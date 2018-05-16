Северная Корея внезапно отменила переговоры с Южной

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре

Пхеньян отменил запланированные на среду переговоры с Сеулом, так как в КНДР недовольны совместными американо-южнокорейскими военными учениями.

Официальное северокорейское агентство новостей ЦТАК назвало эти совместные учения провокацией и репетицией "превентивного удара".

Пхеньян также призывает США задуматься о судьбе назначенного на 12 июня саммита между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, который должен состояться в Сингапуре.

В марте президент Трамп, неожиданно для всего мирового сообщества, согласился на встречу с Ким Чен Ыном.

"Мы оба попробуем сделать это особым моментом для мира во всем мире", - написал американский президент в "Твиттере".

Госдепартамент США заявляет, что продолжает подготовку к саммиту и что в Вашингтоне ничего не знают о каких-либо изменениях в позиции северокорейской стороны.

Что именно отменила Северная Корея?

Пхеньян отменил переговоры с Сеулом, которые должны были состояться после встречи лидеров обеих Корей 27 апреля.

Переговоры были одобрены обеими сторонами в начале этой недели и должны были пройти в Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне.

Предполагалось, что представители обеих стран обсудят детали договоренностей, достигнутых во время встречи лидеров обеих Корей в апреле.

Среди главных из этих вопросов - объявление Корейского полуострова безъядерной зоной, а также возможность заключения мирного договора, так как Корейская война закончилась лишь подписанием перемирия и формально две страны по-прежнему находятся в состоянии войны.

Кроме того, на апрельской встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына было решено:

прекратить враждебные действия по отношению к друг другу;

превратить демилитаризованную зону между обеими странами в "зону мира" и прекратить вещание пропаганды вдоль нее;

добиться сокращения вооружений в регионе и уменьшения военной напряженности;

добиться четырехсторонних переговоров - с участием Китая и России.

Чем недоволен Пхеньян?

Регулярные совместные военные учения Южной Кореи и США часто вызывают гнев северокорейского руководства.

В прошлом Пхеньян угрожал "полномасштабным наступлением" в ответ на подобные учения и называл их "подливанием бензина в костер".

В нынешних учениях, известных под кодовым названием "Max Thunder", принимают участие около 100 боевых самолетов, "включая ядерный стратегический бомбардировщик B-52 и истребитель-невидимку F-22 "Раптор", уточняет ЦТАК.

Как и в прошлом, Северная Корея вновь назвала учения провокацией и "подготовкой к вторжению".

Южная Корея и США всегда настаивали, что цель этих учений чисто оборонительная, а проводятся они в рамках договора 1953 года о взаимной безопасности.

Сеул и Вашингтон страны также подчеркивают, что подобные учения необходимы, чтобы вооруженные силы обеих стран были готовы к нападению извне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption США и Южная Корея заявляют, что совместные учения проводятся лишь в оборонительных целях

Отразится ли это на встрече между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном?

Ответить на этот вопрос не так просто.

Отмена переговоров с Южной Кореей - это предупредительный выстрел КНДР в адрес США.

"В США по поводу ситуации провокационной военной шумихи, которую поднимают с властями Южной Кореи, должны задумываться над судьбой саммита между КНДР и США, поставленного в повестку дня", - говорится в обнародованном ЦТАК заявлении [перевод заявления на русский язык сделан ЦТАК].

По словам корреспондента Би-би-си в Южной Корее Лоры Бикер, подобная формулировка скорее означает, что Пхеньян ставит под вопрос необходимость встречи с Трампом, но не отменяет саммит.

В то же время в США сразу же отвергли саму возможность отмены встречи Трампа и Кима.

"Мы продолжаем подготовку к встрече", - заявила представительница госдепартамента.

По ее словам, Соединенные Штаты не получали никаких сообщений об изменениях в позиции Пхеньяна по этому вопросу.