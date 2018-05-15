Умер основатель "новой журналистики" Том Вулф

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2002 году тогдашний президент США Джордж Буш вручал Тому Вулфу (на фото справа) медаль за национальные гуманитарные достижения

Скончался американский журналист и писатель Том Вулф - основатель "новой журналистики": движения 1970-х годов, которое провозгласило стирание граней между журналистикой и литературой.

Вулфу было 87 лет. Он умер в больнице на Манхэттене, куда был доставлен с инфекционным заболеванием.

Известность Вулфу принес сборник эссе "Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка" (The Kandy-Colored Tangerine Flake Steamline Baby). Далее последовали документальный роман "Электропрохладительный кислотный тест" об американском андеграунде 60-х и роман "Нужная вещь" (Right Stuff), также известный в русском переводе под заглавием "Битва за космос".

С 1980-х годов Вулф перешел к художественным романам: на рубеже XX и XXI веков были изданы "Костры амбиций", "Я - Шарлотта Симмонс" и другие.

Вулф и его единомышленники проповедовали отход от объективно-фактологического пересказа, использование литературной композиции, диалогов и внутренней речи героев в журналистских очерках на любые темы: от войны во Вьетнаме до развлечений сельских пьяниц.

Вулф был достопримечательностью Манхэттена, где жил последние полвека, пишет газета New York Times: "Высокий, стройный, голубоглазый, юно выглядящий в безупречном костюме-тройке цвета ванили от дорогого портного, в шелковой сорочке в полоску с высоким воротником, ярким платком, выглядывающим из нагрудного кармана, в белых туфлях. Когда его однажды попросили одним словом описать свой образ, он ответил: "Неопретенциозный".

Вулф был известен как автор метких сатирических образов и даже мемов: например, "радикальный шик" и "десятилетие имени меня" (Me Decade).