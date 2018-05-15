Что известно об обысках в киевском офисе РИА Новости

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Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник утром пришли с обыском в офис информационного агентства РИА Новости-Украина в Киеве. Украинские власти подозревают журналистов агентства в госизмене, российская сторона называет случившееся провокацией и просит Европу о помощи.

Как развивались события

О визите сотрудников украинских спецслужб в киевский офис РИА Новости сообщила в "Твиттере" Маргарита Симоньян - главный редактор телеканала РТ и агентства "Россия Сегодня", которому принадлежит бренд РИА Новости.

"Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", - написала она.

По данным самого РИА Новости, утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. "Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь", - сообщило агентство.

Симоньян также сообщила, что в 8:30 утра по местному времени (совпадает с московским) руководитель портала РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский был задержан у своего дома в Киеве. "Был короткий разговор с адвокатом, который сообщил, что они с Вышинским на допросе в СБУ," - написала она позже.

В эфире канала "Россия 24" Симоньян заявила, что обыски проходят и у других сотрудников агентства, некоторые из них также находятся в СБУ.

Агентство РИА Новости со ссылкой на Симоньян заявило, что юридически РИА Новости-Украина никак не связано с российским информагентством "Россия Сегодня", которое работает под брендом РИА Новости в России. Формально украинское и российское агентство являются просто информационными партнерами.

Был ли кто-то задержан

Официально о задержаниях пока не сообщалось. Однако советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк не исключил, что они будут.

"Что касается задержаний, то я думаю, что они возможны. Насколько я знаю, сейчас решается вопрос о задержании одного, возможно, нескольких человек", - сказал Шкиряк в эфире украинского телевидения.

В Службе безопаности Украины наиболее активно комментируют подозрения в адрес Кирилла Вышинского, о допросе которого сообщала Симоньян. Однако формально и он пока не считается задержанным.

Что говорят в СБУ о Вышинском

По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, Вышинский получил задание от российских властей для проведения подрывных информационных акций в аннексированном Крыму, а позже для поддержки самопровозглашенных республик Донбасса.

"Готовились материалы, оправдывающие аннексию. По возвращению в Киев готовились материалы в поддержку ДНР и ЛНР. Деньги поступали из РФ в Сербию, а потом в Киеве распределялись 53 тысячи евро ежемесячно", - цитирует слова Кононенко агентство Интерфакс-Украина.

По данным Кононенко, за эту деятельность Вышинский был тайно награжден российской медалью "За возвращение Крыма".

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"Те вещи, которые были выявлены сегодня - те же медали, которые получал Вышинский за свою подрывную деятельность в Украине - изъяли. В офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой уже обратилась российская коллега по защите гражданина РФ", - отметил замглавы СБУ.

По словам Кононенко, на данный момент следствие усматривает в этих действиях признаки государственной измены. При этом, по его словам, в ходе обысков у Вышинского помимо украинского паспорта был также найден паспорт гражданина России.

Кононенко не исключает, что Вышинский будет лишен украинского гражданства. При этом он отметил, что судить его было бы логичнее как украинского гражданина, так как человеку без украинского гражданства предъявить обвинение в измене Украине нельзя.

Что грозит остальным журналистам

По словам представителя СБУ, еще два десятка журналистов - граждан Украины - проходят по этому делу в качестве свидетелей. Никакой информации о возможном предъявлении им обвинений нет.

На брифинге в Киеве представители подтвердили, что провели "пять санкционированных обысков" по делу журналистов РИА Новости-Украина: два из них в офисах и три - по домашним адресам. Одну из журналисток уже отпустили, но вызвали на еще один допрос.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура Крыма и СБУ "перешли в активную фазу обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиа структуры".

"Следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационной войне," - написал Луценко на своей странице в Фейсбуке.

Реакция Москвы

Еще до подробных пояснений со стороны СБУ и генпрокуратуры Украины на следственные действия в Киеве отреагировали российские официальные лица.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет требовать доступа к журналистам агентства РИА Новости-Украина, которые были задержаны во вторник в Киеве.

"Это далеко не первая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства молодчиков неонацистских радикальных, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность, как произошло в данной ситуации… Безусловно, разбираемся с этой ситуацией, будем требовать доступа к нашим гражданам", - цитирует его слова агентство ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "возмутительными" и "вопиющими" действия СБУ в отношении представителей российских СМИ на Украине.

Позже замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что МИД направит ноту властям Украины в связи с задержанием Вышинского.

"Послать ноту тут, конечно надо будет, но дело не в ноте, а в том, чтобы наказать виновных и добиться того, чтобы люди, которые принимали это решение, понесли ответственность. Вот этого это будем добиваться", - сказал Карасин.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал задержание журналистов "очередной провокацией спецслужб". "Столь откровенные провокации и задержания журналистов — это уже повод для вмешательства европейских организаций, в частности — представителя ОБСЕ по свободе СМИ", - написал он в "Фейсбуке".