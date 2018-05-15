Следствие считает, что пропавшие в 2017 году жители Чечни покинули республику и присоединились к группировке "Исламское государство" (запрещена в России и других странах). Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ранее родственники пропавших жаловались Русской службе Би-би-си, что их заставили подписать заявления об отъезде исчезнувших близких в Сирию.

Отвечая на вопрос Русской службы Би-би-си о списке 27 чеченцев, которые по версии "Новой газеты" были убиты в начале 2017 года, Москалькова сказала: "Дело было возбуждено в отношении названных в этом списке граждан, как выехавших в ИГИЛ и участвующих в незаконной организации".

Омбудсмен добавила, что следит за "движением дел", но никакой "новой информации" у нее на сегодняшний день нет. Также она пояснила, что "Следственный комитет в отношении этих же людей как пропавших вынес постановления об отказе в возбуждении уголовного дела".

О пропавших без вести жителях Чечни сообщила "Новая газета" в июле 2017 года. В материале "Это была казнь" был опубликован список из 27 человек, которые, по информации издания, были убиты в Грозном в ночь на 26 января 2017 года после серии задержаний. По версии "Новой газеты", речь шла как о людях, задержанных по подозрению в гомосексуализме, так и о задержанных по другим причинам.

В июле 2017 года Русская служба Би-би-си связалась с родственниками пропавших. Как утверждал один из собеседников, некоторых родственников заставили подписать заявление, в котором утверждается, что их родные уехали в Сирию. Некоторые семьи утверждали, что правоохранительные органы требовали предоставить им российский и заграничный паспорта пропавших.

"Думаю, что они хотят просто отобрать [документы], чтобы не было доказательств, что он в Сирию не уехал", - предполагал член одной из семей пропавших.

В сентябре 2017 года Москалькова побывала в Грозном, чтобы проверить сведения "Новой газеты". Со ссылкой на следственные органы Чечни она сообщила, что возбуждено 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей. По словам Москальковой, судьбу восьми фигурантов списка удалось выяснить: двое умерли своей смертью, трое живы, трое погибли в результате нападения на Грозный в 2016 году.

Чеченские власти сочли статью "Новой газеты" "всплеском нездоровой фантазии". Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал информацию о предполагаемых убийствах ложью.

При этом 14 мая 2018 года министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что минюст не нашел геев в Чечне.

"Проведенные проверки, в том числе с использованием информации, которая была предоставлена средствами массовой информации, изначально пославшими сигнал о таких нарушениях, не подтвердили не только наличие фактов нарушения этих прав, не удалось найти даже представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне", - приводит его слова Интерфакс.