В Германии возмущены встречей Эрдогана с Озилом и Гюндоганом

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Месут Озил вручил президенту Эрдогану футболку "Арсенала" со своим автографом

Немецкий футбольный союз (НФС-DBF) осудил полузащитников сборной Германии Месута Озила и Илкая Гюндогана за встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и совместное фото с ним.

Эти два немецких футболиста турецкого происхождения вручили Эрдогану футболки со своими автографами в ходе встречи в Лондоне, состоявшейся в минувшее воскресенье.

В настоящее время Эрдоган добивается своего переизбрания. Гюндоган написал на врученной им футболке: "Моему достойному президенту с величайшим уважением".

Месут Озил выступает полузащитником за английский клуб "Арсенал", а Илкай Гюндоган - полузащитник "Манчестер Сити".

Оба футболиста готовятся к матчам предстоящего в июне Чемпионата мира по футболу в России, на котором сборная Германия считается фаворитом, а Турция не прошла отборочные матчи.

Многие немецкие политики подвергли критике поступок футболистов, ставя под сомнение их верность демократическим ценностям, принятым в Германии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эрдоган позировал на фото с тремя футболистами турецкого происхождения: слева направо - Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Месут Озил ("Арсенал") и Дженк Тосун ("Эвертон")

Президент Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндель заявил: "Футбол и НФС поддерживают ценности, которые не уважаются в достаточной мере президентом Эрдоганом".

"Вот почему не подобает, чтобы наши игроки позволяли манипулировать собой в рамках его избирательной кампании. Поступая подобным образом, наши футболисты не помогают нашим усилиям по интеграции".

Директор НФС Оливер Бирхофф сказал: "Ни один из них не осознавал символического значения этого фото, но совершенно очевидно, что они поступили неправильно, и мы поговорим с ними об этом".

В молодости сам Эрдоган - до того, как заняться политикой, - играл в 1990-е годы в полупрофессиональной футбольной команде "Касымпаша" в Стамбуле.

Президент Эрдоган, который уже в течение 15 лет находится во главе турецкого государства, добивается переизбрания на досрочных президентских выборах, назначенных на 24 июня.

Возглавляемая им правящая Партия справедливости и развития считается исламистской. Она проводит консервативную линию во внутренней политике и подвергает полицейским и судебным преследованиям оппонентов, особенно после подавления попытки военного переворота в июле 2016 года.

После подавления путча, организованного группой армейских офицеров, в Турции было арестовано более 50 тысяч человек, обвиненных в связях с живущим в США проповедником Фетхуллой Гюленом или с курдскими сепаратистами. Среди них много активистов оппозиции, журналистов, преподавателей, юристов и бывших чиновников.

Правительство Эрдогана также провело чистки в органах юстиции, полиции и вооруженных силах, в результате которых многие должностные лица были преданы суду.

В апреле 2017 года в Турции состоялся референдум по внесению поправок в конституцию, в результате которого президент Эрдоган сильно укрепил свои позиции, добившись полного контроля в парламенте и судебной системе.