных полосы и железная дорога

14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год - пропускная способность

"Стройгазмонтаж" - компания близкого к Путину бизнесмена Аркадия Ротенберга строит мост Getty Images

Стоимость строящейся параллельно трассы "Таврида" оценивается в 166 млрд рублей (изначально на нее было выделено 144 млрд рублей).

Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года".

Скандалы и санкции

Строительство моста началось в разгар кризиса в отношениях между Россией и Украиной и вызвало осуждение со стороны стран Запада.

В сентябре 2016 года США ввели санкции против 18 строительных, транспортных и оборонных компаний, работающих в Крыму, среди которых оказались и организации, связанные с Крымским мостом.

В список оказавшихся под санкциями фирм попали, в том числе, петербургский институт "Гипростроймост", разрабатывавший проект строительства, ФАУ "Главгосэкспертиза России", занимавшийся оценкой проекта и его генподрядчик "СГМ-мост" ("дочка" "Стройгазмонтажа").

В начале мая нидерландские СМИ сообщили о том, что прокуратура страны открыла расследование в отношении семи компаний, которые, как предполагается, в обход санкций участвовали в строительстве Крымского моста.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Крымский мост планировали построить еще в 1870-е годы, но планы много раз срывались

По ходу реализации дорогостоящего проекта возникали и корпоративные конфликты. В апреле газета "Коммерсант" писала о том, что из-за проблем с оборудованием для транспортной безопасности пришлось отложить допуск грузовых автомобилей на мост.

Как сообщало издание, госзаказчик строительства моста - ФКУ "Упрдор "Тамань" - потребовал с Управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса 22,5 млн рублей за "систематические нарушения" обязательств по госконтракту по обеспечению транспортной безопасности автомобильной части моста.

Вскоре стало известно, что правительство перенесло сроки завершения работ по обеспечению транспортной безопасности с сентября 2018 года на декабрь 2019 года.