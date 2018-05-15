В Германии возмущены встречей Эрдогана с Озилом и Гюндоганом

  • 15 мая 2018
Месут Озил вручил президенту Эрдогану футболку "Арсенала" со своим автографом Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Месут Озил вручил президенту Эрдогану футболку "Арсенала" со своим автографом

Немецкий футбольный союз (НФС-DBF) осудил полузащитников сборной Германии Месута Озила и Илкая Гюндогана за встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и совместное фото с ним.

Эти два немецких футболиста турецкого происхождения вручили Эрдогану футболки со своими автографами в ходе встречи в Лондоне, состоявшейся в минувшее воскресенье.

В настоящее время Эрдоган добивается своего переизбрания. Гюндоган написал на врученной им футболке: "Моему достойному президенту с величайшим уважением".

Месут Озил выступает полузащитником за английский клуб "Арсенал", а Илкай Гюндоган - полузащитник "Манчестер Сити".

Оба футболиста готовятся к матчам предстоящего в июне Чемпионата мира по футболу в России, на котором сборная Германия считается фаворитом, а Турция не прошла отборочные матчи.

Многие немецкие политики подвергли критике поступок футболистов, ставя под сомнение их верность демократическим ценностям, принятым в Германии.

Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Эрдоган позировал на фото с тремя футболистами турецкого происхождения: слева направо - Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Месут Озил ("Арсенал") и Дженк Тосун ("Эвертон")

Президент Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндель заявил: "Футбол и НФС поддерживают ценности, которые не уважаются в достаточной мере президентом Эрдоганом".

"Вот почему не подобает, чтобы наши игроки позволяли манипулировать собой в рамках его избирательной кампании. Поступая подобным образом, наши футболисты не помогают нашим усилиям по интеграции".

Директор НФС Оливер Бирхофф сказал: "Ни один из них не осознавал символического значения этого фото, но совершенно очевидно, что они поступили неправильно, и мы поговорим с ними об этом".

В молодости сам Эрдоган - до того, как заняться политикой, - играл в 1990-е годы в полупрофессиональной футбольной команде "Касымпаша" в Стамбуле.

Президент Эрдоган, который уже в течение 15 лет находится во главе турецкого государства, добивается переизбрания на досрочных президентских выборах, назначенных на 24 июня.

Возглавляемая им правящая Партия справедливости и развития считается исламистской. Она проводит консервативную линию во внутренней политике и подвергает полицейским и судебным преследованиям оппонентов, особенно после подавления попытки военного переворота в июле 2016 года.

После подавления путча, организованного группой армейских офицеров, в Турции было арестовано более 50 тысяч человек, обвиненных в связях с живущим в США проповедником Фетхуллой Гюленом или с курдскими сепаратистами. Среди них много активистов оппозиции, журналистов, преподавателей, юристов и бывших чиновников.

Правительство Эрдогана также провело чистки в органах юстиции, полиции и вооруженных силах, в результате которых многие должностные лица были преданы суду.

В апреле 2017 года в Турции состоялся референдум по внесению поправок в конституцию, в результате которого президент Эрдоган сильно укрепил свои позиции, добившись полного контроля в парламенте и судебной системе.

Похожие темы

Новости по теме