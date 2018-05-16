Северная Корея внезапно отменила переговоры с Южной
Пхеньян отменил запланированные на среду переговоры с Сеулом, так как в КНДР недовольны совместными американо-южнокорейскими военными учениями.
Официальное северокорейское агентство новостей ЦТАК назвало эти совместные учения провокацией и репетицией "превентивного удара".
Пхеньян также призывает США задуматься о судьбе назначенного на 12 июня саммита между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, который должен состояться в Сингапуре.
В марте президент Трамп, неожиданно для всего мирового сообщества, согласился на встречу с Ким Чен Ыном.
"Мы оба попробуем сделать это особым моментом для мира во всем мире", - написал американский президент в "Твиттере".
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Госдепартамент США заявляет, что продолжает подготовку к саммиту и что в Вашингтоне ничего не знают о каких-либо изменениях в позиции северокорейской стороны.
Что именно отменила Северная Корея?
Пхеньян отменил переговоры с Сеулом, которые должны были состояться после встречи лидеров обеих Корей 27 апреля.
Переговоры были одобрены обеими сторонами в начале этой недели и должны были пройти в Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне.
Предполагалось, что представители обеих стран обсудят детали договоренностей, достигнутых во время встречи лидеров обеих Корей в апреле.
Среди главных из этих вопросов - объявление Корейского полуострова безъядерной зоной, а также возможность заключения мирного договора, так как Корейская война закончилась лишь подписанием перемирия и формально две страны по-прежнему находятся в состоянии войны.
Кроме того, на апрельской встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына было решено:
- прекратить враждебные действия по отношению к друг другу;
- превратить демилитаризованную зону между обеими странами в "зону мира" и прекратить вещание пропаганды вдоль нее;
- добиться сокращения вооружений в регионе и уменьшения военной напряженности;
- добиться четырехсторонних переговоров - с участием Китая и России.
Чем недоволен Пхеньян?
Регулярные совместные военные учения Южной Кореи и США часто вызывают гнев северокорейского руководства.
В прошлом Пхеньян угрожал "полномасштабным наступлением" в ответ на подобные учения и называл их "подливанием бензина в костер".
В нынешних учениях, известных под кодовым названием "Max Thunder", принимают участие около 100 боевых самолетов, "включая ядерный стратегический бомбардировщик B-52 и истребитель-невидимку F-22 "Раптор", уточняет ЦТАК.
Как и в прошлом, Северная Корея вновь назвала учения провокацией и "подготовкой к вторжению".
Южная Корея и США всегда настаивали, что цель этих учений чисто оборонительная, а проводятся они в рамках договора 1953 года о взаимной безопасности.
Сеул и Вашингтон страны также подчеркивают, что подобные учения необходимы, чтобы вооруженные силы обеих стран были готовы к нападению извне.
Отразится ли это на встрече между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном?
Ответить на этот вопрос не так просто.
Отмена переговоров с Южной Кореей - это предупредительный выстрел КНДР в адрес США.
"В США по поводу ситуации провокационной военной шумихи, которую поднимают с властями Южной Кореи, должны задумываться над судьбой саммита между КНДР и США, поставленного в повестку дня", - говорится в обнародованном ЦТАК заявлении [перевод заявления на русский язык сделан ЦТАК].
По словам корреспондента Би-би-си в Южной Корее Лоры Бикер, подобная формулировка скорее означает, что Пхеньян ставит под вопрос необходимость встречи с Трампом, но не отменяет саммит.
В то же время в США сразу же отвергли саму возможность отмены встречи Трампа и Кима.
"Мы продолжаем подготовку к встрече", - заявила представительница госдепартамента.
По ее словам, Соединенные Штаты не получали никаких сообщений об изменениях в позиции Пхеньяна по этому вопросу.