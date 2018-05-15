Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В понедельник в ходе протестов погибли 58 палестинцев

В секторе Газа прошли похороны палестинцев, погибших в ходе самых кровопролитных беспорядков со времен палестино-израильского конфликта 2014 года.

58 человек были убиты в понедельник, когда израильские солдаты открыли огонь по палестинцам, вышедшим на акцию протеста.

Во вторник стало известно еще об одном погибшем - 51-летнем мужчине. Однако в целом во вторник на границе между Газой и Израилем царило спокойствие, в то время как жители палестинского анклава оплакивали своих родственников, погибших накануне.

Протесты были приурочены к 70-й годовщине массового переселения палестинцев, вызванного созданием в 1948 году государства Израиль и последовавшей за этим арабо-израильской войной.

Израильские военные заявили, что готовы к пресечению новых беспорядков, если они начнутся во вторник, но палестинцы дали понять, что они намерены свернуть протесты.

Media playback is unsupported on your device Столкновения палестинцев и израильской армии

Беспорядки, вспыхнувшие в понедельник, были приурочены к официальному открытию в Иерусалиме посольства США в Израиле.

Это решение президента Дональда Трампа, принятое вопреки сложившейся многолетней политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, возмутило палестинцев, считающих Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

Многие палестинцы увидели в этом решении Вашингтона знак поддержки Соединенными Штатами попыток Израиля установить полный контроль над Иерусалимом, который израильтяне считают неделимой столицей еврейского государства.

Палестинские официальные лица назвали произошедшее бойней и заявили, что в ходе протестов 58 человек было убито и около 2700 ранено.

Среди израильтян жертв нет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди погибших - 8-месячная Лейла Анвар Гандур, скончавшаяся в больнице, как утверждается, от поражения слезоточивым газом

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что солдаты действовали в пределах необходимой самообороны, защищаясь от нападения исламистов группировки ХАМАС, стремящейся к уничтожению Израиля.

Израильские военные заявили, что стреляли только по целям, действовавшим как террористы. По информации израильских властей, боевики пытались прорвать пограничные заграждения, угрожая находящимся невдалеке от границы с Газой израильским населенным пунткам.

Комиссия ООН по правам человека выступила с жесткой критикой израильских властей.

"Сам факт приближения к ограде не является деянием, угрожающим чьей-то жизни, поэтому стрельба в таком случае не имсеет оправдания", - заявил в Женеве представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

По его словам, в соответствии с международным законодательством, огонь на поражение допустим лишь в качестве крайней меры.

По информации официального представителя Всемирной организации здравоохранения Махмуда Дахера, большинство пострадавших получили ранения в нижние конечности.

Правообладатель иллюстрации BBC Sport Image caption Палестинцы обстреливали израильских военных камнями из самодельных пращей и рогаток

Что произошло на границе сектора Газа?

Израиль заявил, что в понедельник около 40 тысяч палестинцев приняли участие в сопровождавшихся насилием беспорядках в 13 пунктах вдоль ограды на границе сектора Газа, подконтрольного радикальным исламистам из движения ХАМАС.

Палестинцы подошли к ограждению и бросали через него камни и самодельные зажигательные бомбы. Израильские снайперы открыли огонь по наиболее активным участникам акции протеста и использовали для их разгона слезоточивый газ, который распылялся с дронов.

По информации израильской стороны, среди убитых - "по меньшей мере, 24 террориста, чья террористическая деятельность в прошлом хорошо задокументирована"

Палестинцы проводили акции протеста последние семь недель в рамках так называемого "Великого марша возвращения".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По заявлениям израильских властей, в беспорядках приняли участие около 40 тыс. палестинцев

Протесты в понедельник были приурочены к 70-й годовщине создания Израиля и в память о сотнях тысяч палестинцев, бежавших из своих домов или переселенных во время арабо-израильской войны.

Нетаньяху обвинил в беспорядках ХАМАС и высказался в защиту действий израильских военных.

"У любой страны есть обязанность защищать свои границы", - заявил премьер-министр.

ХАМАС не был инициатором регулярных протестов, проходивших в последние семь недель, но после их начала принял в этих акциях активное участие.

Потрясение в Газе в день похорон убитых

Редактор отдела Ближнего Востока Би-би-си Джереми Боуэн из Газы

В крупнейшей больнице Газы во вторник образовалась очередь желающих сдать кровь. Все они хотят помочь людям, пострадавшим в ходе беспорядков.

Многие участники беспорядков поступили сюда с огнестрельными ранениями. По всей Газе семьи хоронят погибших. К середине дня отсюда не поступало сообщений о каких-либо новых демонстрациях протеста.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Для разгона демонстрантов израильские военные использовали слезоточивый газ

Жители Газы потрясены количеством погибших. Право возвращения на потерянные земли здесь - тема, вызывающая бурные эмоции. Однако сегодня люди задаются вопросом, стоили ли все эти протесты такого количества жертв.

На самом деле, подобную трагедию можно было предвидеть. В течение последних недель напряженность в секторе Газа неуклонно росла.

Жители переживают лишения из-за блокады, установленной Израилем и Египтом, который недоволен связями движения ХАМАС с группировкой "Братья-мусульмане".

Единственная возможность остановить дальнейшее насилие и жертвы - серьезная работа по урегулированию конфликта. Но этого не происходит.

Как отреагировал мир?

Многие страны выразили обеспокоенность в связи с гибелью людей на границе сектора Газа. В то же время часть из них высказалась в поддержку права Израиля на самооборону.

Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что ответственность за эти трагические события целиком и полностью лежит на движении ХАМАС. США заблокировали заявление Совбеза ООН, призвавшего провести независимое расследование.

Великобритания, Германия и Франция выразили озабоченность действиями израильских военных, приведшими к гибели людей.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала гибель людей трагедией, внушающей тревогу, и призвала провести тщательное расследование произошедшего. "Палестинцы имеют право на выражение протеста, но эти протесты должны быть мирными. Мы обеспокоены тем, что экстремистские элементы пытаются оседлать законные протесты, чтобы протолкнуть свои собственные цели", - сказала Мэй.

"Гибель многих десятков палестинцев не может не вызывать самой глубокой озабоченности. Мы очень внимательно отлеживаем развитие ситуации и по-прежнему считаем, что все стороны, все страны, тем более участники "квартета" должны избегать каких-либо действий, провоцирующих подобные всплески напряжённости", - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ЮАР отозвала своего посла из Израиля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что история никогда не простит Израилю того, что он сделал. Он также осудил США за перенос посольства в Иерусалим, заявив, что это заложило основу для последовавшего кровопролития.

Что такое сектор Газа?

Сектор Газа - это узкий участок земли между Израилем и Египтом, на котором живут около 1,8 млн палестинцев.

Эта территория была разграничена линиями прекращения огня с Египтом в конце арабо-израильской войны 1948-49 годов.

Сектор Газа находился под египетским контролем в последующие 19 лет. Он был оккупирован Израилем в ходе арабо-израильской войны 1967 года.

Израиль полностью вывел из Газы свои войска и поселенцев в 2005 году, однако ООН по-прежнему считает эту территорию оккупированной.

С 2007 года Израиль и Египет усилили воздушную и морскую блокаду сектора Газа и поставили под свой контроль поток коммерческих товаров и передвижения людей через границы этой территории.

Они заявляют, что блокада установлена в целях безопасности палестинцев.

Политическое руководство сектором Газа осуществляет радикальное исламистское движение ХАМАС, которое Израиль и многие другие страны считают террористической организацией.

В 2014 году, в ходе 50-дневной войны между Израилем и боевиками ХАМАС погиб, по данным палестинских властей, 2251 палестинец, в том числе 1462 мирных жителя. С израильской стороны погибли 67 военных и шесть гражданских лиц.

Почему перенос посольства США в Иерусалим вызывает протесты?

Насилие в Газе и открытие посольства не были связаны непосредственно, но оба эти события были приурочены к 70-летней годовщине основания израильского государства.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На открытие посольства в Иерусалим приезжали Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер (крайний справа)

Комментаторы обратили внимание на резкий контраст между тем, что происходило в Иерусалиме, где делегация из США и Нетаньяху с супругой в торжественной обстановке отмечали открытие посольства, и сценами беспорядков и насилия на границе с сектором Газа.

Перенос посольства в Иерусалим возмутил палестинцев и ряд других стран, заявивших, что этот шаг нарушает международное право.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал новое посольство США американским поселением в Восточном Иерусалиме.